Как выгодно купить автомобиль KIA

Выгодные условия кредитования со ставкой 8,9% позволяют сэкономить при прокупке cee’d — 35 000 рублей, Soul — 38 000 рублей, Sportage — 53 000 рублей, Optima — 20 000 рублей, а обновленного Sorento Prime — 20 000 рублей.

За счет снижения ставки кредита до 9,9% имеется возможность приобрести седан Rio или кросс-хэтчбек Rio X-Line с выгодой в 20 000 рублей. При этом доступна программа «Год без платежей» с компенсацией взносов по процентной ставке банка за первый год действия договора кредитования.

В феврале действует специальное предложение для приобретения кроссоверов Sorento II поколения 2018 года выпуска, на которые распространяются государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Выгода составляет до 205 000 рублей.

Кроме того, стартовала акция компании «ВСК», в рамках которой предлагается фиксированный тариф КАСКО на страхование основных рисков для KIA Sorento Prime. Тариф 3%, не зависящий от стажа и возраста клиента, доступен при приобретении флагманского кроссовера в кредит по программам KIA Finance.

Напомним, что на днях корейский производитель приступил к тестовым испытаниям обновленного кроссовера Sportage, который, вероятнее всего, дебютирует в следующем году.