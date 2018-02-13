Как выбрать рамку для автомобильного номера

Фото www.virbante.lt
Вопрос казалось бы простой, но многие не подозревают, что номерные рамки для машины различаются по типу и функциям. К тому же, у каждого водителя есть возможность заказать любую надпись, узор или рисунок на это приспособление…
Иван Флягин

В США, например, номерной знак на машину можно считать способом самовыражения, потому что, в отличие от России, госстандарт на них не распространяется. Главное, чтобы водитель выбрал уникальное сочетание от двух до восьми любых цифровых или буквенных символов. У нас нет такой свободы самовыражения, и любая вольная надпись позволительна лишь на тонкой номерной рамке. Ряд компаний за отдельную плату изготовит для вас любой эксклюзивный вариант рамки по индивдуальному заказу. Цены за комплект варьируются от 1700 до 3000 рублей. Возможно, это лучше, чем бесплатно рекламировать дилера. Ведь обычно при продаже машины автосалон устанавливают рамки со своим логотипом.

Впрочем, ее функция не ограничивается одной только эстетикой. Кроме того, что это приспособление прочно закрепляет номерной знак на штатном месте, оно еще и надежно защищает его от кражи. В настоящее время рамки предлагаются с определенными конструктивными особенностями антиванадального характера, а также со встроенной камерой заднего вида.

Тип рамок с повышенной степенью защиты отличается надежным креплением за счет болтов-секреток, открутить которые практически невозможно. Такие приспособления предназначены для одноразового монтажа.

Номерные рамки с вмонтированной беспроводной камерой заднего вида пригодятся автомобилях, где эта полезная опция отсутствует. К тому же можно заказать аксессуар с подвижным объективом, который обеспечит широкий панорамный обзор. Такая рамка отличается усиленным креплением, удерживающим не только табличку, но и дорогостоящую камеру.

При выборе этого аксессуара следует учитывать, что дешевые и хрупкие пластиковые изделия легко повреждаются зимой при низких температурах. Зато более прочные приспособления из нержавейки дольше служат, устойчивы к механическим воздействиям и меньше подвержены вмятинам и царапинам. В продаже также доступны силиконовые рамки с металлическим каркасом, которые отличаются гибкостью и максимально плотно прилегают к бамперу.

Все рамки крепятся двумя способами. Простой вариант — с помощью винтов — может привести к деформации номера. Его сложно снять, но в то же время исключается возможность установить дополнительную защиту. Второй способ монтажа предусматривает наличие защелки и обеспечивает более надежную антивандальную функцию. Чтобы его демонтировать потребуется специальное оборудование.

Кроме того, немало компаний сейчас предлагают различные незаконные варианты «хитрых» номерных рамок, скрывающих госзнаки от средств видеофиксации. Наиболее популярны изделия со скрытными шторками, «перевертыши» и приспособления, наклоняющие номера под определенным углом. Нетрудно догадаться, что цены за такие «шалости» самые высокие, они достигают 10 000 рублей.

Однако с законом лучше не шутить: пункт 2 статьи 12.2 КоАП Административного кодекса предусматривает за это штраф 5000 целковых или лишение «прав» на срок до трех месяцев. Та же статья (пункт 1) устанавливает штраф в 500 «деревянных» за рамку с нестандартной подсветкой заднего номера. Подобные вольности с освещением в передней части автомобиля, согласно статье 12.5 КоАП, наказываются лишением права управления на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

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13 февраля 2018
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