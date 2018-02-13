Как выбрать рамку для автомобильного номера

В США, например, номерной знак на машину можно считать способом самовыражения, потому что, в отличие от России, госстандарт на них не распространяется. Главное, чтобы водитель выбрал уникальное сочетание от двух до восьми любых цифровых или буквенных символов. У нас нет такой свободы самовыражения, и любая вольная надпись позволительна лишь на тонкой номерной рамке. Ряд компаний за отдельную плату изготовит для вас любой эксклюзивный вариант рамки по индивдуальному заказу. Цены за комплект варьируются от 1700 до 3000 рублей. Возможно, это лучше, чем бесплатно рекламировать дилера. Ведь обычно при продаже машины автосалон устанавливают рамки со своим логотипом.

Впрочем, ее функция не ограничивается одной только эстетикой. Кроме того, что это приспособление прочно закрепляет номерной знак на штатном месте, оно еще и надежно защищает его от кражи. В настоящее время рамки предлагаются с определенными конструктивными особенностями антиванадального характера, а также со встроенной камерой заднего вида.