Как выбрать представительский премиум-седан за 300 000 рублей

Фото www.mad4wheels.com
Комфорт и роскошь ценятся во все времена и, как правило, требуют серьезных вложений, поэтому новые престижные премиальные марки стоят недешево. Но вторичный рынок полон заманчивых предложений немецких статусных моделей по смешным ценам. На что здесь можно рассчитывать, разобрался «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Как правило, почетная привилегия одними из первых примерить на себя самые передовые технологии в области автопрома принадлежит флагманским моделям премиальных брендов. Но, увы, научно-технический прогресс стремителен, некогда эксклюзивные опции быстро становятся достоянием массового сегмента. Чем дороже и престижнее автомобиль, тем быстрее он теряет в цене.

В результате роскошные колесницы чаще всего доживают свой век на «вторичке» с позорным для себя ценником. Ведь при всех своих регалиях такие машины очень дороги в обслуживании, и чем они старше, тем невыгоднее ими владеть. К тому же не секрет, что во многих случаях представительские седаны нещадно эксплуатируются в корпоративных парках, и показатель одометра на таких машинах, скорей всего, не соотвествует реальному пробегу.

Даже если учесть, что все правила имеют свои исключения, любой старый автомобиль, приобретенный за минимальные деньги, потребует дальнейших вложений. И чем больше у машины дорогих опций, тем она капризней.

Мы рассмотрим варианты среди эталонов премиального сегмента — представителей большой немецкой тройки. Причем рискнем снизить ценовую планку практически до плинтуса — 300 000 «деревянных».

Если вы решили приобщиться к премиальному сегменту и выбрать за эти деньги Mercedes-Benz S-klasse, то поздравляем — штутгартская марка лидирует по количеству предложений. Например, экземпляры в кузове W220 1999—2003 года можно приобрести за 250 000—300 000 рублей. Хотя это поколение производилось до 2006-го, машины последних трех выпуска лет за такие деньги брать не стоит. По мнению экспертов, кузов W220 легко заражается «рыжей чумой», а кроме того, вероятны проблемы с турбинами дизельных V8, гидроусилителем, трансмиссией, пневматической подвеской, электроникой ESP и датчиками парковки.

Бытует мнение, что с приходом именно этого поколения S-klasse марка «Мерседес» перестала ассоциироваться с понятием «надежность». Поэтому многие заглядываются на машины предшествующей генерации W140 по цене от 150 000 рублей. Их, кстати, можно рассматривать в качестве определенного символа ушедшей эпохи, учитывая в какое время и при каких обстоятельствах они снискали себе популярность в нашей стране.

Действительно, седан в сто сороковом кузове меньше подвержен коррозии, а его техническое оснащение надежнее, чем у предшественника. Однако время неумолимо — автомобиль выпускался в период с 1991 по 1999 год. Таким образом, даже последней машине стукнуло почти два десятка лет, и чтобы найти хорошо сохранившийся экземпляр, потребуется время, терпение и удача.

Если денег совсем мало, то в продаже имеются долгожители родом из конца 1980-х и начала 1990-х — S-klasse W116 стоимостью от 50 000 до 200 000 рублей. При желании можно найти автомобили еще дешевле и старше.

В 300 000 целковых оцениваются первые экземпляры BMW 7 серии с заводским индексом E65/E66. «Баварцы» этого поколения, которые выпускались с 2001 по 2008 год, считаются более надежными, чем Mercedes-Benz W220. Однако, наиболее доработанные из них сходили с конвейера после 2004 года, а за указанные деньги ныне доступны лишь «сырые» авто двух первых лет, так что выбрать надежную «семерку» 2001—2003 года весьма непросто. Самым уязвимым местом «баварца» также считается электроника.

Альтернативой этому варианту служат седаны предыдущей генерации в кузове E38, которая выпускалась с 1994 года до 2002 года. Их цена — от 150 000. Хотя с каждым годом шансов найти крепкий «бумер» из той эпохи все меньше и меньше, и в подавляющем большинстве случаев это будут совсем больные пациенты. Что уж там говорить о еще более ранних «семерках» с индексом E32, доступных по цене от 50 000 рублей…

Меньше всего на вторичном рынке предложений от Audi. Зато, если повезет, то за три сотни тысяч можно найти экземпляры A8 D3 2005 года рождения — дорестайлинговые. Учитывая, что это самые «молодые» из доступных среди «немцев» вариантов, то их можно считать наиболее предпочтительными. Хотя и тут от проблем с электроникой никуда не деться. Напомним, что модель A8 с индексом D3 выпускалась с 2002 по 2009 год и пережила два рестайлинга.

Неплохой репутацией в плане надежности пользуются седаны А8 более раннего поколения D2, которые доступны по цене от 150 000 рублей за машины 1995 года выпуска. За 300 000 «деревянных» можно найти относительно крепкие экземпляры конца 1990-х, но процесс поисков может затянуться надолго.

В любом случае, прежде чем тратить 300 тысяч на статусные премиальные модели, хорошенько подумайте — стоят ли такие сомнительные вложения всех этих мук поиска? Ведь гораздо более выгодным вариантом станет покупка за те же деньги скромного и простого в оснащении бюджетника.

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27 февраля 2018
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