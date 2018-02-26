Как выбрать представительский премиум-седан за 300 000 рублей

Как правило, почетная привилегия одними из первых примерить на себя самые передовые технологии в области автопрома принадлежит флагманским моделям премиальных брендов. Но, увы, научно-технический прогресс стремителен, некогда эксклюзивные опции быстро становятся достоянием массового сегмента. Чем дороже и престижнее автомобиль, тем быстрее он теряет в цене.

В результате роскошные колесницы чаще всего доживают свой век на «вторичке» с позорным для себя ценником. Ведь при всех своих регалиях такие машины очень дороги в обслуживании, и чем они старше, тем невыгоднее ими владеть. К тому же не секрет, что во многих случаях представительские седаны нещадно эксплуатируются в корпоративных парках, и показатель одометра на таких машинах, скорей всего, не соотвествует реальному пробегу.

Даже если учесть, что все правила имеют свои исключения, любой старый автомобиль, приобретенный за минимальные деньги, потребует дальнейших вложений. И чем больше у машины дорогих опций, тем она капризней.