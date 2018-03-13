Что лучше: «атмосферник» с АКП или турбомотор с «роботом»

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ

Выбирая машину важно держать в уме плюсы и минусы тандемов «автомат»-атмосферный мотор и «робот»-турбодвигатель. Ведь сейчас многие автопроизводители именно так комплектуют свои машины. Турбомотор в паре с роботизированной КП первыми начали массово применят в Европе — из-за характерного для тамошних жителей помешательства на экологичности. Турбина позволяет добиться от малообъемного двигателя достаточно высокой отдачи. При этом экономят еще и на весе силового агрегата. А «робот», как известно, позволяет добиться автоматического переключения передач при сохранении потерь мощности в трансмиссии на уровне «механики». То есть главное преимущество пары «робот»-турбомотор для автовладельца, в конечном счете, сводится к заметной экономии топлива в повседневной езде.

РАСПЛАТА ЗА ЭКОНОМИЮ

Но за это приходится платить. И прежде всего — специфическим поведением машины при езде. Как ни стараются инженеры, но провал в тяге малообъемных моторов на низких оборотах полностью победить крайне сложно. По этой причине при энергичном нажатии на педаль газа водитель такой машины чувствует некий «затык», прежде чем получает отклик от двигателя. Свою роль в формирование таких провалов в тяге вносит и «робот», порой ошибаясь в выборе передачи. Ну, а про чувствительность малолитровых турбодвигателей к качеству топлива наслышаны многие. Как и про относительно небольшой ресурс «роботов» по сравнению с классическими «автоматами».