Что лучше: «атмосферник» с АКП или турбомотор с «роботом»

При выборе той или иной модели машины стоит руководствоваться не только дизайном кузова и салона, а также предлагаемым набором опций. Все это важно, однако многие автовладельцы, порой, не обращают должного внимания на технические параметры машины. И совершенно зря.
Максим Строкер

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ

Выбирая машину важно держать в уме плюсы и минусы тандемов «автомат»-атмосферный мотор и «робот»-турбодвигатель. Ведь сейчас многие автопроизводители именно так комплектуют свои машины. Турбомотор в паре с роботизированной КП первыми начали массово применят в Европе — из-за характерного для тамошних жителей помешательства на экологичности. Турбина позволяет добиться от малообъемного двигателя достаточно высокой отдачи. При этом экономят еще и на весе силового агрегата. А «робот», как известно, позволяет добиться автоматического переключения передач при сохранении потерь мощности в трансмиссии на уровне «механики». То есть главное преимущество пары «робот»-турбомотор для автовладельца, в конечном счете, сводится к заметной экономии топлива в повседневной езде.

РАСПЛАТА ЗА ЭКОНОМИЮ

Но за это приходится платить. И прежде всего — специфическим поведением машины при езде. Как ни стараются инженеры, но провал в тяге малообъемных моторов на низких оборотах полностью победить крайне сложно. По этой причине при энергичном нажатии на педаль газа водитель такой машины чувствует некий «затык», прежде чем получает отклик от двигателя. Свою роль в формирование таких провалов в тяге вносит и «робот», порой ошибаясь в выборе передачи. Ну, а про чувствительность малолитровых турбодвигателей к качеству топлива наслышаны многие. Как и про относительно небольшой ресурс «роботов» по сравнению с классическими «автоматами».

НЕСТАРЕЮЩАЯ «КЛАССИКА»

В смысле надежности и неприхотливости, опять же, относительной, атмосферные двигатели в паре с АКП заметно выигрывают у команды «робот-турбомотор». Атмосферный двигатель гораздо более снисходителен к качеству бензина и может при необходимости без особых для себя последствий переварить топливо с пониженным октановым числом. У него отсутствует турбина — узел, от которого серьезно зависит как надежность двигателя, так и его конечная цена. Но при большей выносливости «атмосферник» более массивен по сравнению с турбомотором аналогичной мощности. Лишний вес, в конечном счете, влияет на экономичность. Зато у атмосферного агрегата в принципе отсутствует турбояма в тяговых характеристиках. Что же касается классического «автомата», то он, при прочих равных условиях, более плавно чем «робот» передает момент от двигателя на колеса. Да и ресурс у АКП заметно выше чем у «робота».

ЛУЧШЕ ЕДЕШЬ — БОЛЬШЕ ПЛАТИШЬ

Но за больший комфорт и эластичность работы агрегатов классической конструкции тоже приходится платить. В «автомате», особенно установленном на не особо мощной и не особо дорогой машине, теряется в некоторых случаях до 30% мощности двигателя. Это сказывается и на динамике, и на экономичности транспортного средства. Как видим, и у «робота» с турбомотором, и у «автомата» с «атмосферником» есть свои преимущества и недостатки. При выборе машины важно держать их в уме — чтобы не испортить себе потом впечатление от уже приобретенной машины.

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13 марта 2018
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