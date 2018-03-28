Как бесплатно проверить историю машины по VIN-коду или СТС

При этом проверка истории подержанной машины по VIN-коду или СТС гораздо более важна, чем кажется на первый взгляд. Достаточно сравнить количество продаваемых в России новых и подержанных машин. За прошлый год побегавших свое авто купили 5,3 млн. человек, а новых легковушек продали лишь 1,6 млн. Другими словами, автомобильный секонд-хенд в три раза(!) более востребован, нежели новые авто. Именно это обстоятельство делает вопрос проверки юридической чистоты машины перед покупкой неизменно актуальным. Вот что нужно сделать, чтобы подстраховаться от приобретения «с рук» сомнительного транспортного средства.
Для начала следует выяснить VIN-код приглянувшейся машины или номер ее свидетельства о регистрации (СТС). Далее нужно будет обратиться к самому беспристрастному источнику интересующей нас информации — официальному сайту ГИБДД. Там в разделе «сервисы» выбираем пункт «проверка автомобиля». Вводим VIN-код машины в соответствующее поле и получаем данные о истории его регистрации в ГИБДД, участии в авариях, о нахождении авто в розыске и о имеющихся ограничениях на перерегистрацию — например, если авто является арестованным имуществом или его разыскивают судебные приставы.