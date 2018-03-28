Как бесплатно проверить историю машины по VIN-коду или СТС

Для большинства автовладельцев тема проверки подержанной машины перед покупкой на самом деле гораздо более актуальна, нежели обсуждение комплектации новенькой иномарки.
Максим Строкер

При этом проверка истории подержанной машины по VIN-коду или СТС гораздо более важна, чем кажется на первый взгляд. Достаточно сравнить количество продаваемых в России новых и подержанных машин. За прошлый год побегавших свое авто купили 5,3 млн. человек, а новых легковушек продали лишь 1,6 млн. Другими словами, автомобильный секонд-хенд в три раза(!) более востребован, нежели новые авто. Именно это обстоятельство делает вопрос проверки юридической чистоты машины перед покупкой неизменно актуальным. Вот что нужно сделать, чтобы подстраховаться от приобретения «с рук» сомнительного транспортного средства.

Для начала следует выяснить VIN-код приглянувшейся машины или номер ее свидетельства о регистрации (СТС). Далее нужно будет обратиться к самому беспристрастному источнику интересующей нас информации — официальному сайту ГИБДД. Там в разделе «сервисы» выбираем пункт «проверка автомобиля». Вводим VIN-код машины в соответствующее поле и получаем данные о истории его регистрации в ГИБДД, участии в авариях, о нахождении авто в розыске и о имеющихся ограничениях на перерегистрацию — например, если авто является арестованным имуществом или его разыскивают судебные приставы.

Тут же можно перейти по ссылке на сайт Федеральной нотариальной палаты и выяснить, не числится ли авто в залоге. Также с сайта ГИБДД можно перейти по другой ссылке на официальный интернет-ресурс Российского союза автостраховщиков и уточнить данные о полисах ОСАГО, оформленных (или не оформленных) на интересующую машину.

У жителей московского региона существуют более широкие возможности для проверки подержанной машины перед покупкой — с помощью сервиса «Автокод».

Правда, такое возможно только для транспортных средств, зарегистрированных в Москве и Московской области. Чтобы воспользоваться «Автокодом», нужно иметь регистрацию на портале госуслуг столицы moc.ru. Тут, зная VIN-номер или СТС, помимо полицейских данных об авто можно получить сведения о нахождении его в залоге, а также узнать, не перекрашивалась ли оно и не заменяли ли двигатель.

В ближайшем будущем планируется дополнить данные «Автокода» о машинах не только упоминанием ДТП, в которых она участвовала, но и указанием характера повреждений, которые она при этом получала.

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28 марта 2018
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