Как бесплатно проверить историю машины по VIN-коду или СТС

Тут же можно перейти по ссылке на сайт Федеральной нотариальной палаты и выяснить, не числится ли авто в залоге. Также с сайта ГИБДД можно перейти по другой ссылке на официальный интернет-ресурс Российского союза автостраховщиков и уточнить данные о полисах ОСАГО, оформленных (или не оформленных) на интересующую машину.

У жителей московского региона существуют более широкие возможности для проверки подержанной машины перед покупкой — с помощью сервиса «Автокод».

Правда, такое возможно только для транспортных средств, зарегистрированных в Москве и Московской области. Чтобы воспользоваться «Автокодом», нужно иметь регистрацию на портале госуслуг столицы moc.ru. Тут, зная VIN-номер или СТС, помимо полицейских данных об авто можно получить сведения о нахождении его в залоге, а также узнать, не перекрашивалась ли оно и не заменяли ли двигатель.

В ближайшем будущем планируется дополнить данные «Автокода» о машинах не только упоминанием ДТП, в которых она участвовала, но и указанием характера повреждений, которые она при этом получала.