Как обманывают покупателей новых машин официальные и серые дилеры

Отчасти это происходит потому, что потерпевшие пытаются сами составить заявление и не прибегают к профессиональной помощи адвоката, а потому заявление часто похоже на эмоциональное выражение переживаний и не содержит четкой конструкции состава уголовно-наказуемого деяния. Правоохранительные органы, в свою очередь, понимая трудности квалификации деяний, определяемых по признакам мошенничества, предпочитают ссылаться на то, что данные правоотношения, охватываемые сущностью преступления, относятся к категории гражданско-правовых актов.
В настоящее время количество мошеннических схем возрастает и далеко не во всех случаях потерпевшим удается добиться возбуждения уголовных дел, — подчеркивает аспирант кафедры криминального права юридического факультета Российского нового университета Е. А. АВДЕЕВА. — Так, например, просматривая актуальные статьи о мошенничестве при приобретении или продаже автомобиля, можно увидеть, что в большинстве из них не изложены нежелательные последствия, которые имеют место в последнее время для лиц, пострадавших от мошеннических действий. И это при том, что в последнее время людей, обращающихся с такого рода проблемами, достаточно много…