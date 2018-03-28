Как обманывают покупателей новых машин официальные и серые дилеры

ПРОВЕРЬ ДИЛЕРА

Одна из имеющих место мошеннических схем — это продажа автомобиля официальным дилером, который находится на момент продажи в предбанкротном состоянии. Руководство, понимая, что это последний шанс собрать денежные средства — собирает их с ничего не подозревающих клиентов, возможно обещая дополнительные скидки и бонусы, а в итоге после оплаты просит клиентов подождать под какими-то благовидными предлогами. Через месяц-два клиенты узнают, что дилер закрывается в связи с образовавшимися долгами, а ПТС на приобретенные ими автомобили не выкуплены и теперь им предстоит судиться.

Чтобы не оказаться в такой ситуации необходимо проконсультироваться у знакомых или друзей о том, какой дилер надежный, хотя их успешная сделка не является залогом того, что не будет проблем.

Поводом для беспокойства может стать и солидная — в несколько дней — задержка с выдачей клиенту полностью оплаченного автомобиля, имеющегося к тому же в наличии. Одним гражданам везет больше, и они все-таки получают машину через 2—3 недели. Другие же остаются и без денег, и без авто. То есть в этом случае речь идет об организации пирамиды. Владельцы дилерских центров, чаще всего имея дилерство не только одного бренда, чтобы удержатся на плаву перекидывают денежные средства, собранные за одни автомобили для выкупа ПТС, на другие. Но как только продажи начинают падать, финансовая проблема уже не может скрываться и в итоге покупатель остается ни с чем.

Чтобы не угодить в эту ловушку, надо проверять дилера через знакомых, работающих в этой отрасли (обычно конкуренты хорошо знают о финансовом состоянии друг друга) или у профессионального юриста, знающего, как обезопасить сделку и проверить финансовое состояние через специализированные системы по многим параметрам.