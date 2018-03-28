Как обманывают покупателей новых машин официальные и серые дилеры

Фото jalopnik.com
В развивающемся российском предпринимательстве мошенничество стало одной из наиболее характерных его черт. При этом оно приобретает все более изощренные схемы и проникает в разные сферы, в том числе и в торговых отношениях с автомобилями. И что самое печальное, сегодня все чаще игнорируется вопрос о праве на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, нарушаются права потерпевших о начале уголовного преследования.
Е.А. Авдеева

Отчасти это происходит потому, что потерпевшие пытаются сами составить заявление и не прибегают к профессиональной помощи адвоката, а потому заявление часто похоже на эмоциональное выражение переживаний и не содержит четкой конструкции состава уголовно-наказуемого деяния. Правоохранительные органы, в свою очередь, понимая трудности квалификации деяний, определяемых по признакам мошенничества, предпочитают ссылаться на то, что данные правоотношения, охватываемые сущностью преступления, относятся к категории гражданско-правовых актов.

В настоящее время количество мошеннических схем возрастает и далеко не во всех случаях потерпевшим удается добиться возбуждения уголовных дел, — подчеркивает аспирант кафедры криминального права юридического факультета Российского нового университета Е. А. АВДЕЕВА. — Так, например, просматривая актуальные статьи о мошенничестве при приобретении или продаже автомобиля, можно увидеть, что в большинстве из них не изложены нежелательные последствия, которые имеют место в последнее время для лиц, пострадавших от мошеннических действий. И это при том, что в последнее время людей, обращающихся с такого рода проблемами, достаточно много…

Фото hedrive.com

ПРОВЕРЬ ДИЛЕРА

Одна из имеющих место мошеннических схем — это продажа автомобиля официальным дилером, который находится на момент продажи в предбанкротном состоянии. Руководство, понимая, что это последний шанс собрать денежные средства — собирает их с ничего не подозревающих клиентов, возможно обещая дополнительные скидки и бонусы, а в итоге после оплаты просит клиентов подождать под какими-то благовидными предлогами. Через месяц-два клиенты узнают, что дилер закрывается в связи с образовавшимися долгами, а ПТС на приобретенные ими автомобили не выкуплены и теперь им предстоит судиться.

Чтобы не оказаться в такой ситуации необходимо проконсультироваться у знакомых или друзей о том, какой дилер надежный, хотя их успешная сделка не является залогом того, что не будет проблем.

Поводом для беспокойства может стать и солидная — в несколько дней — задержка с выдачей клиенту полностью оплаченного автомобиля, имеющегося к тому же в наличии. Одним гражданам везет больше, и они все-таки получают машину через 2—3 недели. Другие же остаются и без денег, и без авто. То есть в этом случае речь идет об организации пирамиды. Владельцы дилерских центров, чаще всего имея дилерство не только одного бренда, чтобы удержатся на плаву перекидывают денежные средства, собранные за одни автомобили для выкупа ПТС, на другие. Но как только продажи начинают падать, финансовая проблема уже не может скрываться и в итоге покупатель остается ни с чем.

Чтобы не угодить в эту ловушку, надо проверять дилера через знакомых, работающих в этой отрасли (обычно конкуренты хорошо знают о финансовом состоянии друг друга) или у профессионального юриста, знающего, как обезопасить сделку и проверить финансовое состояние через специализированные системы по многим параметрам.

Фото moneycrashers.com

ЗАЛОГ БЕДЫ

Не менее распространены случаи продажи машины, находящейся в залоге у банка. Если гражданин приобретает новый автомобиль, да еще и у солидной компании, то ему и в голову не приходит проверять, находится ли транспортное средство в базе залогового имущества. И зря, ведь последствия данной схемы достаточно печальны для покупателя и в этом случае правоохранительные органы не всегда усматривают факт мошенничества.

ЗАДАТОК НЕУДАЧИ

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются покупатели машин, это внесение предоплаты или задатка с последующим исчезновением продавца. Правда, эта схема чаще работает на вторичном рынке, хотя встречается и на первичном — в основном в компаниях, не являющихся официальными дилерами, но торгующих новыми автомобилями. Тут все начинается с обмана или злоупотребления доверием при заключении договоров и увеличение впоследствии стоимости выбранного автомобиля, либо продажа автомобиля другого года выпуска.

Это происходит потому, что люди, покупающие бюджетные авто, склонны доверять словам менеджера, убеждающего их в том, что пункты договора не будут к ним применяться. Такие менеджеры меньше дорожат своей репутацией, чем сотрудники премиальных брендов. И тут вернуть задаток в случае отказа от приобретения авто будет невозможно, если он в договоре четко обозначен именно как задаток (это прямо предусмотрено ст.ст. 380—381 ГК РФ). При этом в договоре может быть прописан и пункт о праве продавца повысить стоимость автомобиля. И юридически в гражданском процессе закон окажется на стороне продавца, а возбудить уголовное дело в отношении менеджера, который ввел покупателя в заблуждение, будет очень тяжело, особенно если это касается не официального дилера.

Фото utoinfluence.com

Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо внимательно читать договор и верить тому, что в нем написано, а не тому, что говорит менеджер, крайне заинтересованный в продажах.

КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ

Не стоит так же приобретать автомобиль в кредит у сомнительной компании через получение этого кредита в сомнительном банке. Риск в данном случае состоит в том, что клиент вовсе может не получить автомобиль и еще остаться должником финансового учреждения с достаточно кабальными процентами. К сожалению, доказать свою правоту в данном случае будет достаточно сложно, хотя стоит обращаться к юристам, которые, скорее всего, смогут найти какие-либо нарушения в правах потребителя и отстоять позицию потерпевшего. Но если таких нарушений не найдут, то возбуждение уголовного дела также будет весьма затруднительно в связи с недостаточностью доказательств наличия признаков мошенничества.

…Все приведенные примеры, на наш взгляд, в той или иной степени содержат все признаки состава мошенничества и других преступлений против собственности. Однако правоохранительные органы не всегда возбуждают уголовные дела по ним на основании заявлений потерпевших, ссылаясь на то, что имеют место лишь гражданско-правовые отношения. При этом несвоевременное возбуждение уголовного дела приводит к тому, что шансы на эффективное раскрытие, установление и нахождение виновных лиц, а также восстановление нарушенных прав потерпевших, будут невелики.

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28 марта 2018
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