Новый Nissan Qashqai: кредит или лизинг

Споры о том, что выгоднее — брать новую машину в кредит или лизинг, не дают покоя автолюбителям уже долгие годы. И если для значительного числа юридических лиц проблема давно решена в пользу лизинга, то физические лица до сих пор не могут определиться. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться в вопросе на примере популярного в России Nissan Qashqai.
Для сравнительного анализа мы выбрали комплектацию SE: бензин, передний привод, объем двигателя 2 литра (144 л. с.), бесступенчатый вариатор. Стоит такая машина 1 219 000 рублей. И если брать ее по привычной схеме в кредит на три года, то минимальный первоначальный взнос должен составить 30% — 327 000 ₽ при примерно 28 500 ₽ ежемесячных платежей. То есть когда авто станет вашим, вы переплатите около 150 000 рублей. При этом, правда, само транспортное средство упадет в цене процентов на 40, то есть его реальная рыночная цена составит к тому моменту в лучшем случае 800 000 рубликов.
Почему мы остановились на «минималке», оформляя кредит? Дело в том, что приобретая авто в лизинг, придется сразу внести в кассу 15% от стоимости авто, что составляет в нашем случае 234 000 ₽ и потом платить по 19 500 «деревянных» каждый месяц. То есть за три года вы отдадите лизингодателю 936 000 рублей, после чего вернете ему машину, а он вам — первоначальный взнос. Получив обратно свой депозит, можно тут же взять в лизинг новый автомобиль.
На первый взгляд, схема покупки авто в кредит выглядит интереснее (если не брать в расчет гораздо больших ежемесячных платежей), поскольку в конце-концов ваше движимое имущество, пусть и потеряв в цене, остается с вами. Однако не забывайте, что за время эксплуатации вы потратитесь еще и на комплект зимних шин (минимум 20 000 рублей); КАСКО (меньше, чем на 50 000—60 000 ежегодно и не рассчитывайте); регулярное плановое техническое обслуживание. К тому же нельзя забывать, что после третьего года эксплуатации расходы на ТО возрастают на 10—15% ежегодно, а стоимость КАСКО, даже при безаварийной езде, через три года вырастает на 35%. Ну и не забывайте, что с каждым годом износа повышается риск серьезного ремонта или аварии.
Между тем в платежи по лизингу включены и все возможные расходы по покупке и обслуживанию автомобиля на ближайшие три года: набор зимних шин, техническое обслуживание у официального дилера и полис КАСКО с корпоративной скидкой. Напомним так же, что основное отличие лизинга от кредита или покупки автомобиля состоит в том, что клиент платит только за износ автомобиля за время его эксплуатации, а не выплачивает его полную стоимость. По истечению договора лизинга машина, повторимся, возвращается лизинговой компании, а клиент, получив обратно депозит, может взять новый автомобиль.
– Удорожание стоимости обслуживания машины старше трех лет, изменения экономических условий и потребительских привычек — стали толчком для создания «коробочного» продукта для физических лиц. Мы хотим предложить нашим клиентам новый способ владения автомобилем — без дополнительных расходов на ремонт, трудностей по продаже или оформлению и обслуживанию кредита, при этом с фиксированным ежемесячным платежом ниже, чем в автокредите. Можно не платить полную стоимость за автомобиль, а менять его каждые три года, наслаждаясь поездкой на современном транспорте, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» директор по розничному бизнесу ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Бадмаев…
Впрочем, как говорится, свои денежки и способы их вложения пусть каждый считает сам…