Новый Nissan Qashqai: кредит или лизинг

Для сравнительного анализа мы выбрали комплектацию SE: бензин, передний привод, объем двигателя 2 литра (144 л. с.), бесступенчатый вариатор. Стоит такая машина 1 219 000 рублей. И если брать ее по привычной схеме в кредит на три года, то минимальный первоначальный взнос должен составить 30% — 327 000 ₽ при примерно 28 500 ₽ ежемесячных платежей. То есть когда авто станет вашим, вы переплатите около 150 000 рублей. При этом, правда, само транспортное средство упадет в цене процентов на 40, то есть его реальная рыночная цена составит к тому моменту в лучшем случае 800 000 рубликов.

Почему мы остановились на «минималке», оформляя кредит? Дело в том, что приобретая авто в лизинг, придется сразу внести в кассу 15% от стоимости авто, что составляет в нашем случае 234 000 ₽ и потом платить по 19 500 «деревянных» каждый месяц. То есть за три года вы отдадите лизингодателю 936 000 рублей, после чего вернете ему машину, а он вам — первоначальный взнос. Получив обратно свой депозит, можно тут же взять в лизинг новый автомобиль.