С каким пробегом лучше всего покупать машину

При покупке бывшего в употреблении автомобиля в той или иной степени присутствует элемент лотереи, касающийся ее технического состояния. Вам придется в нее сыграть, даже если вы опытный пользователь такого рода техники. Минимизировать фактор «повезет-не повезет» помогает сопоставление возраста машины и ее пробега.
Пробег подержанной машины — главный фактор, позволяющий оценить ее техническое состояние. В данной заметке для простоты мы принимаем как данность, что у рассматриваемых авто он абсолютно честный. Хотя в жизни бывает по-разному.
На огромном количестве «автомобильных» интернет-сайтов, тупо ворующих друг у друга контент, попадается одно и то же утверждение: якобы при покупке автонадо следить, чтобы максимально допустимый пробег не превышал для авто американских марок 150 000—160 000 км, для «китайцев» — от 70 000 до 100 000 км, для «европейцев» и «корейцев» — 200 000—220 000 км, а японские авто можно брать с пробегом даже свыше 250 000 км.
На самом деле, подобные утверждения устарели лет 10—15 назад. Современные европейские машины повально обзавелись турбированными моторами и «роботами» в трансмиссии. Также все более-менее свежие легковушки нашпигованы электроникой и пластиком так, что о долговечности их моделей-предков и мечтать не стоит. Сейчас мы можем говорить об оптимальном для покупки пробеге машины лишь с оглядкой на ее возраст.
Начнем с самых «свежих» авто, с момента выпуска которых прошло не более трех лет. Машина такого возраста в нормальном техническом состоянии имеет пробег порядка 50 000 км. Но это справедливо лишь для легковушек, эксплуатировавшихся в мегаполисах центра и юга России.
За Уралом расстояния куда больше, и «трехлетка» вполне может накатать за свою жизнь 70 000 и даже 100 000 километров. Соответствующим окажется и состояние этой формально «свежей» машины — как у 5—7-летнего авто с пропиской в Москве или Санкт-Петербурге. В столицах, кстати, 100 000 км пробега наберется скорее к седьмому дню рождения транспортного средства.
У подержанных машин в больших городах, кстати, есть нюанс — когда речь идет о моделях, явно не работавших в корпоративном автопарке или такси. Например, если у большого трехлетнего кроссовера (или внедорожника) из Москвы в его 3 года на спидометре значится около 100 000 км, это значит, что хозяин, скорее всего, ежедневно мотался на работу по трассе из Подмосковья в центр столицы. Равномерное движение по скоростной дороге с хорошим асфальтом — чуть ли не идеальный режим для всех узлов авто. В этом случае на пробег можно закрыть глаза.
Машина к своему 7-летнему рубежу при нормальной городской эксплуатации накатывает около 150 000 километров. Покупать такой транспорт нужно с открытыми глазами. Предварительно ознакомьтесь в интернете со стоимостью регламентных работ и замен узлов, рекомендуемых производителем на данном этапе жизни выбранной модели, а также почитайте в интернете рассказы счастливых (или не очень) реальных ее пользователей. Ну, а когда речь идет о приобретении машины старше 10—12 лет, на пробег можно обращать внимание во вторую очередь. Тут уже главным будет реальное техническое состояние авто, а не пройденный ею жизненный путь.