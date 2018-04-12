С каким пробегом лучше всего покупать машину

Пробег подержанной машины — главный фактор, позволяющий оценить ее техническое состояние. В данной заметке для простоты мы принимаем как данность, что у рассматриваемых авто он абсолютно честный. Хотя в жизни бывает по-разному.

На огромном количестве «автомобильных» интернет-сайтов, тупо ворующих друг у друга контент, попадается одно и то же утверждение: якобы при покупке автонадо следить, чтобы максимально допустимый пробег не превышал для авто американских марок 150 000—160 000 км, для «китайцев» — от 70 000 до 100 000 км, для «европейцев» и «корейцев» — 200 000—220 000 км, а японские авто можно брать с пробегом даже свыше 250 000 км.

На самом деле, подобные утверждения устарели лет 10—15 назад. Современные европейские машины повально обзавелись турбированными моторами и «роботами» в трансмиссии. Также все более-менее свежие легковушки нашпигованы электроникой и пластиком так, что о долговечности их моделей-предков и мечтать не стоит. Сейчас мы можем говорить об оптимальном для покупки пробеге машины лишь с оглядкой на ее возраст.

Начнем с самых «свежих» авто, с момента выпуска которых прошло не более трех лет. Машина такого возраста в нормальном техническом состоянии имеет пробег порядка 50 000 км. Но это справедливо лишь для легковушек, эксплуатировавшихся в мегаполисах центра и юга России.