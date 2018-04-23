Почему опасно продавать автомобиль по договору комиссии

ИЩИ СВИЩИ

Но самый печальный, хотя, увы, и нередкий случай, когда компания-комиссионер бесследно исчезает. Можно, коечно, обратиться в полицию, но правоприменительная практика такова, что в возбуждении уголовного дела соответствующие органы отказывают. Добиться его возбуждения можно, но тут без помощи профессиональной юридической помощи, которая так же стоит денег, обойтись бывает сложно.

Насторожить вас при заключении договора должно требование оставить не только автомобиль, но и ПТС, и СТС для якобы полной проверки чистоты машины. При этом концессионер буде притуплять вашу бдительность не только «вкусной» продажной ценой авто, но и тем, что его офис находится на территории какого-нибудь официального дилера, хотя он тут на самом деле лишь снимает несколько помещений.

УГОН, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Но даже если «автокомиссионка» не исчезает, клиент со своим авто все-равно имеет шанс распрощаться. Тут мошенники применяют другую схему, по которой авто у них якобы угоняют! Беда тут в том, что по хитрому договору комиссионер несет ответственность исключительно за свои так называемые виновные действия, и если автомобиль не застрахован, то ситуация приобретает неразрешимый характер. Более того, правоохранительные органы, понимая, что есть вероятность того, что в угоне замешан в сам комиссионер, но доказать это трудно, не спешат возбуждать уголовное дело, что приводит вообще к плачевной ситуации, которую комитент редко когда сможет разрешить без адвоката.