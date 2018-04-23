Почему опасно продавать автомобиль по договору комиссии

Один из популярных способов продать подержанный автомобиль, особенно если вы не планируете покупку нового, — выставить его на продажу в одной из автомобильных «комиссионках». Беда в том, что значительная их часть не имеет официального дилерства ни одной марки, а сами такие компании нередко используют доверчивость клиентов им же во вред. Чего стоит опасаться в подобного рода заведениях, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Самая расхожая ситуация, в которую попадают клиенты «автокомиссионок», — занижение цены выставленного на продажу авто, сильно отличающаяся от заранее оговоренной. При этом граждане, доверившиеся комиссионерам, узнают об этом через значительный промежуток времени, пытаясь выяснить, почему машина так долго не продается. При этом отказаться от изменения прайса практически невозможно, так как в договоре комиссии, который, как правило, внимательно никто не читает, указаны расплывчатые штрафные санкции, необходимость оплаты стоянки, расходов на рекламу и другие траты комиссионера. В итоге последний продает машину по дешевке аффилированным с ним лицам или структурам, чтобы затем выгодно перепродать по реальной стоимости.

МАШИНА ПРОДАНА — ДЕНЕГ НЕТ

Еще чаще бывает (особенно если комиссионер — небольшая компания), что после продажи транспортного средства возникают значительные задержки с выплатой клиенту денег. Увы, и с этой историей сложно бороться, хотя нарушение условий договора на лицо. То есть проблему можно решить в рамках гражданского судопроизводства. Однако ушлые коммерсанты обычно вписывают в договор заведомо большие сроки исполнения своих обязательств. В таком случае пострадавший, подписавший договор, не сможет возразить по поводу сроков ни в гражданском судопроизводстве, ни в рамках уголовного процесса.

ИЩИ СВИЩИ

Но самый печальный, хотя, увы, и нередкий случай, когда компания-комиссионер бесследно исчезает. Можно, коечно, обратиться в полицию, но правоприменительная практика такова, что в возбуждении уголовного дела соответствующие органы отказывают. Добиться его возбуждения можно, но тут без помощи профессиональной юридической помощи, которая так же стоит денег, обойтись бывает сложно.

Насторожить вас при заключении договора должно требование оставить не только автомобиль, но и ПТС, и СТС для якобы полной проверки чистоты машины. При этом концессионер буде притуплять вашу бдительность не только «вкусной» продажной ценой авто, но и тем, что его офис находится на территории какого-нибудь официального дилера, хотя он тут на самом деле лишь снимает несколько помещений.

УГОН, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Но даже если «автокомиссионка» не исчезает, клиент со своим авто все-равно имеет шанс распрощаться. Тут мошенники применяют другую схему, по которой авто у них якобы угоняют! Беда тут в том, что по хитрому договору комиссионер несет ответственность исключительно за свои так называемые виновные действия, и если автомобиль не застрахован, то ситуация приобретает неразрешимый характер. Более того, правоохранительные органы, понимая, что есть вероятность того, что в угоне замешан в сам комиссионер, но доказать это трудно, не спешат возбуждать уголовное дело, что приводит вообще к плачевной ситуации, которую комитент редко когда сможет разрешить без адвоката.

…Одним словом, отправляясь в «автокомиссионку», не ленитесь проверить компанию и ее учредителей по официальным открытым источникам. Фирмы-однодневки, как правило, имеет очевидные признаки. И, разумеется, внимательно, даже дотошно читайте договор.

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2 мая 2018
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