Почему опасно продавать автомобиль по договору комиссии

Самая расхожая ситуация, в которую попадают клиенты «автокомиссионок», — занижение цены выставленного на продажу авто, сильно отличающаяся от заранее оговоренной. При этом граждане, доверившиеся комиссионерам, узнают об этом через значительный промежуток времени, пытаясь выяснить, почему машина так долго не продается. При этом отказаться от изменения прайса практически невозможно, так как в договоре комиссии, который, как правило, внимательно никто не читает, указаны расплывчатые штрафные санкции, необходимость оплаты стоянки, расходов на рекламу и другие траты комиссионера. В итоге последний продает машину по дешевке аффилированным с ним лицам или структурам, чтобы затем выгодно перепродать по реальной стоимости.
МАШИНА ПРОДАНА — ДЕНЕГ НЕТ
Еще чаще бывает (особенно если комиссионер — небольшая компания), что после продажи транспортного средства возникают значительные задержки с выплатой клиенту денег. Увы, и с этой историей сложно бороться, хотя нарушение условий договора на лицо. То есть проблему можно решить в рамках гражданского судопроизводства. Однако ушлые коммерсанты обычно вписывают в договор заведомо большие сроки исполнения своих обязательств. В таком случае пострадавший, подписавший договор, не сможет возразить по поводу сроков ни в гражданском судопроизводстве, ни в рамках уголовного процесса.