5 признаков того, что вам продают бывшее такси

Фото www.lilmissboho.com
Надежный автомобиль с оптимальным соотношением цены, качества и стоимости обслуживания — мечта не только всех таксистов, но и рядовых автолюбителей. На неприхотливых бюджетных «рабочих лошадках» ездит большинство наших соотечественников, и вторичный рынок изобилует подобными предложениями. Но вот беда — среди них замаскирована целая армия бывших таксомоторов.
Иван Флягин

Хиты среди таксистов

Что распознать такого «троянского коня», прежде всего следует знать самые популярные модели, которые используются в качестве такси. Обычно их подвергают необременительному косметическому ремонту, который призван скрыть все признаки беспощадной эксплуатации. Чаще всего среди бывших такси встречаются авто в минимальных комплектациях самого доступного белого цвета: Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Renault Logan, KIA Rio, Ford Focus.

Бывший владелец — юрлицо

Если среди бывших владельцев зафиксировано юридическое лицо, эксплуатировавшее машину, например, в течение двух лет, вряд ли это был дилер. Крайне маловероятно, что автомобиль все это время простоял в салоне. Чтобы узнать наименование организации, которая владела машиной, нужно запросить у продавца фотографию ПТС. На сайте Федеральной Налоговой Службы в разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц» содержится подробная информация о юрлице, а также указаны виды его экономической деятельности.

Кузов

Обычно о десятках тысяч пройденных километров и продолжительном сроке эксплуатации автомобиля свидетельствуют многочисленные потертости, царапины и сколы на лако-красочном покрытии машины. Свеженький лакированный кузов должен служить поводом для подозрений, потому что в таксопарках машины оклеиваются характерной пленкой. Таким образом не только на бортах красуется реклама, но и обеспечивается защита лакокрасочному покрытию от мелких повреждений. Кроме того, покупателя должны насторожить провисшие двери, которые закрываются с усилием и не фиксируются в замке с первого раза.

Фото CarFix

Салон

Если пробег на одометре заранее скручен, то теоретически внушительный километраж должны выдать изношенные и потертые сиденья. Тем более, что тканевая обивка в машинах эконом-класса не отличается высоким качеством. Но поскольку таксисты могут использовать чехлы или накидки, это следует считать второстепенным фактором. Имейте в виду, что и руль легко защитить от потертостей прочной оплеткой. А вот трещины на «замыленном» подлокотнике скажут о многом.

Техническое состояние

Большой стаж работы отражается и на техническом состоянии автомобиля. Как утверждают эксперты CarFix, на машинах с пройденным километражом 50—60 тысяч обычно редко меняется ремень ГРМ, если это не Lada Granta, Lifan Solano, Geely MK Cross. На большинстве современных автомобилей ремень благополучно живет и работает в течение 75 — 150 тысяч километров. Кроме того, ШРУСы и ступичные подшипники редко выходят из строя раньше 100 тысяч км. Так что признаки замены этих элементов расскажут о реальном пробеге.

Конечно, о внушительном стаже свидетельствуют и следы замены двигателя и коробки передач, потому что в большинстве случаев это происходит, когда автомобиль накатал далеко за 200 тысяч верст. Если мотор или КПП меняли по гарантии, то фиксируются отметки продавца: модель, объем двигателя, год выпуска и прочие условные обозначения. Так что при сделках на вторичном рынке на эти признаки также стоит обращать внимание.

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16 мая 2018
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