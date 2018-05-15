5 признаков того, что вам продают бывшее такси

Хиты среди таксистов

Что распознать такого «троянского коня», прежде всего следует знать самые популярные модели, которые используются в качестве такси. Обычно их подвергают необременительному косметическому ремонту, который призван скрыть все признаки беспощадной эксплуатации. Чаще всего среди бывших такси встречаются авто в минимальных комплектациях самого доступного белого цвета: Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Renault Logan, KIA Rio, Ford Focus.

Бывший владелец — юрлицо

Если среди бывших владельцев зафиксировано юридическое лицо, эксплуатировавшее машину, например, в течение двух лет, вряд ли это был дилер. Крайне маловероятно, что автомобиль все это время простоял в салоне. Чтобы узнать наименование организации, которая владела машиной, нужно запросить у продавца фотографию ПТС. На сайте Федеральной Налоговой Службы в разделе «Сведения о государственной регистрации юридических лиц» содержится подробная информация о юрлице, а также указаны виды его экономической деятельности.

Кузов

Обычно о десятках тысяч пройденных километров и продолжительном сроке эксплуатации автомобиля свидетельствуют многочисленные потертости, царапины и сколы на лако-красочном покрытии машины. Свеженький лакированный кузов должен служить поводом для подозрений, потому что в таксопарках машины оклеиваются характерной пленкой. Таким образом не только на бортах красуется реклама, но и обеспечивается защита лакокрасочному покрытию от мелких повреждений. Кроме того, покупателя должны насторожить провисшие двери, которые закрываются с усилием и не фиксируются в замке с первого раза.