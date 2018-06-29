Махнемся не глядя: на что можно обменять свой автомобиль

Помимо прочего, легковой автомобиль можно обменять на щебень, если есть такая необходимость. Или даже на телевизор. Конечно, имеется в виду не обычный «зомбоящик», а светодиодный уличный экран. Иначе говоря, электронный рекламный щит. Всю конструкцию отдают за машину стоимостью до 700 000 рублей. Надоела старая ломучая «Ауди»? Так может, хотите «поднять» денег на рекламе?

Установка подобного щита — процесс не быстрый и достаточно сложный. Да ну его — лучше наручные часы именитого бренда на машину «купить». Да-да, в сети есть и такие предложения. Точная цена, правда, не указывается: просто «автомобиль». А может, нужны биткоины? Хоть эта криптовалюта и подешевела до годового минимума, не исключено, что спустя время она снова начнет расти, и вы разбогатеете.

Есть другой любопытный вариант: парковка в Подмосковье. С местами для стоянки автомобилей нынче туго во многих российских городах — а тут предлагают сразу четыре. Прекрасное предложение для большой семьи, имеющей в распоряжении несколько легковушек. К тому же машиноместо можно сдавать в аренду — тоже неплохой бизнес. Правда, чтобы получить их в собственность, придется отдать транспорт стоящий. И затасканным Ford Focus тут уже не отделаешься.