На что обратить внимание при покупке новой машины у дилера

Все знают, что к приобретению подержанного автомобиля с рук нужно подходить очень осторожно. А ведь и покупка совершенно новой машины у официального дилера именитого бренда требует от клиента максимальной концентрации. На что следует обратить внимание, прежде чем ставить свою подпись в акте приема-передачи, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Наконец, этот счастливый день настал — вы забираете свой новенький автомобиль из шоу-рума. Разумеется, вас переполняют радостные эмоции, и все мысли лишь о том, как бы скорее испытать свою покупку в деле и похвастать ею перед друзьями. Но не спешите покидать стены автосалона — тщательно проверьте, все ли с вашей «ласточкой» в порядке.
Внимательно обследуйте кузов автомобиля на предмет вмятин, постарайтесь осмотреть его под разными углами — мало ли что пришлось пережить транспортному средству по пути с завода к дилеру. Приглядитесь к лакокрасочному покрытию — на новой машине, естественно, не должно быть никаких, даже еле заметных «царапок» и потертостей. Проверьте, ровные ли проемы дверей, не перекошена ли крышка капота и багажника.
Грузовому отсеку уделите особое внимание. Не поленитесь поднять пол багажного отделения дабы убедиться, что запасное колесо и набор инструментов находятся на своих местах. Откройте лючок бензобака — попробуйте сделать это как вручную, так и посредством рычажка в салоне. Будет очень обидно, если на первой же заправке вы обнаружите, что крышку намертво заклинило.
Имеет смысл открыть капот — а открывается ли он вообще? Проведите визуальную инспекцию подкапотного пространства, затем попросите сотрудников автосалона при вас проверить уровни технических жидкостей: тормозной, омывающей, охлаждающей и, конечно, масла в двигателе. Если есть желание, то займитесь этим самостоятельно.
Стоит ли говорить о том, что и световые приборы нуждаются в ревизии? В этом вам поможет продавец, ваш спутник или кто-либо другой. Пусть компаньон поочередно включает-выключает ближний и дальний свет, поворотники, противотуманки, аварийку, габаритные огни. Никаких проблем не выявлено? Попросите нажать педаль тормоза и перевести селектор коробки передач в положение R — стоп-сигнал и фонарь заднего хода тоже должны быть исправны.
Осмотрите салон автомобиля — регулируются ли водительское и пассажирское кресла, опускаются ли стекла, настраиваются ли зеркала. Включите мультимедийную систему (если применимо): проверьте отклики сенсорного дисплея на ваши прикосновения и работу динамиков. Пересядьте на заднее сиденье, чтобы убедиться в отсутствии дефектов задних колонок.
Запустите двигатель и дайте ему немного потрудиться. После того, как мотор прогреется, «поиграйте» с режимами климатической установки — и не забывайте про дефлекторы. По завершению всех этих процедур испытайте сигнализацию и центральный замок. Если автомобиль «вооружили» дополнительной охранной системой, то поинтересуйтесь у продавца, где расположены «аварийные» кнопки.
Когда завершите проверку машины, переходите к документам. Сверьте реальные номера двигателя, шасси и кузова с теми, что зафиксированы в «бумажках». Разумеется, и VIN-код должен совпадать. Напоследок убедитесь, что подписываете именно акт приема-передачи машины, а не дарственную на свой загородный дом. То есть изучите все написанное, внимательно вчитываясь в каждое слово.
Если вы обнаружите какие-либо дефекты уже в процессе эксплуатации, то помните, что автомобиль, согласно ст.18 Закона №2300−1 «О защите прав потребителей», можно вернуть. В течение первых 15 дней с момента передачи ТС дилер обязан принять машину даже с незначительными изъянами, в течение первых двух лет — лишь с серьезными неисправностями.