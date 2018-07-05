На что обратить внимание при покупке новой машины у дилера

Наконец, этот счастливый день настал — вы забираете свой новенький автомобиль из шоу-рума. Разумеется, вас переполняют радостные эмоции, и все мысли лишь о том, как бы скорее испытать свою покупку в деле и похвастать ею перед друзьями. Но не спешите покидать стены автосалона — тщательно проверьте, все ли с вашей «ласточкой» в порядке.

Внимательно обследуйте кузов автомобиля на предмет вмятин, постарайтесь осмотреть его под разными углами — мало ли что пришлось пережить транспортному средству по пути с завода к дилеру. Приглядитесь к лакокрасочному покрытию — на новой машине, естественно, не должно быть никаких, даже еле заметных «царапок» и потертостей. Проверьте, ровные ли проемы дверей, не перекошена ли крышка капота и багажника.

Грузовому отсеку уделите особое внимание. Не поленитесь поднять пол багажного отделения дабы убедиться, что запасное колесо и набор инструментов находятся на своих местах. Откройте лючок бензобака — попробуйте сделать это как вручную, так и посредством рычажка в салоне. Будет очень обидно, если на первой же заправке вы обнаружите, что крышку намертво заклинило.