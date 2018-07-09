Почему нельзя покупать подержанные машины у официальных дилеров

Многие автомобилисты, подыскивающие себе транспортное средство на «вторичке», с особым интересом изучают предложения дилеров, которые продают не только новые, но и «слегка» поддержанные машины. И зря: несмотря на все преимущества сделок с «официалами», автосалоны лучше обходить стороной. Почему — выяснил портал «АвтоВзгляд».
Времена, когда дилеры, скажем, Toyota предлагали покупателям исключительно «Тойоты» — как новые, так и «бэушные» — давно прошли. И хотя сегодня на «трейд-ин» площадке любого уважающего себя автосалона можно отыскать разные машины, ассортимент «официалов» все равно нельзя назвать широким. На онлайн-порталах, где размещают свои объявления «частники», выбор в сотни раз больше.
Это, в общем-то, совершенно неудивительно. Дилерам ни к чему забивать свои склады до отказа поддержанными автомобилями на любой вкус и цвет — спрос то на них совсем невелик. Да и к тому же изначально «Трейд Ин» изобрели не для того, чтобы «поднимать» дополнительные деньги на машинах с пробегом, а как инструмент для стимуляции продаж новых авто. Так что вряд ли в обозримом будущем ситуация кардинально поменяется.
Прежде, чем выставить подержанный автомобиль на продажу, дилеру необходимо провести ряд затратных процедур: осуществить полную диагностику, устранить выявленные дефекты, вернуть машине «аппетитный» вид, разобраться с документами, организовать фотосъемку, разместить объявление и так далее. Наивно полагать, что после всех манипуляций товар «влезет» в умеренный ценовой диапазон.
Прайсы автомобилей с пробегом в автосалонах на порядок выше, чем у «частников». Кто-то ведь должен покрывать расходы, связанные с предпродажной подготовкой. Хитрые менеджеры в погоне за прибылью и похвалой начальства умудряются «навариваться» на одном и том же авто дважды. Первой жертвой становится бывший владелец, у которого покупают транспорт за гроши. Второй — будущий, вынужденный сильно переплачивать.
Приобретая машину с пробегом у «частника», потенциальный покупатель всегда может поинтересоваться у предыдущего владельца о том, в каких условиях авто эксплуатировалось, как обслуживалось. И даже если продавец соврет, скорее всего, его выдаст документация: сервисная книжка, заказ-наряды и прочие «бумажки». Официальные дилеры же без труда могут подделать и их.
Вообще связываться с автосалонами куда опаснее, чем с простыми продавцами. Последние, как правило, не беспокоятся о каких-либо мелких огрехах. И они готовы скинуть цену у капота, если потенциальный покупатель что-то да заметит. «Официалы» же презентуют «подуставший» автомобиль как «практически новый», умалчивая о наспех замаскированных дефектах.
Но куда страшнее тот факт, что дилеры утаивают от своих клиентов и серьезные повреждения. Они без малейшего зазрения совести «впаривают» даже битые машины, криво восстановленные после крупных ДТП. В подтверждение тому история гитариста группы «Ария» Сергея Попова, который купил у компании «Рольф» смертельно опасный, как выяснилось позже, авто для супруги (более подробно здесь).