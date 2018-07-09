Почему нельзя покупать подержанные машины у официальных дилеров

Времена, когда дилеры, скажем, Toyota предлагали покупателям исключительно «Тойоты» — как новые, так и «бэушные» — давно прошли. И хотя сегодня на «трейд-ин» площадке любого уважающего себя автосалона можно отыскать разные машины, ассортимент «официалов» все равно нельзя назвать широким. На онлайн-порталах, где размещают свои объявления «частники», выбор в сотни раз больше.

Это, в общем-то, совершенно неудивительно. Дилерам ни к чему забивать свои склады до отказа поддержанными автомобилями на любой вкус и цвет — спрос то на них совсем невелик. Да и к тому же изначально «Трейд Ин» изобрели не для того, чтобы «поднимать» дополнительные деньги на машинах с пробегом, а как инструмент для стимуляции продаж новых авто. Так что вряд ли в обозримом будущем ситуация кардинально поменяется.