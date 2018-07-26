Почему договор купли-продажи нужно всегда иметь на руках

В договоре купли-продажи содержится очень важная информация, которая может в любой момент пригодиться как продавцу, так и покупателю. В частности, в документе указываются сведения о стоимости автомобиля, фиксируется дата заключения сделки и — самое главное — подтверждается переход права собственности на машину от одного лица — физического или юридического — к другому.
А нужен ли?
Да, главной «бумажкой» по факту является паспорт транспортного средства (ПТС), договор же представляет собой, скорее, дополнение. Но это вовсе не значит, что на нем можно чистить рыбу или использовать для разведения костра. Это документ, пусть даже и заполненный в рукопаисной форме, крайне важен хотя бы потому, что он имеет юридическую силу. В разрешении споров между продавцами и покупателям ДКП нередко становится главным аргументом.