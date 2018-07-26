Почему договор купли-продажи нужно всегда иметь на руках

Да даже если участник сделки не собирается судиться со второй стороной, договор купли-продажи может пригодиться. Покупателю — для оперативного восстановления ПТС в случае его утраты. Продавцу — для получения налогового вычета. В общем, не стоит недооценивать этот документ, даже несмотря на то, что его отсутствие не влечет за собой ни потерю имущества, ни штраф.

Кроме того, договор купли-продажи определенно пригодится в судебных спорах между супругами при разделе имущества после или во время развода.

Частенько стороны при совершении сделки купли-продажи заполняют договор в двух, а то и в одном экземпляре. Бывают случаи, когда при регистрации транспортного средства в ГИБДД сотрудники МРЭО забирают оригинал себе, хотя им достаточно и копии. Поэтому в идеале все же лучше составлять три копии с привлечением третьего лица, нотариуса. Типовая бумага будет внесена в рееестр, и один из экземпляров в случае необходимости всегда можно будет запросить у агента.

Вариант №1

Если бумажку нарисовали в одном экземпляре и от руки, то способов восстановления договора не так уж и много — всего два. Первый заключается в попытке раздобыть дубликат. И проще всего обратиться за помощью ко второй стороне сделки. Но тут могут возникнуть сложности: физические лица, как известно, имеют свойства «растворяться», а юридические — закрываться. Если же вам повезло отыскать компаньона, снимите с оригинала копию и заверьте ее у нотариуса.