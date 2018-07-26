Почему договор купли-продажи нужно всегда иметь на руках

Фото: damwest.com
Бытует мнение, что договор купли-продажи автомобиля — это просто бумажка, ценность которой теряется сразу после того, как машинарегистрируется в ГИБДД. И потому многие автовладельцы, обнаружив пропажу «бессмысленного» документа, совершенно не переживают. А зря! Почему крайне необходимо иметь его при себе, и что делать в случае потери, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

В договоре купли-продажи содержится очень важная информация, которая может в любой момент пригодиться как продавцу, так и покупателю. В частности, в документе указываются сведения о стоимости автомобиля, фиксируется дата заключения сделки и — самое главное — подтверждается переход права собственности на машину от одного лица — физического или юридического — к другому.

А нужен ли?

Да, главной «бумажкой» по факту является паспорт транспортного средства (ПТС), договор же представляет собой, скорее, дополнение. Но это вовсе не значит, что на нем можно чистить рыбу или использовать для разведения костра. Это документ, пусть даже и заполненный в рукопаисной форме, крайне важен хотя бы потому, что он имеет юридическую силу. В разрешении споров между продавцами и покупателям ДКП нередко становится главным аргументом.

Фото: srpskavretena.com

Да даже если участник сделки не собирается судиться со второй стороной, договор купли-продажи может пригодиться. Покупателю — для оперативного восстановления ПТС в случае его утраты. Продавцу — для получения налогового вычета. В общем, не стоит недооценивать этот документ, даже несмотря на то, что его отсутствие не влечет за собой ни потерю имущества, ни штраф.

Кроме того, договор купли-продажи определенно пригодится в судебных спорах между супругами при разделе имущества после или во время развода.

Частенько стороны при совершении сделки купли-продажи заполняют договор в двух, а то и в одном экземпляре. Бывают случаи, когда при регистрации транспортного средства в ГИБДД сотрудники МРЭО забирают оригинал себе, хотя им достаточно и копии. Поэтому в идеале все же лучше составлять три копии с привлечением третьего лица, нотариуса. Типовая бумага будет внесена в рееестр, и один из экземпляров в случае необходимости всегда можно будет запросить у агента.

Вариант №1

Если бумажку нарисовали в одном экземпляре и от руки, то способов восстановления договора не так уж и много — всего два. Первый заключается в попытке раздобыть дубликат. И проще всего обратиться за помощью ко второй стороне сделки. Но тут могут возникнуть сложности: физические лица, как известно, имеют свойства «растворяться», а юридические — закрываться. Если же вам повезло отыскать компаньона, снимите с оригинала копию и заверьте ее у нотариуса.

Фото: azh.kz

Куда бежать, когда до второго участника сделки не достучаться? В ГИБДД! Бумаги пылятся у гаишников в архивах. Причем шанс ее раздобыть есть, даже если соглашение заключалось больше трех лет назад. Только вот уговорить правоохранителей найти то, что вам так нужно, ой как не просто. Если решить вопрос одной лишь просьбой не удается, то пишите заявление на имя начальника отделения.

Вариант №2

С копиями никак не выходит? Ничего страшного, ведь есть еще один вариант решения проблемы. Можно перезаключить договор купли-продажи со второй стороной, если, опять же, у вас получится ее найти. А не получилось — зовите на подмогу супругу, родителей, братьев, сестер.

Составьте договор с кем-нибудь из родственников: то есть, «продайте» доверенному лицу машину и «купите» ее обратно. Правда, подойдет этот способ только новому собственнику авто.

…Интересно, что некоторые автовладельцы, утратившие договор купли-продажи, решают проблему фальсификацией документа — подделывают подписи, изготавливают фальшивые печати, балуются «фотошопом». Смелые ребята, и не каждый на это решится, ведь подлог бумаг — это статья 327 Уголовного кодекса РФ. Оказаться в тюрьме за попытку «восстановить» договор — так себе перспектива, согласитесь.

суд, автопродажи, продать машину, купить машину
27 июля 2018
735