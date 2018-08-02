Почему нельзя отдавать машину в трейд-ин официальным дилерам

Наверное, уже почти каждый российский автомобилист знает, как работает trade In — и многие даже не понаслышке. Схема предельно проста: клиент приезжает в автосалон на своей подержанной «ласточке», которая за несколько часов проходит полную диагностику, подписывает договор купли-продажи и если его все устраивает — приобретает новый автомобиль со скидкой, равной ценнику старой машины.
Быстро
Плюс у трейд-ин, вопреки убеждениям рекламщиков, лишь один — это в самом деле удобно. Автовладельцу не нужно возиться со своим прежним авто: готовить его к продаже, вкладывая деньги в ремонт, тиражировать в интернете объявления, общаться с самыми разными, порой крайне малоприятными потенциальными покупателями и тратить время на презентацию машины, которая подразумевает одни и те же монотонные диалоги с «глупыми» вопросами. Следовательно, минимизируются и риски попасть в цепкие лапы мошенников, чья задача оставить продавца и без денег, и без товара.