Почему нельзя отдавать машину в трейд-ин официальным дилерам

Невыгодно

Однако на этом все. Один, пусть и весомый, плюс против уймищи минусов, для пересчета которых не хватит пальцев одной руки. Первый и самый очевидный из них — потеря в деньгах. О том, что дилеры сильно занижают стоимость старой машины — в некоторых случаях ценник срезается на 30% — все и так догадываются. Но немногие задумываются, что скидки на новое авто, которую обещают автосалоны, на самом деле нет. Все это, как уже было сказано, пыль в глаза доверчивого потребителя.

Что такое бонус на покупку свеженькой машины? Это стоимость подержанного автомобиля, принятого дилером. Да, по факту это скидка — но не в том понимании, к которому мы все привыкли. Проведем параллель с самостоятельной продажей старой «тачки». У вас ее покупают за некую сумму денег — скажем, 500 000 рублей — и эти средства вы вкладываете в новою «ласточку». Дилерский trade In представляет собой ту же самую схему — прайс автомобиля, красующегося в шоу-руме, не снижается (хотя иногда — довольно редко — продавец действительно сбавляет цену новой машины. Но, повторимся, это скорее исключение, чем правило).

Скромно

Второй отрицательный момент заключается в ограниченном выборе. Если вы приехали к официальному дилеру какой-либо конкретной марки, то будьте любезны выбрать машину именно этого бренда. Конечно, подобный подход не смутит тех, кто мечтает о конкретном автомобиле с конкретным шильдиком. Но даже им не следует забывать о том, что пересесть в одночасье со старого авто на новый получится лишь в том случае, когда последний есть в наличии. Не нравятся «красавцы» в шоу-руме — оформляйте предзаказ и ждите. И не удивляйтесь, если через энное количество дней стоимость вашей буэшки опустится еще ниже.