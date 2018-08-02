Почему нельзя отдавать машину в трейд-ин официальным дилерам

Фото: www.sportscarmarket.com
Чтобы стимулировать продажи новых машин, автопроизводители придумали такой хитрый маркетинговый трюк, как trade In. Падкие на халяву потребители на наживу клюнули: «Как здорово — дилер и старую машину заберет, и на новую скидочку даст». Однако не все так радужно, как кажется — трейд-ин таит в себе множество подводных булыжников, способных доставить покупателю скопище проблем. Каких именно, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Наверное, уже почти каждый российский автомобилист знает, как работает trade In — и многие даже не понаслышке. Схема предельно проста: клиент приезжает в автосалон на своей подержанной «ласточке», которая за несколько часов проходит полную диагностику, подписывает договор купли-продажи и если его все устраивает — приобретает новый автомобиль со скидкой, равной ценнику старой машины.

Быстро

Плюс у трейд-ин, вопреки убеждениям рекламщиков, лишь один — это в самом деле удобно. Автовладельцу не нужно возиться со своим прежним авто: готовить его к продаже, вкладывая деньги в ремонт, тиражировать в интернете объявления, общаться с самыми разными, порой крайне малоприятными потенциальными покупателями и тратить время на презентацию машины, которая подразумевает одни и те же монотонные диалоги с «глупыми» вопросами. Следовательно, минимизируются и риски попасть в цепкие лапы мошенников, чья задача оставить продавца и без денег, и без товара.

Фото: www.highsnobiety.com

Невыгодно

Однако на этом все. Один, пусть и весомый, плюс против уймищи минусов, для пересчета которых не хватит пальцев одной руки. Первый и самый очевидный из них — потеря в деньгах. О том, что дилеры сильно занижают стоимость старой машины — в некоторых случаях ценник срезается на 30% — все и так догадываются. Но немногие задумываются, что скидки на новое авто, которую обещают автосалоны, на самом деле нет. Все это, как уже было сказано, пыль в глаза доверчивого потребителя.

Что такое бонус на покупку свеженькой машины? Это стоимость подержанного автомобиля, принятого дилером. Да, по факту это скидка — но не в том понимании, к которому мы все привыкли. Проведем параллель с самостоятельной продажей старой «тачки». У вас ее покупают за некую сумму денег — скажем, 500 000 рублей — и эти средства вы вкладываете в новою «ласточку». Дилерский trade In представляет собой ту же самую схему — прайс автомобиля, красующегося в шоу-руме, не снижается (хотя иногда — довольно редко — продавец действительно сбавляет цену новой машины. Но, повторимся, это скорее исключение, чем правило).

Скромно

Второй отрицательный момент заключается в ограниченном выборе. Если вы приехали к официальному дилеру какой-либо конкретной марки, то будьте любезны выбрать машину именно этого бренда. Конечно, подобный подход не смутит тех, кто мечтает о конкретном автомобиле с конкретным шильдиком. Но даже им не следует забывать о том, что пересесть в одночасье со старого авто на новый получится лишь в том случае, когда последний есть в наличии. Не нравятся «красавцы» в шоу-руме — оформляйте предзаказ и ждите. И не удивляйтесь, если через энное количество дней стоимость вашей буэшки опустится еще ниже.

Фото: blog.unicodono.com.br

Не всем нужна новая машина, только-только сошедшая с конвейера. Кто-то, может, предпочел бы купить на те же деньги поддержанное, но более статусное авто. Однако по законам жанра trade In такие операции не допускаются. Махнуть старое транспортное средство можно исключительно на свежее, повидавшее лишь стены завода, кузов автовоза и лица хитрых продавцов автосалона. Изначально ведь трейд-ин создавался в качестве инструмента для стимуляции продаж новой продукции, помните?

Опасно

Консультанты-оценщики отдела trade In — сами по себе очень непростые ребята, как и любые другие менеджеры, чья задача впаривать товары или услуги наивным смертным. У них, разумеется, существуют свои «черные» схемки для развода клиентов. К примеру, как порталу «АвтоВзгляд» рассказал один автовладелец, ему в столичном автосалоне выкатили счет на оплату диагностики и небольшого ремонта автомобиля, который отдавался по trade In. Все закончилось громким скандалом, в результате которого водитель не заплатил ни копейки — не на того «грабители» нарвались.

Омрачить сказку о быстром и «выгодном» обмене старого авто на новый могут также штрафы и налоги на проданную машину. По идее, сотрудники отдела trade In должны брать на себя ответственность не только за перепродажу транспортного средства, но и за ее переоформление. На практике же все порой происходит иначе: дилер — то ли специально, то ли случайно — забывает об этом. Проблема решается в ГИБДД с договором купли-продажи путем прекращения регистрации авто. Да вот только времени и нервов вся эта беготня отбирает немало. Оно вам нужно?

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2 августа 2018
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