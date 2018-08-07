Как получить большую скидку на новую машину у официального дилера

Нынешние непростые времена, когда цены на товары и услуги пробивают протолок, вынуждают граждан экономить буквально на всем, на чем экономится. В надежде уберечь свой кошелек, многие из тех, кому необходимо обновить личный транспорт, бегут на вторичный рынок, довольствуясь поношенными машинами с более-менее приличным внешним видом. Другие же, несмотря на кризис, присматриваются к новым авто у дилеров — авось, удастся выпросить хорошую скидку.
СЕЗОННЫЕ РАСПРОДАЖИ
Как показывает наша собственная практика, выбить дисконт у официала в самом деле можно. Главное — запастись железобетонными аргументами и выбрать для «атаки» правильный момент. Так, если вы твердо решили приобрести новую машину, для начала обратите внимание на так называемые сезонные предложения, подразумевающие хорошие скидки на автомобили прошлых лет выпуска. Они ничем не хуже идентичных свежих экземпляров — разве что простояли в автосалоне (под чутким надзором продавцов, в тепле и чистоте) чуть дольше.