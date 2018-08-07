Как получить большую скидку на новую машину у официального дилера

СКИДКИ ЗА «ДРЕВНОСТЬ»

Если сезонные акции — не ваш вариант, подумайте о покупке модели, которая вот-вот переживет рестайлинг или сменит поколение. Дабы освободить шоу-румы и склады для новых автомобилей, дилеры, как правило, стараются заблаговременно избавиться от старого товара. И потому вешают на теряющие актуальность машины сниженные прайсы, что, естественно, подогревает интерес потребителей. О таких спецпредложениях, как и о сезонных, авторитейлеры обычно не умалчивают, напротив.

ПОД БОЙ КУРАНТОВ

У покупателя выше шансы получить внушительную скидку, если он заглядывает в автосалон в конце отчетного периода — месяца, квартала или года. Здесь все очевидно: гораздо проще развести на дисконт продавца, у которого до плана — отпуска на Бали, шубы для жены и желанных «Ролексов» — остро не хватает нескольких реализованных авто. Рядовой консультант навстречу не идет? Пообщайтесь с руководителем отдела — у боссов полномочий, разумеется, больше.

ПОДОЖДИТЕ ГОССУБСИДИЙ

Прежде, чем посетить официального дилера, уточните про госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они, напомним, позволяют сэкономить 10% от стоимости машины, если покупатель оформляет на себя транспортное средство впервые или воспитывает не менее двух несовершеннолетних детей. Проблема в том, что если эти спецпредложения и действуют (в нынешнем году они, например, уже завершены), то лишь в течение первых месяцев года — количество квот строго ограничено. Кроме того, у них есть множество нюансов, о которых, кстати сказать, можно прочитать тут.