Можно ли проверить исправность мотора, не заводя машину

Фото: www.sydjydsk-reservedele.dk
Некоторые автовладельцы, меняющие «бэушки», как Казанова когда-то своих женщин, утверждают: чтобы проверить состояние двигателя — самого важного агрегата в автомобиле — вовсе не обязательно его запускать. Насколько это смелое заявление соответствует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Как известно, к приобретению подержанного автомобиля следует подходить крайне осторожно, поскольку найти на вторичке «живую» машину, которая прослужит верой и правдой своему новому хозяину еще не один год, достаточно сложно. Важна каждая деталь, однако особое внимание при осмотре потенциальной покупки стоит уделить ее сердцу — то есть, мотору. И об этом тоже, полагаем, осведомлены практически все автовладельцы.

Завсегдатаи тематических форумов, провозгласившие себя высококлассными специалистами в области подбора автомобилей с пробегом, уверены: безошибочно оценить состояние двигателя «бэушки» можно всего за пять минут — и заводить при этом мотор, по их словам, совершенно ни к чему. Согласиться с этим утверждением в полной мере невозможно, поскольку даже многочасовые катания в самых разных дорожных условиях не всегда проливают свет на истину. Тем не менее, отчасти эти «эксперты» все же правы.

Фото: www.puntoautosicura.com

Обмани меня

Убедиться в исправности двигателя, не запуская его, нельзя. А вот в неисправности — вполне себе реально. И первым, кто сообщит вам об имеющихся проблемах с силовым агрегатом, станет продавец транспортного средства. Наиболее вероятно, что сам он — дабы не отпугнуть потенциального покупателя — рассказывать ничего не будет. Но слова тут и не понадобятся — его выдаст странное поведение.

Если нынешний владелец приглянувшейся вам «ласточки» отвечает на вопросы неохотно, пытаясь перевести тему то на модные хромированные диски, то на свежую обивку кресел, задумайтесь. А коль он еще и осторожничает с осмотром подкапотного пространства — запрещает куда-то заглянуть, отказывается что-то показать — попрощайтесь и уходите. Наверняка, помимо трудностей с двигателем, вас ожидается и ворох других проблем.

Чистота и порядок

Продавец не пытается заговорить вам зубы и сбить с толка? Тогда осмотрите моторный отсек на предмет масляных следов, которых, по идее, быть не должно. Если подтеки нашлись, то очевидно, что пришел в непригодность сальник или прокладка — готовьте дополнительную денежку, попытайтесь сбить цену машины или ищите другое авто. Кстати сказать, сверкающее чистотой подкапотное пространство — тоже признак наличия неисправностей. Зачем оттирать до блеска отсек, когда скрывать нечего?

Фото: www.rajil.com

Масло давно менялось?

Далее можно переходить к проверке уровня масла и состояния самой смазки — процедуре, которой многие покупатели подержанных машин почему-то пренебрегают. Открутите крышку горловины и присмотритесь к ней: она должна быть чистой, равно как и просматриваемая часть корпуса. Налет и грязь — плохо. Не сулит ничего хорошего и черное или, что еще хуже, пенящееся масло. Поблагодарите продавца за то, что он уделил вам время, и продолжайте поиски.

Плачут свечи

Если смазка мотора в полном порядке, то с разрешения нынешнего собственника проверьте свечи зажигания: они тоже могут поведать о состоянии двигателя кое-что любопытное. На устройстве для воспламенения топливо-воздушной смеси не должно быть, опять же, следов масла. Есть? Значит, совсем скоро предстоит замена поршневых колец — очень дорогое «удовольствие». За эту работу на Ford Focus 2011—2015 годов, к примеру, в автосервисах просят порядка 40 000 — 50 000 рублей.

…И на этом все — больше никаких манипуляций, позволяющих выявить «болячки» мотора без его запуска, увы, нет. Но даже несмотря на то, что полноценно проверить состояние двигателя, пребывающего в состоянии покоя, невозможно, эти три-четыре несложные процедуры, которые являются своеобразным экспресс-тестом, фильтром, помогут вам значительно сэкономить свое время. А время, как известно, дороже любых денег.

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20 августа 2018
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