Можно ли проверить исправность мотора, не заводя машину

Как известно, к приобретению подержанного автомобиля следует подходить крайне осторожно, поскольку найти на вторичке «живую» машину, которая прослужит верой и правдой своему новому хозяину еще не один год, достаточно сложно. Важна каждая деталь, однако особое внимание при осмотре потенциальной покупки стоит уделить ее сердцу — то есть, мотору. И об этом тоже, полагаем, осведомлены практически все автовладельцы.
Завсегдатаи тематических форумов, провозгласившие себя высококлассными специалистами в области подбора автомобилей с пробегом, уверены: безошибочно оценить состояние двигателя «бэушки» можно всего за пять минут — и заводить при этом мотор, по их словам, совершенно ни к чему. Согласиться с этим утверждением в полной мере невозможно, поскольку даже многочасовые катания в самых разных дорожных условиях не всегда проливают свет на истину. Тем не менее, отчасти эти «эксперты» все же правы.