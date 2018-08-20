Можно ли проверить исправность мотора, не заводя машину

Обмани меня

Убедиться в исправности двигателя, не запуская его, нельзя. А вот в неисправности — вполне себе реально. И первым, кто сообщит вам об имеющихся проблемах с силовым агрегатом, станет продавец транспортного средства. Наиболее вероятно, что сам он — дабы не отпугнуть потенциального покупателя — рассказывать ничего не будет. Но слова тут и не понадобятся — его выдаст странное поведение.

Если нынешний владелец приглянувшейся вам «ласточки» отвечает на вопросы неохотно, пытаясь перевести тему то на модные хромированные диски, то на свежую обивку кресел, задумайтесь. А коль он еще и осторожничает с осмотром подкапотного пространства — запрещает куда-то заглянуть, отказывается что-то показать — попрощайтесь и уходите. Наверняка, помимо трудностей с двигателем, вас ожидается и ворох других проблем.

Чистота и порядок

Продавец не пытается заговорить вам зубы и сбить с толка? Тогда осмотрите моторный отсек на предмет масляных следов, которых, по идее, быть не должно. Если подтеки нашлись, то очевидно, что пришел в непригодность сальник или прокладка — готовьте дополнительную денежку, попытайтесь сбить цену машины или ищите другое авто. Кстати сказать, сверкающее чистотой подкапотное пространство — тоже признак наличия неисправностей. Зачем оттирать до блеска отсек, когда скрывать нечего?