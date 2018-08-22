Как погасить кредит за автомобиль, если нечем платить

Кризис массово подкосил возможности и без того не шибко платежеспособных россиян. Одни остались без работы, другие вынуждены выживать на минимальные зарплаты. Но больше всех горя, пожалуй, хапнули те, кто еще не в самые худшие времена на свою беду набрали кредитов. Впрочем, безвыходных ситуаций не бывает.
Нечем платить по счетам, закончились нервы, здоровье и деньги? Не беда — выход есть. И мы сейчас не о выходе в окно. Главное — не паниковать, и не пытаться скрыться от кредитора, ведь уголовную ответственность за мошенничество никто не отменял.
Для начала нужно взять себя в руки и попытаться договориться с организацией, предоставившей вам заемные средства. Безусловно, банк или иная финансовая компания не обязана идти на компромисс, но в случае заблаговременного оповещения кредитора о сложностях оплаты, найти общий язык шанс есть.
К примеру, при временных финансовых затруднениях соответствующим заявлением можно попросить об отсрочке платежей сроком до трех месяцев. Подобная практика имеет место быть. Правда, ежемесячный платеж с учетом перерасчета несколько увеличится. Зато таким образом вы обойдетесь без штрафных пени. Наконец, банк не подаст на вас в суд, а автомобиль, купленный в кредит, не попадет под запрет на эксплуатацию.
Еще вариант — рефинансировать кредит в другом финансовом учреждении. Например, с более выгодной процентной ставкой. Иначе говоря, взять новый кредит для погашения старого. Авось и останется на пиво.
Впрочем, банку можно предложить и так называемую реструктуризацию. Это когда вам становится понятно, что погашать задолженность в ближайшее время точно не получится. При таком раскладе кредитор попросту изменит условия договора. Чаще всего — сумму ежемесячных выплат понижается, а сроки займа — увеличиваются. Зато вы по-прежнему на «коне».
В иных случаях дело попадает в суд. А там должника обяжут выплатить не только сумму задолженности, но еще и набежавшие проценты, а также пошлину (0,5% — 4% от взятого кредита). Разумеется, придется погасить и судебные издержки. Но зачем, скажите, вам жизнь в кредит?