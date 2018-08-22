Как погасить кредит за автомобиль, если нечем платить

Нечем платить по счетам, закончились нервы, здоровье и деньги? Не беда — выход есть. И мы сейчас не о выходе в окно. Главное — не паниковать, и не пытаться скрыться от кредитора, ведь уголовную ответственность за мошенничество никто не отменял.

Для начала нужно взять себя в руки и попытаться договориться с организацией, предоставившей вам заемные средства. Безусловно, банк или иная финансовая компания не обязана идти на компромисс, но в случае заблаговременного оповещения кредитора о сложностях оплаты, найти общий язык шанс есть.

К примеру, при временных финансовых затруднениях соответствующим заявлением можно попросить об отсрочке платежей сроком до трех месяцев. Подобная практика имеет место быть. Правда, ежемесячный платеж с учетом перерасчета несколько увеличится. Зато таким образом вы обойдетесь без штрафных пени. Наконец, банк не подаст на вас в суд, а автомобиль, купленный в кредит, не попадет под запрет на эксплуатацию.