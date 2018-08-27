Когда все же придется оплатить чужие штраф и налог на машину

Если с момента получения копии постановления прошло уже более десяти дней — то есть вышли сроки обжалования взыскания — придется посетить отделение ГИБДД, увы. Правоохранители попросят написать заявление, на основании которого вашу прежнюю машину снимут с учета, а вас вычеркнут из списка нарушителей. Само собой, при себе нужно будет иметь договор купли-продажи и прилетевший по почте штраф.

Для тех, кто не ищет легких путей, предлагаем еще один вариант борьбы с безответственным покупателем — обратитесь в суд. Но учтите, что процесс разбирательств растянется на несколько месяцев. По понятным причинам этот способ не пользуется популярностью у граждан, однако он может пригодиться в том случае, когда вы получили на старую машину не только пару-тройку штрафов, но и налог.

По закону, если новый владелец не регистрирует авто больше года, налог на транспортное средство обязан заплатить прежний хозяин. «Перевесить» пошлину на покупателя по факту получения уведомления не получится: не успели снять с учета машину — во избежание проблем внесите денежку. После чего подготовьте пакет документов — договор купли-продажи, штрафы и чек об уплате налога — и подавайте на второго участника сделки в суд. Он, согласно ст.1102 ГК РФ, должен будет возместить вам все расходы.