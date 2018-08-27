Когда все же придется оплатить чужие штраф и налог на машину

Обговорив все детали сделки, вы подписали договор купли-продажи и передали ключи от своей старой машины новому владельцу. Покупатель — с виду вполне себе приличный и порядочный гражданин — пообещал, что решит вопрос с регистрацией автомобиля в ближайшие пару дней. Но вот пришло уже полгода, а «письма счастья» с завидной регулярностью по-прежнему прилетают к вам…
Ситуации, когда после долгожданной реализации транспортного средства бывшие владельцы продолжают получать пачки штрафов, выписанных за нарушения, которые совершили новые хозяева, возникают сплошь и рядом. Особо предусмотрительные продавцы, дабы обезопасить себя от дальнейших хлопот, едут в ГИБДД вместе с покупателем. Да, это отнимает несколько драгоценных часов жизни, зато с мыслью о том, что перерегистрация авто совершена, им спится спокойнее.
Но далеко не все по тем или иным причинам могут позволить себе сопроводить нового владельца до отделения ГАИ. И таким товарищам остается лишь рассчитывать на порядочность покупателя: раз обещал, то наверняка уж сделает. Тем более, что за халатное отношение и нарушение установленных сроков — 10 дней после заключения договора — ему, физическому лицу, светит немаленький штраф в размере от 1500 до 2000 рублей.
Но что же делать, если сделка состоялась больше двух недель назад, а «письма счастья» до сих пор выписываются на ваше честное имя. Для начала попробуйте связаться с покупателем: уточните у него, почему он не успел оформить автомобиль, и сообщите о неоплаченных штрафах. Как показывает практика, этот метод редко приносит свои плоды — либо новый владелец вообще не берет трубку, либо отказывается мирно решать проблему.
Когда у вас на руках еще совсем свежий штраф, поторопитесь его обжаловать в ГИБДД. Опротестуйте постановление посредством официального сайта ведомства или заказным письмом — подробно изложите все обстоятельства, объясните, что автомобиль больше вам не принадлежит и, разумеется, приложите копию договора купли-продажи. Вероятнее всего, штраф с вас снимут и переадресуют его нарушителю. Кроме того, автоматически прекратится регистрация транспортного средства, что также немаловажно.
Если с момента получения копии постановления прошло уже более десяти дней — то есть вышли сроки обжалования взыскания — придется посетить отделение ГИБДД, увы. Правоохранители попросят написать заявление, на основании которого вашу прежнюю машину снимут с учета, а вас вычеркнут из списка нарушителей. Само собой, при себе нужно будет иметь договор купли-продажи и прилетевший по почте штраф.
Для тех, кто не ищет легких путей, предлагаем еще один вариант борьбы с безответственным покупателем — обратитесь в суд. Но учтите, что процесс разбирательств растянется на несколько месяцев. По понятным причинам этот способ не пользуется популярностью у граждан, однако он может пригодиться в том случае, когда вы получили на старую машину не только пару-тройку штрафов, но и налог.
По закону, если новый владелец не регистрирует авто больше года, налог на транспортное средство обязан заплатить прежний хозяин. «Перевесить» пошлину на покупателя по факту получения уведомления не получится: не успели снять с учета машину — во избежание проблем внесите денежку. После чего подготовьте пакет документов — договор купли-продажи, штрафы и чек об уплате налога — и подавайте на второго участника сделки в суд. Он, согласно ст.1102 ГК РФ, должен будет возместить вам все расходы.