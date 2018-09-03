Как вернуть запчасти, если они не подошли во время ремонта

Все водители время от времени — кто-то чаще, кто-то реже — заглядывают в магазины автозапчастей. И многие из тех, кто приобретает детали, задаются вопросом: а подлежат ли они возврату в случае чего. Сразу скажем — подлежат. Однако есть несколько очень важных нюансов, о которых покупатели в большинстве своем даже не подозревают.
Предположим, водитель, жалующийся на раздражающий хруст подвески своего глубоко не гарантийного авто, обратился на сервис к дилеру, где ему «приговорили» стойки переднего стабилизатора. Клиент не стал подкармливать «официала», покупая запчасть втридорога, а отправился в сторонний магазин. Но по невнимательности перепутал номер детали — короче говоря, взял не то, что нужно. Может ли он в этом случае рассчитывать на возврат денежных средств? Давайте разбираться.
Согласно ст.502 ГК РФ, покупатель вправе обменять товар в течение четырнадцати дней, если тот сохранил свои потребительские свойства и не был в употреблении. То есть магазин должен пойти навстречу своему рассеянному клиенту и предложить вместо купленной по ошибке детали другую, нужную. Разумеется, с перерасчетом в случае разницы в цене. Если же нужной запчасти на складе не имеется, продавец возвращает заказчику деньги. Кажется, все предельно просто, но есть парочка «но».
Дело в том, что существует перечень товаров надлежащего качества, которые по закону нельзя обменять или сдать обратно в магазин без веской на то причины.
Под десятым номером в этом списке идут «Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним». К последним относятся в том числе двигатель и коробка передач. Приобретая мотор или трансмиссию в сборе, помните — вернуть устройство продавцу удастся лишь при обнаружении серьезных дефектов. «Перепутал номер» или банальное «не подошло» — тут уже не пройдут.
С теми товарами, которые так и не выбрались из заводской упаковки, сохранив этикетки и ярлычки, все, вроде бы, понятно. А как же поступить покупателю, когда он распечатал запчасть, чтобы «примерить» ее к машине, и понял, что с размерчиком промахнулся? Подавляющее большинство торговцев при виде растерзанной обертки разводят руками: мол, никакого вам обмена и возврата — деталь была в употреблении.
Однако под «употреблением» Закон РФ «О защите прав потребителей» подразумевает именно эксплуатацию. То есть если запчасть не использовалась, а лишь «прикладывалась» к автомобилю, покупатель имеет полное право вернуть ее в магазин. Дабы избавить себя от дальнейших хлопот, относитесь к только что купленной детали максимально бережно. Не забудьте про ярлыки, упаковку и чеки — они пригодятся при обращении к продавцу. Ну, или в суд: вдруг решить вопрос полюбовно не получится.
Нередко покупателям приходится добиваться возмещения и за тот товар, что был испорчен по незнанию, из-за отсутствия инструкции. К примеру, водитель приобретает супернавороченные щетки стеклоочистителя. В первые же десять минут после установки «дворники» деформируются и напрочь отказываются исполнять свои обязанности. Разъяренный покупатель несется обратно в магазин, где его разворачивают со словами: «Вы сами виноваты, неправильно использовали».
Но откуда потребитель мог знать, что эти инновационные щетки нужно сначала подержать десять дней в морозилке, затем пятнадцать — под мексиканским солнцем, еще шесть — в подвале дачи своей троюродной сестры и только потом при помощи красных перчаток из кожи носорога устанавливать на машину. Инструкцию при передаче товара любезный консультант клиенту не выдал, а значит ответственность за порчу детали полностью лежит на магазине. Об этом говорится в ст. 12 уже упомянутого нами закона «О защите прав потребителей».
… К сожалению, как показывает практика, добиться возмещения средств или обмена запчастей по той или иной причине довольно сложно. Продавцы всеми правдами и неправдами стараются избавиться от клиента: они ссылаются на собственные распорядки, надеясь на юридическую безграмотность потребителя. Как же быть? Отстаивать свои права, опираясь на российское законодательство! Писать досудебные претензии и обращаться в суд. Для пущей уверенности лучше заручиться поддержкой опытного адвоката.