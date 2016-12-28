Можно ли ездить по «встречке» задним ходом

auto.tut.by
Многие автовладельцы уверены, что за езду задом во встречном направлении им ничего не грозит. Мол, достаточно сказать инспектору, что ты не заезжал под «кирпич». Однако это не так.

Максим Строкер

Прежде всего скажем, что ПДД четко регламентируют ситуации, когда нельзя ездить задним ходом: в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на пешеходных переходах, железнодорожных переездах, остановках общественного транспорта, перекрестках, автомагистралях и местах, где видимость дороги хотя бы в одном направлении составляет менее 100 метров. За эти нарушения полагается штраф в размере 500 рублей по статье КоАП 12.14. А за движение задом по автомагистрали полагается 2500 — статья 12.11 КоАП.

Кроме того, согласно ПДД (пункт 8.12) можно ехать задним ходом только при условии, что это не создаст помех для других участников движения или опасности для окружающих. Многие водители, изучив эти куски Правил и КоАП, решают, что если «очень нужно», то вполне можно практически безнаказанно ездить по встречной полосе или по улицам с односторонним движением. Достаточно развернуться задом — и 5000 рублей штрафа или лишение «прав» уже не грозит.

На самом деле безнаказанно проехать задом по «встречке» или «односторонке» можно только в одном случае: если при этом не будет присутствовать сотрудник ДПС при исполнении. Дело в том, что если движение по полосе разрешено в одну сторону, то движение хоть передом, хоть задом, хоть боком, но во встречном направлении — запрещено. Соответственно, оно попадает под действие статьи 12.16 КоАП, которая грозит лишением водительского удостоверения.

И гражданин, если его застукают за этим занятием полицейские, может смело не тратить силы на рассказы, что он, мол, не заезжал под «кирпич», а, скажем, выехал задом из дворового проезда или АЗС. Движение во встречном направлении есть? Есть! Неоспоримые доказательства, что не заезжал под «кирпич» есть? Нет! Извольте получить повестку в суд — для лишения в/у. При этом, как ни странно, ехать во встречном направлении по обочине автомагистрали или тротуару лишением «прав» не грозит. Поскольку ни пешеходник, ни обочина изначально не предназначены для движения авто. Поэтому за езду по ним грозит штраф, максимум в 2500 рублей.

встречная полоса, штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
5 января 2017
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