Можно ли ездить по «встречке» задним ходом

Прежде всего скажем, что ПДД четко регламентируют ситуации, когда нельзя ездить задним ходом: в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на пешеходных переходах, железнодорожных переездах, остановках общественного транспорта, перекрестках, автомагистралях и местах, где видимость дороги хотя бы в одном направлении составляет менее 100 метров. За эти нарушения полагается штраф в размере 500 рублей по статье КоАП 12.14. А за движение задом по автомагистрали полагается 2500 — статья 12.11 КоАП.

Кроме того, согласно ПДД (пункт 8.12) можно ехать задним ходом только при условии, что это не создаст помех для других участников движения или опасности для окружающих. Многие водители, изучив эти куски Правил и КоАП, решают, что если «очень нужно», то вполне можно практически безнаказанно ездить по встречной полосе или по улицам с односторонним движением. Достаточно развернуться задом — и 5000 рублей штрафа или лишение «прав» уже не грозит.