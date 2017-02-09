Пять женских «подстав» на дороге

Еще несколько лет назад главной «подставой» со стороны женщины-водителя была впечатляющая заторможенность маневров. Нужно перестроиться в крайний левый ряд для поворота? Километра за три до этого дама включает «мигалку» с соответствующей стороны и начинает плавный дрейф влево. Разумеется — на той же безопасно-черепашей скорости, с которой до этого ехала в своем крайнем правом ряду. Мат и контраварийное руление окружающих игнорируются напрочь.

Но в последнее время автоледи научились хамству, присущему до последнего времени в основном мужикам. Обратите внимание: кто чаще всего ломится без включения «поворотника» из ряда, по той или иной причине затормозившего? Скорее всего, это будет женщина. Мужчины в таких случаях гораздо чаще включают сигнал поворота, предупреждая о перестроении или просясь, чтобы пропустили. Женщины же считают, что их, в силу гендерных различий, обязаны пропускать не только при входе в лифт, но и на дороге. Соответственно, они практически никогда не благодарят кратковременным включением «аварийки» проявившего понимание соседа по потоку.

Следующий, заслуживающий отдельного упоминания женский приемчик — «парковка прямо там, где остановилась». Хоть под знаком запрета и предупреждением о работе эвакуатора, хоть посреди проезжей части. Не со зла, а потому, что «мне нужно». При этом поискать свободное место или как-то еще принять во внимание интересы окружающих людей даже мысли не возникает.