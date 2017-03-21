Как не лишиться прав за сбитую собаку

Почти год потребовался жителю Архангельска, чтобы доказать свою невиновность и вернуть отобранные судом «права». Началась его история еще в мае прошлого года, когда он за рулем машины задавил выскочившую на проезжую часть собаку. Не посчитав этот инцидент достойным вызова полиции, он уехал. А между тем госномер его машины запомнила девочка-хозяйка собаки. На место гибели животного был вызван инспектор ГИБДД, который составил протокол по факту оставления водителем места ДТП. Затем был суд первой инстанции, в ходе которого водитель был лишен «прав» по статье 12.27 пункт 2 КоАП. Впоследствии с этой формулировкой согласились как апелляционная, так и кассационная судебные инстанции. В конце концов автовладелец дошел до Верховного суда.
ВС рассмотрел материалы дела и указал, что пункт 1.2 ПДД четко описывает ДТП как «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». Наезд на собаку ни под одно из этих определений не подходит и, следовательно, дорожно транспортным происшествием не является.
Кроме того, Верховный суд указал, что все суды нижестоящих инстанций признали водителя виновным, исходя исключительно из показаний единственного свидетеля произошедшего — девочки-подростка. Между тем на момент инцидента ей еще не исполнилось 14 лет. Не смотря на это обстоятельство, инспектор ГИБДД опрашивал ее в отсутствии педагога или психолога, что в таких случаях является обязательным условием. В результате рассмотрения дела ВС отменил все решения нижестоящих судов и и прекратил производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения.