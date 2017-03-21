Как не лишиться прав за сбитую собаку

ВС рассмотрел материалы дела и указал, что пункт 1.2 ПДД четко описывает ДТП как «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». Наезд на собаку ни под одно из этих определений не подходит и, следовательно, дорожно транспортным происшествием не является.

Кроме того, Верховный суд указал, что все суды нижестоящих инстанций признали водителя виновным, исходя исключительно из показаний единственного свидетеля произошедшего — девочки-подростка. Между тем на момент инцидента ей еще не исполнилось 14 лет. Не смотря на это обстоятельство, инспектор ГИБДД опрашивал ее в отсутствии педагога или психолога, что в таких случаях является обязательным условием. В результате рассмотрения дела ВС отменил все решения нижестоящих судов и и прекратил производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения.