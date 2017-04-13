6 наиболее подходящих автомобилей для начинающих водителей

Фото: www.shutterstock.com
С каждым годом на российские дороги выезжает по 2 млн. начинающих водителей. Одной из проблем, с которой сталкиваются только что получившие «права» люди, становится выбор первого автомобиля. Портал «АвтоВзгляд» изучил текущие предложения производителей и составил список подходящих машин для новичков.
Виктория Базылева

На сегодняшний день на российском авторынке достаточно много приличных моделей, которые станут отличными помощниками в освоении тонкого искусства вождения. Для начала необходимо определить, какой должна быть ваша первая машина. На первых парах вряд ли вы нуждаетесь в автомобиле, который «рвет» всех на светофорах, задорно рычит и привлекает восторженные взгляды окружающих. Но если мощность мотора пока для вас значения не имеет, то тип коробки передач играет крайне важную роль.

Фото: www.weshcylinder.com

Разумеется, на «автомате» учиться проще — вам не придется лишний раз отвлекаться от дороги на переключение передач, что сохранит нервные клетки и убережет от скорого посещения СТО. Но если вы не привыкли искать легких путей — можно смело приобретать машину на «механике».

Не стоит сразу замахиваться и на здоровые внедорожники или длиннющие представительские седаны, даже если очень хочется и есть возможность. Не забывайте, что на автомобиле нужно еще и парковаться, перестраиваться в плотном потоке и пропускать встречные машины в узеньком дворе. Поначалу лучше обзавестись небольшим хетчбэком или седаном — что больше нравится. Только не впадайте в крайности: не стоит покупать совсем уж микроскопический автомобиль, чтобы в дальнейшем вы спокойно пересели на желаемый внедорожник. Подумайте и о том, какими опциями должна обладать ваша первая машина.

Фото: www.aktuality.sk

Например, удобно учиться ездить на автомобиле, оснащенном парктроником. Пока вы еще не очень хорошо ощущаете габариты своего железного друга, с парковками могут возникнуть серьезные проблемы. Выведенное на монитор изображение с камеры заднего вида, сопровождающееся звуковыми сигналами, сильно облегчит задачу встроиться в, казалось бы, и так беспроблемное место.

Во-вторых, оцените свои финансовые возможности. Многие совершают ошибку, изучая в поисках первого автомобиля предложения автосалонов, торгующих поддержанными машинами. Конечно, большинство новичков выбирают по принципу: «Чтобы не очень жалко разбить», но пусть она будет новая. Новая, но бюджетная, а заодно и не сильно затратная в плане ремонта, ведь заезжать на сервисы, так или иначе, периодически придется.

Итак, учитывая вышеперечисленные факторы, мы подобрали несколько оптимальных вариантов для новичков.

Фото: www.swexphot.pro

Если вам по вкусу седаны, обратите внимание, скажем, на Volkswagen Polo. Машина на «автомате» в «средней» комплектации Trendline c пакетом «Безопасность», включающим в себя задние и передние датчики парковки, обойдется в 757 900 рублей — вполне приемлемый вариант. Не нравится Polo? А как насчет его полного аналога Skoda Rapid? За седан с шестидиапазонным «автоматом» в версии Ambition с пакетом № 2, включающим необходимый нам парктроник, придется отдать 894 700 рублей.

Чуть дороже обойдется покупка Hyundai Solaris. Парктрониками располагает только топовая комплектация Elegance — ценник на такую машину составляет 899 000. Зато, помимо ассистентов при парковке, вы получите еще множество «комфортных» опций, до недавнего времени имеющихся только на авто премиум-класса.

Впрочем, на рынке есть и более доступные модели, подходящие под наше описание.

Фото: www.motriz.info

Отечественный АВТОВАЗ предлагает весьма современный седан LADA Vesta. За машину, укомплектованную пятиступенчатой автоматической коробкой и задним датчиком парковки в версии Comfort, попросят 623 900 рублей — очень бюджетно, учитывая, что автомобиль новый.

В наш список попали и два хетчбэка, если вы предпочитаете машины в этом кузове. За 735 900 целковых можно приобрести Renault Sandero в комплектации Privilege — все, как полагается: коробка «автомат», парктроник и не сильно бьет по карману. Другой вариант — хетчбэк Ford Fiesta. Оснащенный «автоматом» и датчиком парковки в версии Trend с пакетом «Комфорт» автомобиль отдадут за 823 000 рублей.

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13 апреля 2017
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