6 наиболее подходящих автомобилей для начинающих водителей

Разумеется, на «автомате» учиться проще — вам не придется лишний раз отвлекаться от дороги на переключение передач, что сохранит нервные клетки и убережет от скорого посещения СТО. Но если вы не привыкли искать легких путей — можно смело приобретать машину на «механике».

Не стоит сразу замахиваться и на здоровые внедорожники или длиннющие представительские седаны, даже если очень хочется и есть возможность. Не забывайте, что на автомобиле нужно еще и парковаться, перестраиваться в плотном потоке и пропускать встречные машины в узеньком дворе. Поначалу лучше обзавестись небольшим хетчбэком или седаном — что больше нравится. Только не впадайте в крайности: не стоит покупать совсем уж микроскопический автомобиль, чтобы в дальнейшем вы спокойно пересели на желаемый внедорожник. Подумайте и о том, какими опциями должна обладать ваша первая машина.