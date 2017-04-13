6 наиболее подходящих автомобилей для начинающих водителей

На сегодняшний день на российском авторынке достаточно много приличных моделей, которые станут отличными помощниками в освоении тонкого искусства вождения. Для начала необходимо определить, какой должна быть ваша первая машина. На первых парах вряд ли вы нуждаетесь в автомобиле, который «рвет» всех на светофорах, задорно рычит и привлекает восторженные взгляды окружающих. Но если мощность мотора пока для вас значения не имеет, то тип коробки передач играет крайне важную роль.
Разумеется, на «автомате» учиться проще — вам не придется лишний раз отвлекаться от дороги на переключение передач, что сохранит нервные клетки и убережет от скорого посещения СТО. Но если вы не привыкли искать легких путей — можно смело приобретать машину на «механике».
Не стоит сразу замахиваться и на здоровые внедорожники или длиннющие представительские седаны, даже если очень хочется и есть возможность. Не забывайте, что на автомобиле нужно еще и парковаться, перестраиваться в плотном потоке и пропускать встречные машины в узеньком дворе. Поначалу лучше обзавестись небольшим хетчбэком или седаном — что больше нравится. Только не впадайте в крайности: не стоит покупать совсем уж микроскопический автомобиль, чтобы в дальнейшем вы спокойно пересели на желаемый внедорожник. Подумайте и о том, какими опциями должна обладать ваша первая машина.
Например, удобно учиться ездить на автомобиле, оснащенном парктроником. Пока вы еще не очень хорошо ощущаете габариты своего железного друга, с парковками могут возникнуть серьезные проблемы. Выведенное на монитор изображение с камеры заднего вида, сопровождающееся звуковыми сигналами, сильно облегчит задачу встроиться в, казалось бы, и так беспроблемное место.
Во-вторых, оцените свои финансовые возможности. Многие совершают ошибку, изучая в поисках первого автомобиля предложения автосалонов, торгующих поддержанными машинами. Конечно, большинство новичков выбирают по принципу: «Чтобы не очень жалко разбить», но пусть она будет новая. Новая, но бюджетная, а заодно и не сильно затратная в плане ремонта, ведь заезжать на сервисы, так или иначе, периодически придется.
Итак, учитывая вышеперечисленные факторы, мы подобрали несколько оптимальных вариантов для новичков.
Если вам по вкусу седаны, обратите внимание, скажем, на Volkswagen Polo. Машина на «автомате» в «средней» комплектации Trendline c пакетом «Безопасность», включающим в себя задние и передние датчики парковки, обойдется в 757 900 рублей — вполне приемлемый вариант. Не нравится Polo? А как насчет его полного аналога Skoda Rapid? За седан с шестидиапазонным «автоматом» в версии Ambition с пакетом № 2, включающим необходимый нам парктроник, придется отдать 894 700 рублей.
Чуть дороже обойдется покупка Hyundai Solaris. Парктрониками располагает только топовая комплектация Elegance — ценник на такую машину составляет 899 000. Зато, помимо ассистентов при парковке, вы получите еще множество «комфортных» опций, до недавнего времени имеющихся только на авто премиум-класса.
Впрочем, на рынке есть и более доступные модели, подходящие под наше описание.
Отечественный АВТОВАЗ предлагает весьма современный седан LADA Vesta. За машину, укомплектованную пятиступенчатой автоматической коробкой и задним датчиком парковки в версии Comfort, попросят 623 900 рублей — очень бюджетно, учитывая, что автомобиль новый.
В наш список попали и два хетчбэка, если вы предпочитаете машины в этом кузове. За 735 900 целковых можно приобрести Renault Sandero в комплектации Privilege — все, как полагается: коробка «автомат», парктроник и не сильно бьет по карману. Другой вариант — хетчбэк Ford Fiesta. Оснащенный «автоматом» и датчиком парковки в версии Trend с пакетом «Комфорт» автомобиль отдадут за 823 000 рублей.