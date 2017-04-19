Когда Москву перекроют ради первого официального мотопарада

Кроме того, прежде чем начать свой первый в истории столицы мотопарад, байкеры должны будут где-то предварительно скучковаться, подтягиваясь в точки сбора со всей Москвы. Это только добавит проблем на улицах в этот день.

Еще один любопытный аспект планируемого на 6 мая мотошабаша в столице связан с тем, что очнувшиеся от зимней спячки байкеры особенно неуклюжи и уязвимы. Ведь за время длительного зимнего мотоанабиоза они, как правило, теряют изрядную часть имевшихся ранее навыков вождения своих двухколесных аппаратов. И должно пройти хотя бы несколько недель, прежде чем в ходе поездок в плотном городском потоке у типичного мотоциклиста в полной мере восстановятся его «двуколесные» инстинкты.

Справедливости ради заметим, что и автовладельцы за зиму отвыкают от ощущения мототехники в непосредственной близости от себя. С началом мотосезона даже банальное перестроение автомобиля из ряда в ряд может привести к ДТП. Просто потому, что именно в этот момент рядом с авто на третьей космической скорости вздумает промчаться персонаж на подаренном родителями спортбайке. Да и поворот налево или разворот придется прекратить в тот момент, когда в борт твоей машины внезапно воткнется мотоциклист, «летевший к успеху» по встречке. Таким образом 6-го мая официально открывается сезон подобных дорожных ситуаций.