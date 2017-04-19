Когда Москву перекроют ради первого официального мотопарада

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Власти согласились разрешить московским байкерам официально «открыть сезон». Для автомобилистов это может обернуться перекрытиями улиц и неожиданными пробками в опустевшей на майские праздники Москве.
Максим Строкер

Глава Дептранса столицы Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» объявил, что 6 мая в городе состоится официальное открытие мотосезона. «К нам обратились из нескольких мотосообществ Москвы о проведении городского открытия мотосезона — городского мотопарада. Рассмотрев его, мы приняли решение о проведении первого городского мотопробега, открыв тем самым официальный сезон для мотоциклистов. Мероприятие будет проведено под эгидой города и совместно со столичной полицией», — сообщил он.

Для автомобилистов, судя по всему, это мероприятие обернется малоприятными последствиями. О месте проведения «мотопарада» ничего пока не известно. Однако по опыту самостийных «открытий сезона» столичными байкерами, прокатиться колонной в этот день они норовят именно по Садовому кольцу. Теперь, когда речь зашла о практически официальном статусе «Дня хрустика», ради массового удовольствия байкеров полиция вовсе может перекрыть Садовое для движения автотранспорта. Эксперты портала АвтоВзгляд напоминают, что 6-е мая в этом году — первый нерабочий день «вторых майских» праздников и в этот момент многие жители столицы попытаются выехать на свои загородные дачи. Полицейские перекрытия в городе, «выбитые» байкерами у властей для собственной потехи, могут превратить поездку за город в то еще «развлечение».

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Кроме того, прежде чем начать свой первый в истории столицы мотопарад, байкеры должны будут где-то предварительно скучковаться, подтягиваясь в точки сбора со всей Москвы. Это только добавит проблем на улицах в этот день.

Еще один любопытный аспект планируемого на 6 мая мотошабаша в столице связан с тем, что очнувшиеся от зимней спячки байкеры особенно неуклюжи и уязвимы. Ведь за время длительного зимнего мотоанабиоза они, как правило, теряют изрядную часть имевшихся ранее навыков вождения своих двухколесных аппаратов. И должно пройти хотя бы несколько недель, прежде чем в ходе поездок в плотном городском потоке у типичного мотоциклиста в полной мере восстановятся его «двуколесные» инстинкты.

Справедливости ради заметим, что и автовладельцы за зиму отвыкают от ощущения мототехники в непосредственной близости от себя. С началом мотосезона даже банальное перестроение автомобиля из ряда в ряд может привести к ДТП. Просто потому, что именно в этот момент рядом с авто на третьей космической скорости вздумает промчаться персонаж на подаренном родителями спортбайке. Да и поворот налево или разворот придется прекратить в тот момент, когда в борт твоей машины внезапно воткнется мотоциклист, «летевший к успеху» по встречке. Таким образом 6-го мая официально открывается сезон подобных дорожных ситуаций.

превышение скорости, авария, мототехника, ГИБДД
19 апреля 2017
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