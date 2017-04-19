Когда Москву перекроют ради первого официального мотопарада

Глава Дептранса столицы Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» объявил, что 6 мая в городе состоится официальное открытие мотосезона. «К нам обратились из нескольких мотосообществ Москвы о проведении городского открытия мотосезона — городского мотопарада. Рассмотрев его, мы приняли решение о проведении первого городского мотопробега, открыв тем самым официальный сезон для мотоциклистов. Мероприятие будет проведено под эгидой города и совместно со столичной полицией», — сообщил он.
Для автомобилистов, судя по всему, это мероприятие обернется малоприятными последствиями. О месте проведения «мотопарада» ничего пока не известно. Однако по опыту самостийных «открытий сезона» столичными байкерами, прокатиться колонной в этот день они норовят именно по Садовому кольцу. Теперь, когда речь зашла о практически официальном статусе «Дня хрустика», ради массового удовольствия байкеров полиция вовсе может перекрыть Садовое для движения автотранспорта. Эксперты портала АвтоВзгляд напоминают, что 6-е мая в этом году — первый нерабочий день «вторых майских» праздников и в этот момент многие жители столицы попытаются выехать на свои загородные дачи. Полицейские перекрытия в городе, «выбитые» байкерами у властей для собственной потехи, могут превратить поездку за город в то еще «развлечение».