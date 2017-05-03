За что мотоциклисты ненавидят автовладельцев

floridamotorcycletraining.com
Официальное открытие мотосезона, случившееся на прошедших майских праздниках, слегка запоздало: российские байкеры уже вовсю бьются под ярким весенним солнышком. А их уцелевшие коллеги на мотоциклетных форумах в интернете рассказывают, почему в этом виноваты именно водители машин.
Максим Строкер

Как в свое время утверждал один известный мотодеятель, «байкеры — свободные духом и любящие скорость люди», которых рядовому автовладельцу понять не дано. Соответственно, последние вольно или невольно, но почти постоянно «вставляют палки в колеса» романтикам асфальта на двухколесной технике. Во-первых, зловредные автовладельцы из вредности постоянно мешают мотобратьям обгонять поток по междурядью, проскакивать между рядами быстро едущих машин. Ведь двигаться по междурядью ПДД прямо не запрещают. Несмотря на это, особо циничные автомобилисты перестраиваться, не убедившись в отсутствии байкера в радиусе километра и при этом считают себя правыми! А из-за этого двигающийся на крейсерской скорости мотоциклист может впечататься в борт невнимательного водителя. Но идем далее.

Как можно с уважением относиться к автовладельцам, если они совершенно не следят за задней полусферой, когда поворачивают налево через встречную полосу? Там же может свободно мчаться романтический всадник на «литровом» спортбайке. Получается, что водитель всего лишь «не убедился в безопасности маневра», а мотоциклисту дорога, в лучшем случае, в больницу.

breitbart.com

Точно также автомобилисты мешают нормально ездить обладателям престижной и практически элитной (судя по нынешним ценам) двухколесной техники и когда выезжают с прилегающей улицы. Ну и что, что за потоком машин умело маневрирующего маотобрата практически не видно: если ты не видишь суслика, это не значит, что его нет. Явление байкера может произойти в любой момент и каждый «коробочник» обязан быть к нему всегда готов. «Спаси ему жизнь, посмотри в зеркало»! А не то он тебе его снесет к чертовой матери!

Особенно выбешивают мотоциклиста водители, трогающиеся на светофоре сразу же после включения им зеленого сигнала. Неужели так трудно запомнить: в этот момент начинают заканчивать маневр все, кто не успел пересечь перекресток на свой желтый. Для них, особенно для мотоциклистов, летящих на красный свет, появление прямо по курсу едущих на свой зеленый транспортных средств может стать фатальной неожиданностью. Вот поэтому для рожденных ползать «коробочников» стоило бы ввести в автошколах специальный курс — как правильно взаимодействовать с мотоциклистами на дороге.

ПДД, ДТП, мототехника
3 мая 2017
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