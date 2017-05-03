За что мотоциклисты ненавидят автовладельцев

Как в свое время утверждал один известный мотодеятель, «байкеры — свободные духом и любящие скорость люди», которых рядовому автовладельцу понять не дано. Соответственно, последние вольно или невольно, но почти постоянно «вставляют палки в колеса» романтикам асфальта на двухколесной технике. Во-первых, зловредные автовладельцы из вредности постоянно мешают мотобратьям обгонять поток по междурядью, проскакивать между рядами быстро едущих машин. Ведь двигаться по междурядью ПДД прямо не запрещают. Несмотря на это, особо циничные автомобилисты перестраиваться, не убедившись в отсутствии байкера в радиусе километра и при этом считают себя правыми! А из-за этого двигающийся на крейсерской скорости мотоциклист может впечататься в борт невнимательного водителя. Но идем далее.

Как можно с уважением относиться к автовладельцам, если они совершенно не следят за задней полусферой, когда поворачивают налево через встречную полосу? Там же может свободно мчаться романтический всадник на «литровом» спортбайке. Получается, что водитель всего лишь «не убедился в безопасности маневра», а мотоциклисту дорога, в лучшем случае, в больницу.