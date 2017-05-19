Как водителю бороться с аллергией

Стоит иметь в виду, что во время посадки-высадки в автомобиль или погрузки поклажи пыльца так или иначе, но проникает внутрь авто. При этом она имеет свойство накапливаться, оседая на элементах отделки, сиденьях, под ними и во всяких закутках салона. Таким образом аллергены могут надолго поселиться в машине, не смотря на хронически закрытые окна и новый салонный фильтр. Метод борьбы с уже пробравшейся внутрь пыльцой один — периодическая, примерно раз в неделю, химчистка салона. Не дешевое удовольствие, конечно, но здоровье дороже.

Нельзя не упомянуть и о специфике противоаллергенных препаратов. Многие из них обладают седативным эффектом. Об этом обычно предупреждают инструкции по применению. Водителю принимать их, разумеется, нельзя. В аварию по этой причине вы, скорее всего, не попадете, а вот лишиться «прав» по алкогольно-наркотическим статьям КоАП — очень вероятно. Одно из неприятных проявлений весеннего поллиноза — неудержимое чихание. Если приступ случается у человека за рулем это очень опасно: во время каждого чиха человек рефлекторно зажмуривается, глаза слезятся, тело содрогается… Словом, рулить в таком состоянии категорически нельзя, чтобы не устроить ДТП. Как только вы почувствуете приближение приступа, немедленно отруливайте к обочине, в идеале с включенной «аварийкой», останавливайтесь и лишь окончательно прочихавшись продолжайте движение.