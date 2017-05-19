Как водителю бороться с аллергией

Весной водителей-аллергиков посещает ежегодная «радость» — поллиноз. Как правило, реакция организма на летающую в воздухе пыльцу цветущих растений выражается в мучительно заложенном носе, слезящихся глазах и (для особо «везучих») приступах удушья, связанных с отеком верхних дыхательных путей. Матерые алергики портала АвтоВзгляд считают, что решить проблему далеко не всегда помогают даже настоящие противоаллергенные препараты, не говоря уже о навязчиво рекламируемых в СМИ малоэффективных, но дорогих средствах. Что же делать в это время водителю-аллергику, чтобы хот как-то уменьшить свои сезонные мучения?
Прежде всего, придется в принципе забыть про открытые окна и люк в машине. Для создания приемлемой температуры в салоне нужно использовать исключительно кондиционер. Таким образом мы радикально уменьшаем поступление зловредной пыльцы в организм через органы дыхания. Но тут есть существенный нюанс. В воздуховодах и салонном воздушном фильтре любят селиться разнообразные бактерии и грибки, которые способны усугубить проблемы аллергика. Поэтому после зимы склонный к этому заболеванию автовладелец должен заранее поменять салонный фильтр и, в идеале, провести противогрибковую и антибактериальную обработку воздуховодов.