Как водителю бороться с аллергией

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Сезонный всплеск цветения растительности в средней полосе в очередной раз создал проблемы водителям-аллергикам. Врачи-аллергологи в такое время рекомендуют сидеть дома. Но как быть, если пыльца в воздухе не дает нормально жить, а ездить на машине надо?
Максим Строкер

Весной водителей-аллергиков посещает ежегодная «радость» — поллиноз. Как правило, реакция организма на летающую в воздухе пыльцу цветущих растений выражается в мучительно заложенном носе, слезящихся глазах и (для особо «везучих») приступах удушья, связанных с отеком верхних дыхательных путей. Матерые алергики портала АвтоВзгляд считают, что решить проблему далеко не всегда помогают даже настоящие противоаллергенные препараты, не говоря уже о навязчиво рекламируемых в СМИ малоэффективных, но дорогих средствах. Что же делать в это время водителю-аллергику, чтобы хот как-то уменьшить свои сезонные мучения?

Прежде всего, придется в принципе забыть про открытые окна и люк в машине. Для создания приемлемой температуры в салоне нужно использовать исключительно кондиционер. Таким образом мы радикально уменьшаем поступление зловредной пыльцы в организм через органы дыхания. Но тут есть существенный нюанс. В воздуховодах и салонном воздушном фильтре любят селиться разнообразные бактерии и грибки, которые способны усугубить проблемы аллергика. Поэтому после зимы склонный к этому заболеванию автовладелец должен заранее поменять салонный фильтр и, в идеале, провести противогрибковую и антибактериальную обработку воздуховодов.

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Стоит иметь в виду, что во время посадки-высадки в автомобиль или погрузки поклажи пыльца так или иначе, но проникает внутрь авто. При этом она имеет свойство накапливаться, оседая на элементах отделки, сиденьях, под ними и во всяких закутках салона. Таким образом аллергены могут надолго поселиться в машине, не смотря на хронически закрытые окна и новый салонный фильтр. Метод борьбы с уже пробравшейся внутрь пыльцой один — периодическая, примерно раз в неделю, химчистка салона. Не дешевое удовольствие, конечно, но здоровье дороже.

Нельзя не упомянуть и о специфике противоаллергенных препаратов. Многие из них обладают седативным эффектом. Об этом обычно предупреждают инструкции по применению. Водителю принимать их, разумеется, нельзя. В аварию по этой причине вы, скорее всего, не попадете, а вот лишиться «прав» по алкогольно-наркотическим статьям КоАП — очень вероятно. Одно из неприятных проявлений весеннего поллиноза — неудержимое чихание. Если приступ случается у человека за рулем это очень опасно: во время каждого чиха человек рефлекторно зажмуривается, глаза слезятся, тело содрогается… Словом, рулить в таком состоянии категорически нельзя, чтобы не устроить ДТП. Как только вы почувствуете приближение приступа, немедленно отруливайте к обочине, в идеале с включенной «аварийкой», останавливайтесь и лишь окончательно прочихавшись продолжайте движение.

лишение прав, вред здоровью, ГИБДД
19 мая 2017
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