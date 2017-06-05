Прячемся за фуру: как сильно сэкономить топливо на трассе

Первое, что можно сделать для экономии топлива — посетить автосервис перед поездкой «на дальняк». Если у машины проблемы с зажиганием, системой впрыска или забит пылью старый воздушный фильтр, дальнейший разговор об экономии топлива лишен особого смысла. Все знают, что на топливную экономичность самым прямым образом влияет аэродинамика машины. Если на небольших — «городских» — скоростях ею можно пренебречь, то на скоростном шоссе сопротивление воздуха выходит на первый план. Самый мощный «воздушный тормоз» у машины это, конечно, багажник на крыше. Поэтому, по возможности, стоит отказаться от идеи грузить багаж на нее. Ради снижения аэродинамического сопротивления нужно убрать с капота «мухоотбойник» а с багажника — любимое тюнинговое антикрыло.

В дороге не рекомендуется ехать с открытыми окнами и люком — они тоже ухудшают аэродинамику. А работающий кондиционер добавляет до литра сожженного топлива к общему расходу. Как летом совместить «закрытые окна» и «выключенный кондей»? Очень просто: выбирайте для путешествия ночное время суток. Это нужно еще и для того, чтобы избежать дневных пробок в крупных населенных пункта и их окрестностях, в которых впустую сжигаются литры дорогого топлива. Чтобы избежать заторов, нужно с умом подходить и к прокладке маршрута. Интернет-сервисы в онлайн-режиме подскажут оптимально-беспробочный путь. Топливо тратится, в том числе, и на постоянное преодоление сопротивления качению колес. Поэтому еще перед стартом имеет смысл его слегка снизить, повысив давление в шинах на 0,2—0,3 атмосферы.