Прячемся за фуру: как сильно сэкономить топливо на трассе

comparethemarket.com.au
Отправиться в отпуск на машине — любимое занятие миллионов россиян. А «пробившая» 40-рублевую отметку стоимость литра топлива на АЗС приятных эмоций не доставляет. Что же делать, чтобы траты на дорогу расстраивали меньше?
Максим Строкер

Первое, что можно сделать для экономии топлива — посетить автосервис перед поездкой «на дальняк». Если у машины проблемы с зажиганием, системой впрыска или забит пылью старый воздушный фильтр, дальнейший разговор об экономии топлива лишен особого смысла. Все знают, что на топливную экономичность самым прямым образом влияет аэродинамика машины. Если на небольших — «городских» — скоростях ею можно пренебречь, то на скоростном шоссе сопротивление воздуха выходит на первый план. Самый мощный «воздушный тормоз» у машины это, конечно, багажник на крыше. Поэтому, по возможности, стоит отказаться от идеи грузить багаж на нее. Ради снижения аэродинамического сопротивления нужно убрать с капота «мухоотбойник» а с багажника — любимое тюнинговое антикрыло.

В дороге не рекомендуется ехать с открытыми окнами и люком — они тоже ухудшают аэродинамику. А работающий кондиционер добавляет до литра сожженного топлива к общему расходу. Как летом совместить «закрытые окна» и «выключенный кондей»? Очень просто: выбирайте для путешествия ночное время суток. Это нужно еще и для того, чтобы избежать дневных пробок в крупных населенных пункта и их окрестностях, в которых впустую сжигаются литры дорогого топлива. Чтобы избежать заторов, нужно с умом подходить и к прокладке маршрута. Интернет-сервисы в онлайн-режиме подскажут оптимально-беспробочный путь. Топливо тратится, в том числе, и на постоянное преодоление сопротивления качению колес. Поэтому еще перед стартом имеет смысл его слегка снизить, повысив давление в шинах на 0,2—0,3 атмосферы.

theearthproject.com

При движении по трассе мчитесь не на максимальной «нештрафуемой» скорости — 109 км/ч при разрешенной 90 км/ч или 129 км/ч на магистралях, а на самой экономичной. Обратите внимание, с какой скоростью обычно идут по трассе дальнобойные фуры — примерно 80—90 км/ч, хотя современные тягачи могут двигаться гораздо быстрее. Это потому, что после 90 км/ч начинает резко расти сопротивление воздуха и с ним расход топлива. Экономному владельцу легковушки имеет смысл брать пример с дальнобойщиков. В дальней дороге становится особенно важен стиль вождения. Главный принцип — ехать плавно, без резких разгонов и торможений. Для этого нужно постоянно «сечь» дорожную ситуацию и рассчитывать обгоны тихоходов заранее.

А при езде на машине с механической КП, когда трасса идет под уклон, не стоит ехать «на нейтрали». В этом режиме топливо тратится на работу мотора на холостом ходу. С горки нужно катиться с включенной передачей, только убрать ногу с педали газа. В этом режиме двигатель практически ничего не потребляет.

«Опытные» ездоки для снижения затрат топлива «на аэродинамику» рекомендуют двигаться чуть ли не вплотную к бамперу впереди идущей фуры. При этом ваша машина оказывается в области «раздвинутого» тягачом воздуха. Топливо так экономить действительно можно. Но только если кто-нибудь даст гарантию, что в какой-то момент фура не затормозит резко и вы не разобьете свою легковушку о крепкий стальной бампер прицепа.

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5 июня 2017
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