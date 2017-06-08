Вождение на каблуках: откровения блондинки

Не даром говорят, что к выбору обуви для вождения необходимо подходить ответственно. Равно как и одежда, «ботиночки» должны быть бескомпромиссно удобными: в меру жесткими, достаточно легкими и относительно свободными. Разве женские туфельки подходят под это описание? Нет!
Но как поступить любительнице туфель, если позарез нужно сесть за руль, а сменная обувь осталась в другой сумочке? Раскошелиться на такси, пересилить себя и спуститься в «подземку» или же «Ай, ладно, была не была»? Ради эксперимента корреспондентка портала «АвтоВзгляд» примерила на себя роль гламурной автомобилистки, чего читателю нашего сайта делать категорически не советует. И вот, почему…