Вождение на каблуках: откровения блондинки

Фото: www.thetoc.gr
Вряд ли кто-то может поспорить с тем, что женщины на каблуках невероятно очаровательны. Только вообразите: роскошная дама, ярко-красное облегающее платье, строго подчеркивающее соблазнительные линии силуэта, безупречный макияж, идеально уложенные блестящие волосы, туфли на высоченной шпильке и дорогущий автомобиль… Так, постойте! На каблуках — и за руль?
Виктория Базылева

Не даром говорят, что к выбору обуви для вождения необходимо подходить ответственно. Равно как и одежда, «ботиночки» должны быть бескомпромиссно удобными: в меру жесткими, достаточно легкими и относительно свободными. Разве женские туфельки подходят под это описание? Нет!

Но как поступить любительнице туфель, если позарез нужно сесть за руль, а сменная обувь осталась в другой сумочке? Раскошелиться на такси, пересилить себя и спуститься в «подземку» или же «Ай, ладно, была не была»? Ради эксперимента корреспондентка портала «АвтоВзгляд» примерила на себя роль гламурной автомобилистки, чего читателю нашего сайта делать категорически не советует. И вот, почему…

Фото: blog.joins.com

Достав с верхней полки запылившиеся за зиму туфли на 10-сантиметровом каблуке, я села за руль автомобиля, оборудованного механической коробкой передач — чтобы жизнь медом не казалась. Даже выполнять несложные маневры во дворе оказалось тяжеловато, что уж говорить о движении в плотном потоке на оживленной магистрали.

Массивные каблуки то и дело цеплялись за резиновый коврик, изо всех сил мешая работать педалями. Разумеется, и стопа располагалась на «площадках» не так, как следует — мне никак не удавалось прочувствовать «рычаги». Пару раз, признаться честно, я чуть даже не стала инициатором небольших ДТП. Зато в полной мере ощутила себя блондинистой дурочкой, на которыми так любят лишний раз посмеяться на злодейских форумах в интернете.

К тому же туфли, тяжелые и узкие, достаточно оперативно сотворили мне пару ноющих мозолей — мол, нечего подвергать себя и ни в чем не виноватых окружающих такой опасности. Естественно, в этой ситуации дорожная обстановка, и в частности ловко проскальзывающие прямо перед носом автомобильные «асы», волновали меня в меньшей степени. Хотелось лишь поскорее избавиться от «башмачков» и поскорее задвинуть их обратно на антресоль.

Фото: www.autorubik.sk

Удивительно, но ближе к концу моей двадцатиминутной поездки, смирившись с тем, что деваться все равно некуда, я приноровилась управлять машиной, ловко перекидывая ножки с педали на педаль. Только вот это была далеко не единственная проблема — коленки, помимо всего прочего, беспощадно впивались в рулевое колесо, а икроножная мыщца достаточно скоро изъявила желание отправится на отдых. «Точно блондинистая дурочка» — подумали вы, — «Для кого изобрели регулировку сидений по высоте то?». Да как бы не так! Никакие настройки тут не помогут.

Чуть опустив кресло, коленкам, на которых уже нарисовался красноватый отпечаток, стало немного легче, а мне нет — потому что в таком положении дорога безвозвратно пропала из поля видимости. А ведь это куда страшнее, чем «легкий» дискомфорт и огромные пропасти между сиденьем и задней поверхностью бедра.

Фото: www.linkedin.com

Честно говоря, я не совсем понимаю, каким образом некоторые девушки совмещают вождение автомобиля и обувь на высоком каблуке. То ли они действительно виртуозные водительницы с вековым стажем, то ли туфельки подбирают правильные. Хотя, есть же еще и третий вариант, о котором я уже упоминала выше: «Ай, ладно, была не была!». А потом горькие слезки, испорченное на несколько месяцев вперед настроение, общение с сотрудниками ГИБДД и терроризирование страховой компании. Ну, и битая машина, конечно.

И вот, кстати сказать, что по этому поводу думает известный автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на канале РенТВ Вячеслав Субботин:

— Если дама хочет оставаться на каблуках, пусть садится справа, а в противном случае — необходимо менять обувь, чтобы ездить комфортно и, главное, безопасно…

Итак, мой вердикт: за руль на каблуках можно сесть только если приближается конец света или на землю аккурат рядом с вашей автостоянкой спустились пришельцы — то есть никогда.

вред здоровью, ущерб, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
9 июня 2017
376