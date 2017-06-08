Вождение на каблуках: откровения блондинки

Достав с верхней полки запылившиеся за зиму туфли на 10-сантиметровом каблуке, я села за руль автомобиля, оборудованного механической коробкой передач — чтобы жизнь медом не казалась. Даже выполнять несложные маневры во дворе оказалось тяжеловато, что уж говорить о движении в плотном потоке на оживленной магистрали.

Массивные каблуки то и дело цеплялись за резиновый коврик, изо всех сил мешая работать педалями. Разумеется, и стопа располагалась на «площадках» не так, как следует — мне никак не удавалось прочувствовать «рычаги». Пару раз, признаться честно, я чуть даже не стала инициатором небольших ДТП. Зато в полной мере ощутила себя блондинистой дурочкой, на которыми так любят лишний раз посмеяться на злодейских форумах в интернете.

К тому же туфли, тяжелые и узкие, достаточно оперативно сотворили мне пару ноющих мозолей — мол, нечего подвергать себя и ни в чем не виноватых окружающих такой опасности. Естественно, в этой ситуации дорожная обстановка, и в частности ловко проскальзывающие прямо перед носом автомобильные «асы», волновали меня в меньшей степени. Хотелось лишь поскорее избавиться от «башмачков» и поскорее задвинуть их обратно на антресоль.