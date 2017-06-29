Что делать, чтобы фары встречных авто не слепили на трассе

Даже среди опытных водителей есть немало тех, кто страдает от яркого света встречных фар по ночам, но не подозревает о существовании нескольких простых способов если и не избавиться от ослепления на дороге полностью, то хотя бы минимизировать негативный эффект. Прежде всего, напрашивается прямолинейный ход: приобрести «ночные» шоферские очки — с желтыми поляризованными линзами. Они безусловно помогают, поскольку с их помощью убирается большинство бликов на стекле, возникающих из-за встречных фар. Кроме того, они отчасти снижают количество света, попадающего в глаза водителя. Но кардинально проблема ослепления на трассе одними очками не решается.

На ночном шоссе опытные ездоки на дальние расстояния рекомендуют пристраиваться за дальнобойной фурой. Не вплотную, разумеется. Это полезно и с точки зрения безопасности — какой-нибудь лосик шальной если и выскочит на дорогу, то не перед вами, а перед тяжелым и высоким дальнобоем. И изрядную часть света фар встречных машин широкая корма прицепа будет от вас закрывать. Одно плохо: стандартная фура идет обычно с крейсерской скоростью 80—90 км/ч ради экономии топлива. Далеко не всякий рвущийся в отпуск по ночной полупустой трассе автовладелец будет готов тащиться в таком темпе. Для снижения слепящего эффекта от «встречки» можно порекомендовать… держать включенным салонный свет, если он не особо яркий.