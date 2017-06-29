Что делать, чтобы фары встречных авто не слепили на трассе

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При езде ночью чуть ли не главная неприятность, преследующая водителя, свет фар встречных машин, бьющий по глазам. Особенно мучает он во время еды по трассе на дальнее расстояние. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», бороться с этой напастью довольно просто.
Максим Строкер

Даже среди опытных водителей есть немало тех, кто страдает от яркого света встречных фар по ночам, но не подозревает о существовании нескольких простых способов если и не избавиться от ослепления на дороге полностью, то хотя бы минимизировать негативный эффект. Прежде всего, напрашивается прямолинейный ход: приобрести «ночные» шоферские очки — с желтыми поляризованными линзами. Они безусловно помогают, поскольку с их помощью убирается большинство бликов на стекле, возникающих из-за встречных фар. Кроме того, они отчасти снижают количество света, попадающего в глаза водителя. Но кардинально проблема ослепления на трассе одними очками не решается.

На ночном шоссе опытные ездоки на дальние расстояния рекомендуют пристраиваться за дальнобойной фурой. Не вплотную, разумеется. Это полезно и с точки зрения безопасности — какой-нибудь лосик шальной если и выскочит на дорогу, то не перед вами, а перед тяжелым и высоким дальнобоем. И изрядную часть света фар встречных машин широкая корма прицепа будет от вас закрывать. Одно плохо: стандартная фура идет обычно с крейсерской скоростью 80—90 км/ч ради экономии топлива. Далеко не всякий рвущийся в отпуск по ночной полупустой трассе автовладелец будет готов тащиться в таком темпе. Для снижения слепящего эффекта от «встречки» можно порекомендовать… держать включенным салонный свет, если он не особо яркий.

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Дело в том, что эффект ослепления вызван именно контрастом между непроглядной тьмой за окном и мощным пучком фотонов от фары, бьющим прямо в расширенный «по-ночному» зрачок водителя. Включение салонного света вынуждает глаза суживать зрачки и встречный свет не так сильно бьет по сетчатке. Среди минусов применения такого метода — появление отражений деталей салона на лобовом стекле, которые отчасти затрудняют видимость. Кроме того, водителю становится затруднительно заметить что-либо вне светового конуса от его фар. Встречаются также советы при приближении встречного авто… закрывать один глаз и открывать его после того как ваша машина разминется с ним. При этом «ослепнет» только открытый глаз, а зажмуренный останется в порядке.

Совет не плох, только применим лишь в случае, когда встречные машины попадаются редко. При интенсивном движении не наморгаешься — веки отвалятся. Еще один метод уберечь глаза от ослепления за рулем — отводить взгляд вправо-вниз, в сторону обочины, когда на «встречке» появляется машина. Но если там идет непрерывный поток, то практически только туда и придется смотреть. Для лучшей видимости имеет смысл включить еще и «противотуманки». Они светят вниз, не мешая встречным водителям, но при этом дополнительно освещают обочину. При этом не стоит особо переживать, что при езде со взглядом, направленным вперед-вправо вы чего-то не заметите впереди. В случае чего боковое зрение все равно засечет все, что нужно, а неослепленные глаза помогут принять правильное решение в случае нештатной ситуации.

трасса
29 июня 2017
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