Как сэкономить на платной дороге М4 «Дон»

gorad.by
В период отпусков трасса М4 «Дон» приобретает буквально стратегическое значение: отпускники со всей России едут по ней погреться у тепловатого моря. Можно ли как-то сэкономить на путешествии по этому «автобану»?
Максим Строкер

Трасса М4 «Дон», как известно, на протяжении большинства своих участков представляет собой вполне европейского качества магистраль. Однако почти треть ее длинны доступна для проезда лишь за плату. То есть помимо затрат на бензин, путешествующему по ней придется регулярно раскошеливаться еще и на пунктах оплаты.

Нет, в этой заметке мы не будем рассматривать способ «экономии» на проезде путем проскакивания под закрывающимся за впереди идущей машиной шлагбаумом на одном из «турникетов». Это немножко незаконно. Экономить на проезде можно и не столь экстравагантным методом. Например известно, что ночью стоимость проезда по платным участкам М4 «Дон» значительно ниже дневного тарифа. И если спланировать поездку с учетом этого обстоятельства, есть шанс сохранить в кошельке значительную сумму. В доказательство приведем список платных участков трассы с указанием «дневных» и «ночных» расценок для легкового авто. 21—93 км начинается сразу за МКАД. За первые 72 км платной трассы придется заплатить днем 100 рублей, а ночью — 60. На отрезке 93—211 км днем тариф составляет 150 рублей и 100 ночью. 225—260 километры: 65 — днем, 35 — ночью. На участке 287—321 км в обхода Ефремова то же самое — 65 рублей днем и 35 рублей ночью.

330—414 километр — обход села Яркино и города Елец — 130 рублей днем и 100 ночью. 417—464 — 90 рублей днем и 60 ночью. 492—517 км — обход города Воронеж — 40 рублей днем и 25 ночью. 517—544 км — 50 рублей днем и 30 ночью. И последний на данный момент платный кусок М4 «Дон» — 544—633 км. Стоимость проезда по нему составляет 70 рублей днем и 50 рублей ночью.

А если вы заранее озаботитесь приобретением транспондера, со счета которого будут автоматически списываться деньги при прохождении контрольных пунктов, то экономия на проезде может составить 50%! Для сравнения скажем, что если ехать днем и расплачиваться наличными за проезд всех платных участков с 21-го по 633-й километр М4 «Дон» нужно будет заплатить 840 рублей, а ночью с транспондером — 420 рублей.

Еще один способ сэкономить на «платнике» — не попадаться на нарушениях скоростного режима. Надо помнить, что ограничение в 130 км/ч там установлено далеко не везде. В большинстве случаев — стандартные для магистрали 110 км/ч. К тому же не стоит забывать, что дорога из Москвы к Черному морю во многих местах проходит через населенные пункты, где знаки требуют частенько скидывать скорость не до стандартных 60 км/ч, а и до 40−20 км/ч. И там же полно камер автоматического контроля скорости и вечно голодных придорожных дпсников. Не стоит, право, кормить ни их, ни местные бюджеты за счет своих кровных.

превышение скорости, платные дороги
30 июня 2017
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