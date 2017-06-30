Как сэкономить на платной дороге М4 «Дон»

Трасса М4 «Дон», как известно, на протяжении большинства своих участков представляет собой вполне европейского качества магистраль. Однако почти треть ее длинны доступна для проезда лишь за плату. То есть помимо затрат на бензин, путешествующему по ней придется регулярно раскошеливаться еще и на пунктах оплаты.
Нет, в этой заметке мы не будем рассматривать способ «экономии» на проезде путем проскакивания под закрывающимся за впереди идущей машиной шлагбаумом на одном из «турникетов». Это немножко незаконно. Экономить на проезде можно и не столь экстравагантным методом. Например известно, что ночью стоимость проезда по платным участкам М4 «Дон» значительно ниже дневного тарифа. И если спланировать поездку с учетом этого обстоятельства, есть шанс сохранить в кошельке значительную сумму. В доказательство приведем список платных участков трассы с указанием «дневных» и «ночных» расценок для легкового авто. 21—93 км начинается сразу за МКАД. За первые 72 км платной трассы придется заплатить днем 100 рублей, а ночью — 60. На отрезке 93—211 км днем тариф составляет 150 рублей и 100 ночью. 225—260 километры: 65 — днем, 35 — ночью. На участке 287—321 км в обхода Ефремова то же самое — 65 рублей днем и 35 рублей ночью.