Как сэкономить на платной дороге М4 «Дон»

330—414 километр — обход села Яркино и города Елец — 130 рублей днем и 100 ночью. 417—464 — 90 рублей днем и 60 ночью. 492—517 км — обход города Воронеж — 40 рублей днем и 25 ночью. 517—544 км — 50 рублей днем и 30 ночью. И последний на данный момент платный кусок М4 «Дон» — 544—633 км. Стоимость проезда по нему составляет 70 рублей днем и 50 рублей ночью.

А если вы заранее озаботитесь приобретением транспондера, со счета которого будут автоматически списываться деньги при прохождении контрольных пунктов, то экономия на проезде может составить 50%! Для сравнения скажем, что если ехать днем и расплачиваться наличными за проезд всех платных участков с 21-го по 633-й километр М4 «Дон» нужно будет заплатить 840 рублей, а ночью с транспондером — 420 рублей.

Еще один способ сэкономить на «платнике» — не попадаться на нарушениях скоростного режима. Надо помнить, что ограничение в 130 км/ч там установлено далеко не везде. В большинстве случаев — стандартные для магистрали 110 км/ч. К тому же не стоит забывать, что дорога из Москвы к Черному морю во многих местах проходит через населенные пункты, где знаки требуют частенько скидывать скорость не до стандартных 60 км/ч, а и до 40−20 км/ч. И там же полно камер автоматического контроля скорости и вечно голодных придорожных дпсников. Не стоит, право, кормить ни их, ни местные бюджеты за счет своих кровных.