Как не попасть в аварию из-за жары

mport.ua
В теплую погоду особо остро встает проблема сохранения хорошего самочувствия и высокой концентрации внимания за рулем. «Расплавленный» из-за жары мозг водителя может стать главной причиной тяжелейшей аварии на трассе.
Максим Строкер

Как ни странно, но хорошая летняя погода тоже может быть опасна для вождения. В первую очередь для водителей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Но и совершенно здорового человека жара может довести до «овощного» состояния, в котором попасть в аварию — плевое дело. Особенно опасны подобные неприятности на трассе, где скорости высоки, а внимание притуплено длительным монотонным движением и однообразными пейзажами за окном. Особенно это актуально для середины дня, когда висящее в зените солнце раскаляет воздух и машину до высоких температур.

Прежде всего, постарайтесь отказаться от мелких нарушений ПДД, на которые обычно полиция не обращает внимания. Например, перестроение из ряда в ряд через «сплошную», поворот налево или разворот не убедившись в безопасности маневра и т. п. Когда нет расслабляющего воздействия жары мы лучше контролируем окружающую дорожную обстановку и вовремя заметив, например, машину в соседнем ряду или обгоняющего по «встречке» не совершим фатального перестроения. А в разморенном состоянии в точно такой же безобидной ситуации вполне можно попасть в тяжелейшую аварию.

В связи с этим, совет: если в машине есть кондиционер — обязательно включайте его в жаркое время. Дело в том, что многие водители убеждены, что использование «кондея» в жару — верный путь к простуде. И потому предпочитают обходиться открытыми для вентиляции окнами.

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Даже если и правда то, что климатическая установка в машине летом вызывает у вас насморк, сопли все равно являются гораздо меньшей неприятностью, чем, скажем, получить мчащегося на всех парах «обгоняльщика» в собственную водительскую дверь. Чтобы сохранять и тело, и мозг бодром состоянии даже во время испепеляющей жары следует выбирать комфортный режим поездки, отказавшись от привычного «нештрафуемого превышения скорости». То есть двигаться по узкому загородному шоссе на прогулочных 90 км/ч, а не мчаться по нему на 109 км/ч. Находясь за рулем, следует, по возможности, расслабить тело, но не витать в облаках из-за монотонной дороги, а поддерживать высокую степень концентрации ума и внимания к дорожной обстановке.

В связи с этим некоторые психологи рекомендуют отказаться даже от прослушивания за рулем музыки или радио. А уж если вы почувствовали себя плохо — слабость, потемнение в глазах, предшествующее потере сознания, сильную головную боль и т. п., — ни в коем случае не занимайтесь бессмысленным героизмом и немедленно остановитесь на обочине! Кстати, именно на такой случай под рукой в машине следует всегда иметь препараты для нормализации кровяного давления, спазмолитики, таблетки от головной боли и прочую подобную медицинскую «химию». Не менее обязательно в жару наличие питьевой воды в салоне. На жаре требуется много пить жидкости, чтобы компенсировать сильные потери воды потеющим организмом. Ведь обезвоживание может стать одной из причин плохого самочувствия за рулем.

превышение скорости, авария, ДТП
5 июля 2017
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