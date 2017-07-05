Как не попасть в аварию из-за жары

Как ни странно, но хорошая летняя погода тоже может быть опасна для вождения. В первую очередь для водителей, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой. Но и совершенно здорового человека жара может довести до «овощного» состояния, в котором попасть в аварию — плевое дело. Особенно опасны подобные неприятности на трассе, где скорости высоки, а внимание притуплено длительным монотонным движением и однообразными пейзажами за окном. Особенно это актуально для середины дня, когда висящее в зените солнце раскаляет воздух и машину до высоких температур.

Прежде всего, постарайтесь отказаться от мелких нарушений ПДД, на которые обычно полиция не обращает внимания. Например, перестроение из ряда в ряд через «сплошную», поворот налево или разворот не убедившись в безопасности маневра и т. п. Когда нет расслабляющего воздействия жары мы лучше контролируем окружающую дорожную обстановку и вовремя заметив, например, машину в соседнем ряду или обгоняющего по «встречке» не совершим фатального перестроения. А в разморенном состоянии в точно такой же безобидной ситуации вполне можно попасть в тяжелейшую аварию.

В связи с этим, совет: если в машине есть кондиционер — обязательно включайте его в жаркое время. Дело в том, что многие водители убеждены, что использование «кондея» в жару — верный путь к простуде. И потому предпочитают обходиться открытыми для вентиляции окнами.