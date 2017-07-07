Когда можно ездить по автобусной «выделенке» без штрафов

Особенно обидно лицезреть подобную ситуацию, когда разметка «А-полосы» на асфальте имеется, а соответствующие знаки над ней завешены черным полиэтиленом. Причем кое-где ужа сорванным. С одной стороны, автовладельцы вроде как и догадываются, что полоса не действует. Но с другой — кто их знает, операторов камер автоматической фиксации или патрульных ДПС: возьмут и влепят штраф за выезд на «выделенку», а ты потом ходи и доказывай, что не верблюд. Вот и жмутся законопослушные, покорно вытерпливая издевательство организаторов дорожного движения. Что же на самом деле тут следует делать, если разметка говорит, что «А-полоса» — вот она, а знаки — завешены?

ПДД говорят, что горизонтальная разметка 1.23.1, нанесенная на асфальт, обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств. Соответствующих знаков мы, формально говоря, не видим — способности телепатически читать завешенное черным полиэтиленом изображение Правила от водителя, к счастью, пока не требуют. Значит, согласно разметке на дороге, двигаться по полосе с большими буквами «А» можно лишь маршрутному транспорту, такси и велосипедистам. А всех прочих, опять таки с формальной точки зрения, следует штрафовать как нарушителей пункта 18.2 ПДД. В обеих столицах наказание составляет 3000 рублей, а в остальных городах России — 1500 рублей.