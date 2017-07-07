Когда можно ездить по автобусной «выделенке» без штрафов

MK
Грустно бывает смотреть, как при трех полосах движения в одну сторону автомобили жмутся на двух из них, когда на третьей, с намалеванными большими буквами «А» на асфальте, — никого.
Максим Строкер

Особенно обидно лицезреть подобную ситуацию, когда разметка «А-полосы» на асфальте имеется, а соответствующие знаки над ней завешены черным полиэтиленом. Причем кое-где ужа сорванным. С одной стороны, автовладельцы вроде как и догадываются, что полоса не действует. Но с другой — кто их знает, операторов камер автоматической фиксации или патрульных ДПС: возьмут и влепят штраф за выезд на «выделенку», а ты потом ходи и доказывай, что не верблюд. Вот и жмутся законопослушные, покорно вытерпливая издевательство организаторов дорожного движения. Что же на самом деле тут следует делать, если разметка говорит, что «А-полоса» — вот она, а знаки — завешены?

ПДД говорят, что горизонтальная разметка 1.23.1, нанесенная на асфальт, обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств. Соответствующих знаков мы, формально говоря, не видим — способности телепатически читать завешенное черным полиэтиленом изображение Правила от водителя, к счастью, пока не требуют. Значит, согласно разметке на дороге, двигаться по полосе с большими буквами «А» можно лишь маршрутному транспорту, такси и велосипедистам. А всех прочих, опять таки с формальной точки зрения, следует штрафовать как нарушителей пункта 18.2 ПДД. В обеих столицах наказание составляет 3000 рублей, а в остальных городах России — 1500 рублей.

mk

Но, как известно, в России суровость законов умеряется их неисполнением. Дело в том, что согласно священной традиции отечественного чиновничества и подвизающегося возле него бизнеса, выделенные деньги нужно тратить («распиливать», «осваивать» и т. п.) как можно быстрее. А то могут и отобрать вожделенное финансирование. Поэтому, когда кто-то где-то в верхах местной власти решает устроить водителям «веселую жизнь» и организовать «выделенку», исполнители немедленно бросаются исполнять это повеление, срочно рисуя разметку на асфальте и заказывая соответствующие знаки.

Но нюанс в том, что для организации «выделенки» недостаточно одного лишь желания отдельного (пусть и высокопоставленного) чиновника. Нужно согласовать расстановку новых дорожных знаков и разметки в различных кабинетах городского и районного масштаба. Затем нужно отправить утвержденную схему в местную ГИБДД, которая проверит ее соответствие с фактической и лишь затем внесет данные в свои «анналы». И только после этого дорожные знаки и разметка начинают считаться действующими, хотя до этого, в ожидании всех согласований, могут существовать месяцами. И только с этого момента за выезд на «выделенку» можно будет получить штраф, а до того водитель любой легковушки имеет полное право не обращать внимание ни на «А» на асфальте, ни на соответствующие знаки над ним.

выделенная полоса, штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
7 июля 2017
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