Пять смертельных ошибок при обгоне на скоростном шоссе

ulu.az
Обгону на загородной трассе не учат в автошколах. Хотя аварий со смертельным исходом при обгоне на шоссе случается куда больше, чем из-за нарушения правил стоянки остановки в городе. Мы собрали несколько наиболее распространенных и потому опасных ошибок при осуществлении обгона на скоростной дороге.
Максим Строкер

Пожалуй, чаще всего неопытные водители неправильно выбирают скорость при обгоне. Ведь главное при опережении тихохода, особенно когда для этого нужно выехать на полосу встречного движения, — как можно быстрее вернуться в свой ряд. Для этого опытный водитель постарается подать газу, переключиться на пониженную передачу, чтобы набрать для опережения как можно более высокую скорость и как можно скорее завершить маневр. А новичок, будет обгонять медленно и печально, без особого ускорения. Некоторые из-за этого умудряются болтаться на встречной полосе по минуте-другой. И хорошо, если в это время там не оказывается идущего в лоб транспорта.

Вторая ошибка присуща не только неопытным, но и «отмороженным» водителям. Это обгон на подъеме или в повороте, когда не видно, свободна ли «встречка» впереди. Обычно в таких местах устанавливают знаки, запрещающие обгон или рисуют сплошную разметку по осевой. Но даже если ничего подобного не обнаруживается, нарушать правило «не вижу — не еду» — прямая дорога если не на кладбище, то на больничную койку. Встречный «КамАЗ» скидку на неопытность давать не умеет.

Правило «не вижу — не еду» стоит строго выполнять и при оценке возможности обгона на прямой ровной дороге.

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Типичная ошибка новичка — прижаться практически вплотную к корме медленно идущей фуры, чтобы она практически полностью закрывала обзор и после этого практически вслепую вылезать на «встречку» для ее обгона, рискуя встретить там мгновенную и глупую смерть. На самом деле следует оставить между бампером своей машины и противоподкатным брусом грузовика хотя бы метров 20, потихоньку «выглянуть» из-за него, оценив дистанцию до ближайшего встречного авто, и только если до него действительно далеко, давить педаль газа в пол и разгоняться для обгона.

Еще один способ стать участником тяжелого ДТП на высокой скорости часто «используют» даже очень опытные водители. А всего то нужно — перед началом обгона посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться, что тебя самого в этот момент не обгоняют. Перестроение не глядя, прямо в бок машине, которая уже пошла на обгон, грозит тем, что вы банально отправите ее кувыркаться по кустам на противоположной стороне дороги. Да и сами от неожиданности можете слишком резко дернуть рулем для возврата в свою полосу и потерять контроль над своей машиной, отправившись в неуправляемый занос.

Кроме того, надо помнить, что во время дождя или просто на мокрой трассе, по возможности, лучше от обгонов воздержаться. Ведь при этом приходится серьезно увеличивать скорость, а аквапланирование при попадании в лужу на встречной полосе никто не отменял.

автоправо, встречная полоса, ДТП
26 июля 2017
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