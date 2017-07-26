Пять смертельных ошибок при обгоне на скоростном шоссе

Пожалуй, чаще всего неопытные водители неправильно выбирают скорость при обгоне. Ведь главное при опережении тихохода, особенно когда для этого нужно выехать на полосу встречного движения, — как можно быстрее вернуться в свой ряд. Для этого опытный водитель постарается подать газу, переключиться на пониженную передачу, чтобы набрать для опережения как можно более высокую скорость и как можно скорее завершить маневр. А новичок, будет обгонять медленно и печально, без особого ускорения. Некоторые из-за этого умудряются болтаться на встречной полосе по минуте-другой. И хорошо, если в это время там не оказывается идущего в лоб транспорта.

Вторая ошибка присуща не только неопытным, но и «отмороженным» водителям. Это обгон на подъеме или в повороте, когда не видно, свободна ли «встречка» впереди. Обычно в таких местах устанавливают знаки, запрещающие обгон или рисуют сплошную разметку по осевой. Но даже если ничего подобного не обнаруживается, нарушать правило «не вижу — не еду» — прямая дорога если не на кладбище, то на больничную койку. Встречный «КамАЗ» скидку на неопытность давать не умеет.

Правило «не вижу — не еду» стоит строго выполнять и при оценке возможности обгона на прямой ровной дороге.