Можно ли избежать лобового столкновения на дороге

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Самые смертоносные аварии происходят на скоростных дорогах и шоссе, когда один из автомобилей по тем или иным причинам оказывается на полосе встречного движения. Как избежать такого инцидента и возможно ли это в принципе?
Максим Строкер

В большинстве случаев, когда понимаешь, что летящая тебе прямо в лоб машина не намерена сворачивать с курса, избежать столкновения практически невозможно. Тем более, крайне сложно увернуться от авто, потерявшего управление и в заносе или вращении несущегося на вас со встречки. Его траектория непредсказуема, а потому невозможно мгновенно вычислить, в какую сторону следует принять, чтобы смертоносный снаряд пролетел мимо. Фактически, мы можем лишь слегка уменьшить вероятность попадания в ДТП с лобовым ударом.

Радикальным решением этой задачи можно назвать планирование маршрутов движения так, чтобы они по большей части проходили либо по трассам, оборудованным отбойниками по осевой линии, либо по дорогам и улицам, где физически сложно развить приличную скорость. Однако на практике реализовать такой алгоритм вряд ли получится, и все равно придется выезжать на потенциально опасные участки. Во время движения по таким дорогам в какой-то мере от лобовой аварии могут предохранить две вещи. Во-первых — отказаться от обгонов, если имеются хотя бы теоретические шансы попасть в аварию. И во-вторых, ездить максимально прижавшись к правому краю дороги. Впрочем, последняя рекомендация вряд ли спасет от летящей со встречки неуправляемой груды металла.

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Лобовые аварии, как правило, крайне скоротечны, поэтому советовать как вести себя в подобной ситуации крайне сложно. Вот ты ровно и прямо едешь по дороге, а в следующее мгновение видишь летящего со встречки «летчика». На реакцию и попытки спастись отводится, в лучшем случае, пара секунд, а чаще — и того меньше. Даже человек с невероятно быстрой реакцией едва ли успеет за это время перенести ногу на педаль тормоза или рефлекторно дернуть рулем, стараясь увести свою машину от опасности. Последнее действие, кстати, может сослужить плохую службу. Подставив вместо передней части авто, рассчитанной на гашение энергии удара за счет деформации, крыло или того хуже дверь, вы в разы увеличите вероятность тяжелейших травм или даже смерти всех обитателей салона.

Таким образом, можно смело утверждать, что спасение водителей от лобовых столкновений по силам только государственным службам, ответственным за содержание дорог. Поскольку лишь физическое разделение встречных потоков дает серьезные гарантии предотвращения смертельных «лобовух».

автоправо, ПДД, авария, ДТП
27 июля 2017
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