Можно ли избежать лобового столкновения на дороге

В большинстве случаев, когда понимаешь, что летящая тебе прямо в лоб машина не намерена сворачивать с курса, избежать столкновения практически невозможно. Тем более, крайне сложно увернуться от авто, потерявшего управление и в заносе или вращении несущегося на вас со встречки. Его траектория непредсказуема, а потому невозможно мгновенно вычислить, в какую сторону следует принять, чтобы смертоносный снаряд пролетел мимо. Фактически, мы можем лишь слегка уменьшить вероятность попадания в ДТП с лобовым ударом.

Радикальным решением этой задачи можно назвать планирование маршрутов движения так, чтобы они по большей части проходили либо по трассам, оборудованным отбойниками по осевой линии, либо по дорогам и улицам, где физически сложно развить приличную скорость. Однако на практике реализовать такой алгоритм вряд ли получится, и все равно придется выезжать на потенциально опасные участки. Во время движения по таким дорогам в какой-то мере от лобовой аварии могут предохранить две вещи. Во-первых — отказаться от обгонов, если имеются хотя бы теоретические шансы попасть в аварию. И во-вторых, ездить максимально прижавшись к правому краю дороги. Впрочем, последняя рекомендация вряд ли спасет от летящей со встречки неуправляемой груды металла.