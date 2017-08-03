Можно ли двигаться задним ходом по дороге с односторонним движением

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Увы, но значительная часть отечественных автомобилистов уверены, что можно без последствий для себя ездить задним ходом против направления движения на всех дорогах, включая улицы с односторонним движением. Однако — напоминает портал «АвтоВзгляд» — суды и полиция считают иначе.
Максим Строкер

Распространенная ситуация: едем по улице с односторонним движением, по какой-то причине проскакиваем мимо нужного нам поворота, спохватываемся метров через 200—300. Что делать? Объезжать вновь вокруг всего квартала? Неохота — давай-ка лучше задним ходом сдадим! Отличное решение, но только если это не происходит на глазах сотрудника ДПС.

Хотя на первый взгляд с точки зрения буквы ПДД водитель, сдающий задним ходом на пустой прямой улице, ничего предосудительного не делает. Ведь пункт 8.12 ПДД говорит, что «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, когда этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц».

Там же отдельно оговариваются условия, когда двигаться задним ходом запрещается: на перекрестках, на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах; в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров и в местах остановок маршрутных транспортных средств.

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Но даже если вы не нарушили все эти требования, за езду задом «против шерсти» на улице с односторонним движением вы все равно попадете под действие части 3 статьи 12.16 КоАП РФ — «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением». Она грозит нарушителю либо штрафом в размере 5000 рублей, либо лишением «прав» на 4—6 месяцев.

А дело все в том, что Верховный суд РФ в своем постановлении еще от 9 февраля 2012 года разъяснил, что по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ «следует квалифицировать действия водителя, выехавшего задним ходом на дорогу с односторонним движением в нарушение требований дорожного знака 3.1 („Въезд запрещен“), а в случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке — также и по части 2 статьи 12.14 КоАП РФ». Таким образом, высшая судебная инстанция разъяснила нижестоящим, как действовать с «объезжальщиками пробок» задним ходом по «встречке» или по одностороннему дублеру большого проспекта, например.

штрафы, суд, ПДД, КоАП, ГИБДД
3 августа 2017
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