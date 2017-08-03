Можно ли двигаться задним ходом по дороге с односторонним движением

Распространенная ситуация: едем по улице с односторонним движением, по какой-то причине проскакиваем мимо нужного нам поворота, спохватываемся метров через 200—300. Что делать? Объезжать вновь вокруг всего квартала? Неохота — давай-ка лучше задним ходом сдадим! Отличное решение, но только если это не происходит на глазах сотрудника ДПС.

Хотя на первый взгляд с точки зрения буквы ПДД водитель, сдающий задним ходом на пустой прямой улице, ничего предосудительного не делает. Ведь пункт 8.12 ПДД говорит, что «движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, когда этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц».

Там же отдельно оговариваются условия, когда двигаться задним ходом запрещается: на перекрестках, на пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах; в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров и в местах остановок маршрутных транспортных средств.