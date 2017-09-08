Что нельзя есть водителю

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Как говориться, «езда ездой, а обед по расписанию». Аппетит не спит поэтому, если дорога за рулем займет более четырех часов, следует заранее позаботиться, как вы будете по пути договариваться с желудком. А, как известно, не все полезно, что в рот полезло, особенно когда впереди еще много километров.
Иван Флягин

Каждый водитель знает, что законом запрещено наличие алкоголя в крови водителя. Также не следует забывать, что это вещество содержится не только в спиртосодержащих напитках, но и в кисломолочных продуктах, ягодах и фруктах, дрожжевом квасе, ментоловых леденцах и даже безалкогольном пиве. Не следует всем этим злоупотреблять водителю перед дорогой, тем более, что многое из перечисленного может стать причиной сонливости и кишечного расстройства. Подобные проблемы способна вызвать также еда всухомятку, а особенно фастфуд.

В дальней дороге можно питаться собственными блюдами, заранее заготовленными, либо выбирать подходящее меню в придорожных кафе и ресторанах. Кстати, о том, как их выбрать «АвтоВзгляд» уже писал. Самое главное — придерживаться самого обычного здорового питания и соблюдать определенный режим. Лучше есть чаще, но меньшими порциями.

Положение водителя, в отличие от «безлошадного» человека усугубляется еще и тем, что, просиживая за рулем продолжительное время, он вынужден вести малоподвижный образ жизни. Поэтому его меню не должно включать высококалорийные продукты, а значит в рационе следует ограничить жирное, сладкое и мучное. А именно — гамбургеры, чипсы, соленые орешки, пирожные, сладости, мороженое.

Кроме того, не стоит злоупотреблять соленым и острым, поскольку такая еда возбуждает не только аппетит, но и жажду, а для водителя это вопрос актуальный, так как частые остановки в поисках уборной увеличивают время в пути.

Что касается напитков, то прежде всего следует отказаться от сладкой газировки и энергетиков, которые, как правило, очень калорийны. Кроме того, врачи-диетологи не рекомендуют пить кофе, несмотря на бытующее мнение, что это самое лучшее средство, прогоняющее сон. В надежде на это, многие водители предпочитают по пути взбодриться крепким эспрессо, что на самом деле является заблуждением.

Все дело в том, что кофе действительно бодрит, но лишь в течение совсем непродолжительного времени — примерно 25—30 минут. Затем на смену действующему в организме кофеину приходит алкалоид теобромин. Его действие совершенно противоположно кофеину, и потому человек очень скоро чувствует сонливость. Конечно же, вряд ли, черный или зеленый чай заменит кофеману любимый напиток, но именно крепкий свежезаваренный чай служит более эффективным средством, чтобы взбодриться. Но в любом лсучае для этого лучше найти хотя бы немного времени поспать.

Ну и конечно же, не лишним будет напомнить, что, снаряжая себе дорожный «паек», избегайте скоропортящихся продуктов, особенно если у вас в машине отсутствует холодильник.

медосвидетельствование, вред здоровью, автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога
8 сентября 2017
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