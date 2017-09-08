Что нельзя есть водителю

Каждый водитель знает, что законом запрещено наличие алкоголя в крови водителя. Также не следует забывать, что это вещество содержится не только в спиртосодержащих напитках, но и в кисломолочных продуктах, ягодах и фруктах, дрожжевом квасе, ментоловых леденцах и даже безалкогольном пиве. Не следует всем этим злоупотреблять водителю перед дорогой, тем более, что многое из перечисленного может стать причиной сонливости и кишечного расстройства. Подобные проблемы способна вызвать также еда всухомятку, а особенно фастфуд.

В дальней дороге можно питаться собственными блюдами, заранее заготовленными, либо выбирать подходящее меню в придорожных кафе и ресторанах. Кстати, о том, как их выбрать «АвтоВзгляд» уже писал. Самое главное — придерживаться самого обычного здорового питания и соблюдать определенный режим. Лучше есть чаще, но меньшими порциями.

Положение водителя, в отличие от «безлошадного» человека усугубляется еще и тем, что, просиживая за рулем продолжительное время, он вынужден вести малоподвижный образ жизни. Поэтому его меню не должно включать высококалорийные продукты, а значит в рационе следует ограничить жирное, сладкое и мучное. А именно — гамбургеры, чипсы, соленые орешки, пирожные, сладости, мороженое.