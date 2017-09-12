Можно ли стоять на «островке безопасности»

Существуют две типичные ситуации, когда водителя штрафуют за нахождение его машины на островке безопасности: за стоянку на нем и за проезд по нему. Что касается стоянки, то в каждом случае нужно смотреть что это за островок безопасности. Соответствующая разметка бывает нанесена на асфальт посреди улицы, на пешеходном переходе (чтобы они могли переждать пока вновь им зажжется «зеленый»), на перекрестке, чтобы машины ехали по правильным траекториям, а также в местах слияния/разделения потоков машин на многополосной дороге. Если гражданин решил припарковать свою машину на «островке безопасности», предназначенном для пешеходов, то он, скорее всего, окажется прямо в зоне «зебры».

На этот случай в КоАП есть специальная статья — 12.19 (нарушение правил парковки и остановки). За «переход» она обещает 1000 рублей штрафа. Да и вообще, эвакуировать могут. В случае, когда «островок безопасности», выбранный гражданином для парковки, находится в месте «пересечения проезжих частей» — в пределах перекрестка, то есть — эвакуировать его машину уже закон не позволяет. Тут ему грозит лишь штраф (все по той же 12.19) — но уже всего 500 рублей. Самый двусмысленный вариант парковки — в пределах «островка», который находится в месте слияния или разделения транспортных потоков, но не на перекрестке. Таких полосатых клочков асфальта предостаточно на съездах-въездах не только на скоростные магистрали и вообще на на более-менее крупные улицы и транспортные развязки.