Можно ли стоять на «островке безопасности»

privetsochi.ru
Частенько сотрудники ГИБДД штрафуют водителей не только за то, что они паркуются на «островках безопасности», но и даже просто за езду по ним. На самом деле это не вполне законно, но оспаривать штрафы за это водители почему-то не торопятся.
Максим Строкер

Существуют две типичные ситуации, когда водителя штрафуют за нахождение его машины на островке безопасности: за стоянку на нем и за проезд по нему. Что касается стоянки, то в каждом случае нужно смотреть что это за островок безопасности. Соответствующая разметка бывает нанесена на асфальт посреди улицы, на пешеходном переходе (чтобы они могли переждать пока вновь им зажжется «зеленый»), на перекрестке, чтобы машины ехали по правильным траекториям, а также в местах слияния/разделения потоков машин на многополосной дороге. Если гражданин решил припарковать свою машину на «островке безопасности», предназначенном для пешеходов, то он, скорее всего, окажется прямо в зоне «зебры».

На этот случай в КоАП есть специальная статья — 12.19 (нарушение правил парковки и остановки). За «переход» она обещает 1000 рублей штрафа. Да и вообще, эвакуировать могут. В случае, когда «островок безопасности», выбранный гражданином для парковки, находится в месте «пересечения проезжих частей» — в пределах перекрестка, то есть — эвакуировать его машину уже закон не позволяет. Тут ему грозит лишь штраф (все по той же 12.19) — но уже всего 500 рублей. Самый двусмысленный вариант парковки — в пределах «островка», который находится в месте слияния или разделения транспортных потоков, но не на перекрестке. Таких полосатых клочков асфальта предостаточно на съездах-въездах не только на скоростные магистрали и вообще на на более-менее крупные улицы и транспортные развязки.

lv.happynation.info

Заметим, что в этих местах водителей активно штрафуют не только за парковку, но и просто за проезд через «островок» — в столице, к примеру, есть несколько камер автоматической фиксации нарушений, нацеленных исключительно на «стрижку» штрафов за проезд по подобного рода белым полоскам на асфальте. Штрафуют за оба эти нарушения одной и той же статье КоАП — 12.16, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Штраф — 500 рублей. В штрафных постановлениях такого рода обычно пишут, что водитель нарушил требования пункта 1.16.2 приложения 2 к ПДД.

Но если прочитать этот самый пункт 1.16.2, то выяснится, что подобная разметка ничего, на самом деле, не требует и не предписывает водителю, а всего лишь, цитата, «обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления». То есть на самом деле проезд по подобному «островку» не является с точки зрения ПДД нарушением в принципе. За парковку же в таком месте, если и надо штрафовать, то уж совсем не по статье о нарушении требований разметки, которого, по сути нет. Тут, к примеру, можно найти состав правонарушения для пункта 3.2 статьи 12.19 КоАП — «остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части», которая подразумевает 1500 рублей и допускает эвакуацию машины на штрафстоянку.

парковка, сплошная линия, штрафы, группа разбора, КоАП
12 сентября 2017
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