Московским автовладельцам посоветовали поставить зимнюю резину

ЦОДД столицы распространил сообщение, в котором порекомендовал водителям: «Уже сейчас начать подготовку к зиме и сменить летнюю резину на зимнюю. На следующей неделе в ночное время температуры достигнут отрицательных, поэтому мы советуем водителям заранее подготовиться к началу зимнего сезона. Во-первых, это позволит быть готовым к неблагоприятным погодным условиям, во-вторых, избежать очередей в шиномонтаж».

Ведомство также напоминает, что перед началом холодов нужно обязательно проверить работу аккумулятора автомобиля, который в зимнее время может разрядиться, что осложнит запуск двигателя обычным способом.

Кроме того, ЦОДД призвал к повышенному вниманию на дороге: «Водителям стоит помнить, что манера вождения в зимний период значительно отличается от теплого времени года. Автолюбителям необходимо помнить о более длинном тормозном пути автомобиля, а также недопустимости резких торможений и перестроений».