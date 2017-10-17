Московским автовладельцам посоветовали поставить зимнюю резину

obk.kz.jpg
Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) официально рекомендовал столичным водителям сменить летнюю резину на зимнюю до конца недели.
Максим Строкер

ЦОДД столицы распространил сообщение, в котором порекомендовал водителям: «Уже сейчас начать подготовку к зиме и сменить летнюю резину на зимнюю. На следующей неделе в ночное время температуры достигнут отрицательных, поэтому мы советуем водителям заранее подготовиться к началу зимнего сезона. Во-первых, это позволит быть готовым к неблагоприятным погодным условиям, во-вторых, избежать очередей в шиномонтаж».

Ведомство также напоминает, что перед началом холодов нужно обязательно проверить работу аккумулятора автомобиля, который в зимнее время может разрядиться, что осложнит запуск двигателя обычным способом.

Кроме того, ЦОДД призвал к повышенному вниманию на дороге: «Водителям стоит помнить, что манера вождения в зимний период значительно отличается от теплого времени года. Автолюбителям необходимо помнить о более длинном тормозном пути автомобиля, а также недопустимости резких торможений и перестроений».

колеса, шины, зимние шины
17 октября 2017
783
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы