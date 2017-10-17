Зачем учиться ездить на «механике», если своя машина на «автомате»

Настоящий водитель должен уметь управлять любым автомобилем — на первый взгляд такой аргумент звучит не совсем убедительно, учитывая, что машины с «автоматом» продолжают уверенно вытеснять авто «на ручке». Да и далеко не каждый современный владелец машины настолько амбициозен, что готов претендовать на звание «настоящего водителя». Но это и печально, потому что каждый, кто садится за руль, просто обязан быть настоящим водителем, в полном смысле слова. Иначе бы статистика ДТП не напоминала сводки военных действий.

Спору нет, сейчас у каждого автолюбителя есть выбор, на какой машине сдавать экзамен по вождению при получении в/у — с механической или автоматической коробкой передач. Конечно, большинство из нас покупают себе модели с «автоматом», поскольку они действительно легче и удобней управляются в городских условиях и не требуют утомительных манипуляций левой ногой и лишних движений правой рукой. И неслучайно масса мировых производителей благополучно отказывается от механической трансмиссии в списках опций для своих моделей.

Однако любой профессионал вам скажет, что водитель, владеющий «механикой», куда лучше чувствует, что происходит при разгоне и торможении с любым автомобилем, и поведение машины для него более предсказуемо