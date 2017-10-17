Зачем учиться ездить на «механике», если своя машина на «автомате»

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Искренний и наивный вопрос: «А зачем в машине три педали?», все чаще и чаще звучит со стороны молодых леди, сдавших на «права». И правда — зачем, если при нынешнем развитии мирового автопрома можно вполне обойтись двумя педалями?
Иван Флягин

Настоящий водитель должен уметь управлять любым автомобилем — на первый взгляд такой аргумент звучит не совсем убедительно, учитывая, что машины с «автоматом» продолжают уверенно вытеснять авто «на ручке». Да и далеко не каждый современный владелец машины настолько амбициозен, что готов претендовать на звание «настоящего водителя». Но это и печально, потому что каждый, кто садится за руль, просто обязан быть настоящим водителем, в полном смысле слова. Иначе бы статистика ДТП не напоминала сводки военных действий.

Спору нет, сейчас у каждого автолюбителя есть выбор, на какой машине сдавать экзамен по вождению при получении в/у — с механической или автоматической коробкой передач. Конечно, большинство из нас покупают себе модели с «автоматом», поскольку они действительно легче и удобней управляются в городских условиях и не требуют утомительных манипуляций левой ногой и лишних движений правой рукой. И неслучайно масса мировых производителей благополучно отказывается от механической трансмиссии в списках опций для своих моделей.

Однако любой профессионал вам скажет, что водитель, владеющий «механикой», куда лучше чувствует, что происходит при разгоне и торможении с любым автомобилем, и поведение машины для него более предсказуемо

Ведь умелому водителю «ручка» дарит привилегию управлять автомобилем творчески, в своем неповторимом стиле, в полной мере раскрывая потенциал той или иной модели. Только «механика» дает возможность эффективно раскручивать двигатель, дозируя газ на выбранных передачах, и даже «овощной» мотор можно разбудить так, как не разбудит большинство автоматических трансмиссий. «Ручка» позволит до минимума сокращать паузы при их переключении, а также тормозить при помощи пониженной скорости, что на скользком покрытии является более безопасным вариантом торможения. Еще одно ее преимущество в умелых руках — «механика» позволяет эффективней экономить топливо в сравнении с большинством «автоматов», если речь не идет о новых высокотехнологичных агрегатах в премиальном сегменте.

Конечно, все сказанное не совсем актуально для управления автомобилем на запруженных улицах, где средняя скорость составляет жалкие 10—20 км/ч. Однако и большинство серьезных ДТП случаются далеко не в пробках мегаполиса. Так что водитель с навыком владения механической коробкой, пересев на машину с «автоматом», поймет ее с полуслова, а это в конечном итоге самым лучшем образом скажется на мастерстве вождения, а следовательно и на уровне безопасности. Не случайно водители-профессионалы советуют не только учиться водить на машинах с «механикой», но и первый автомобиль покупать только с ручной трансмиссией.

водительское удостоверение, автошколы, экзамены в ГАИ, безопасность дорожного движения
17 октября 2017
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