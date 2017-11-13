Как правильно объезжать аварию: по встречке или по обочине

Варианты, когда по ПДД ни вперед, ни назад нельзя двигаться сводятся к типовой ситуации: на дороге происходит что-то, что перекрывает нормальное движение. Напрашивающийся вариант — авария, после которой машины-участники перекрывают движение в одном направлении. При этом встречные потоки разделены либо сплошной разметкой, либо бетонными или тросовыми отбойниками. Еще один вариант, когда ПДД запрещают дальнейшее движение — когда кто-то паркует машину прямо на проезде возле многоэтажки так, что перекрывает выезд из двора. Есть такой сорт граждан, которым просто плевать на всех. Обычно они объясняют свой поступок словами «я же только на минутку, тебе что трудно постоять-подождать?».

И не важно, что «минутка» порой растягивается на час, а пол-двора автомобилистов из-за одного придурка опаздывает на работу, не может отвезти детей в школу и т. п. В обоих случаях физическая возможность объехать препятствие вполне может присутствовать. Например, в случае перегороженного аварией шоссе остаться свободной для проезда может обочина. А из запертого машиной «умника» двора частенько вполне можно выбраться, просочившись по тротуару или газону. Но! Но! За езду по обочине у нас предусмотрен штраф — 1500 рублей частью 1 статьи 12.15 КоАП. Если объезжать аварию придется под «оком» камеры автоматической фиксации — «письмо счастья» прилетит потом обязательно.