Как правильно объезжать аварию: по встречке или по обочине

Условия, когда ПДД формально запрещают любое движение складываются, на самом деле, довольно часто. Водители, как правило, выходят из создавшегося положения руководствуясь здравым смыслом, но с нарушением ПДД. Как же в таких случаях поступать по-уму?
Максим Строкер

Варианты, когда по ПДД ни вперед, ни назад нельзя двигаться сводятся к типовой ситуации: на дороге происходит что-то, что перекрывает нормальное движение. Напрашивающийся вариант — авария, после которой машины-участники перекрывают движение в одном направлении. При этом встречные потоки разделены либо сплошной разметкой, либо бетонными или тросовыми отбойниками. Еще один вариант, когда ПДД запрещают дальнейшее движение — когда кто-то паркует машину прямо на проезде возле многоэтажки так, что перекрывает выезд из двора. Есть такой сорт граждан, которым просто плевать на всех. Обычно они объясняют свой поступок словами «я же только на минутку, тебе что трудно постоять-подождать?».

И не важно, что «минутка» порой растягивается на час, а пол-двора автомобилистов из-за одного придурка опаздывает на работу, не может отвезти детей в школу и т. п. В обоих случаях физическая возможность объехать препятствие вполне может присутствовать. Например, в случае перегороженного аварией шоссе остаться свободной для проезда может обочина. А из запертого машиной «умника» двора частенько вполне можно выбраться, просочившись по тротуару или газону. Но! Но! За езду по обочине у нас предусмотрен штраф — 1500 рублей частью 1 статьи 12.15 КоАП. Если объезжать аварию придется под «оком» камеры автоматической фиксации — «письмо счастья» прилетит потом обязательно.

А если поедешь по тротуару, с большой долей вероятности получишь конфликт с каким-нибудь пешеходом, который вполне может пойти на принцип. Гражданин может зафиксировать процесс езды машины по тротуару, а потом приложить видеозапись к соответствующему заявлению в полицию. Таким образом, объезд нагло припаркованного может обойтись в 2000 рублей штрафа по часть 2статьи 12.15 КоАП. Что же делать, чтобы и проехать, и ПДД не нарушить. Что касается описанной выше ситуации на трассе, то нужно позвонить по номер экстренного вызова и заставить полицейских прибыть на место ДТП.

ГИБДД, как известно, с 20 октября разрешила себе не оформлять аварии, в которых нет пострадавших. Звонок на телефон экстренной службы может сподвигнуть их пригнать полицейский эвакуатор, который расчистит дорогу. Точно так же стоит поступить и при «дворовом» варианте перекрытого проезда. Звонок по этому поводу по телефону 112, появление инспектора с эвакуатором и 2000 рублей штрафа (в Москве и Санкт-Петербурге 3000) по 4 статьи 12.19 КоАП создателю «препятствий для движения других транспортных средств» обеспечены. Главное чтобы полицейский прибыл оперативно, а этого, к сожалению, никто гарантировать не может.

штрафы, ПДД, КоАП, авария, ДТП, ГИБДД
13 ноября 2017
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