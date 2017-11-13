Почему от алкоголя потеют окна в машине

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Как известно, в помутневшем взоре мутнеют не только окна, но и все остальные предметы. Однако даже если в вашей машине запотели одни лишь стекла, для многих гаишников — это верный признак паров алкоголя в салоне авто. Так ли это на само деле, разобрался «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Напомним, что точкой росы принято считать температуру охлажденного воздуха, при которой содержащийся в нем водяной пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться. Ведь воздух состоит не только из молекул кислорода, но и воды, которая имеет свойство накапливаться или уменьшаться в зависимости от температуры и взаимодействия с другими предметами и объектами.

Теоретически точку росы может увеличить наличие спирта в воздухе, который действует на водные пары как катализатор, увеличивая их объем. Именно благодаря этому фактору виновником запотевших окон в салоне машины считают нетрезвого человека. Однако чтобы повысить точку росы, концентрация спирта в воздухе должна быть крайне высокой. Столько паров алкоголя выпивший человек вряд ли выдохнет. Поэтому в значительной степени причина образования конденсата на стеклах кроется в другом.

Не секрет, что алкоголь на определенное время стимулирует ряд функций организма, поэтому даже в спорте он считается допингом. У многих людей наличие спирта в крови провоцирует эмоциональное возбуждение и физическую активность, что становится причиной повышенного потоотделения. Зачастую даже в состоянии похмелья человек излишне эмоционален и склонен бурно жестикулировать

После приема спиртного расширяются сосуды и капилляры кожи, что в свою очередь увеличивает выделение пота. Вместе с повышением температуры тела и дыхательных путей ускоряется испарение влаги. Алкоголь разогревает организм, а следовательно, усиливает теплоотдачу. Знакомый многим «сушняк» на следующий день как раз вызван обезвоживающим действием спирта.

Как свидетельствуют медики, только в этом ракурсе можно всерьез рассматривать влияние подвыпившего человека на образование конденсата внутри салона авто.

В любом случае, отчего бы ни появился влажный конденсат в вашем автомобиле, необходимо тщательно просушить салон, чтобы стекла были чистыми и прозрачными, иначе запотевшие окна, ограничивая обзорность, могут стать причиной серьезного ДТП.

промиле, вред здоровью, безопасность дорожного движения, автопутешествие, дорога
13 ноября 2017
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