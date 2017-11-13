Почему от алкоголя потеют окна в машине

Напомним, что точкой росы принято считать температуру охлажденного воздуха, при которой содержащийся в нем водяной пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться. Ведь воздух состоит не только из молекул кислорода, но и воды, которая имеет свойство накапливаться или уменьшаться в зависимости от температуры и взаимодействия с другими предметами и объектами.
Теоретически точку росы может увеличить наличие спирта в воздухе, который действует на водные пары как катализатор, увеличивая их объем. Именно благодаря этому фактору виновником запотевших окон в салоне машины считают нетрезвого человека. Однако чтобы повысить точку росы, концентрация спирта в воздухе должна быть крайне высокой. Столько паров алкоголя выпивший человек вряд ли выдохнет. Поэтому в значительной степени причина образования конденсата на стеклах кроется в другом.