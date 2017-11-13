Почему от алкоголя потеют окна в машине

Не секрет, что алкоголь на определенное время стимулирует ряд функций организма, поэтому даже в спорте он считается допингом. У многих людей наличие спирта в крови провоцирует эмоциональное возбуждение и физическую активность, что становится причиной повышенного потоотделения. Зачастую даже в состоянии похмелья человек излишне эмоционален и склонен бурно жестикулировать

После приема спиртного расширяются сосуды и капилляры кожи, что в свою очередь увеличивает выделение пота. Вместе с повышением температуры тела и дыхательных путей ускоряется испарение влаги. Алкоголь разогревает организм, а следовательно, усиливает теплоотдачу. Знакомый многим «сушняк» на следующий день как раз вызван обезвоживающим действием спирта.

Как свидетельствуют медики, только в этом ракурсе можно всерьез рассматривать влияние подвыпившего человека на образование конденсата внутри салона авто.

В любом случае, отчего бы ни появился влажный конденсат в вашем автомобиле, необходимо тщательно просушить салон, чтобы стекла были чистыми и прозрачными, иначе запотевшие окна, ограничивая обзорность, могут стать причиной серьезного ДТП.