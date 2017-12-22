Могут ли оштрафовать за включенное при движении ночью освещение салона

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Зимой, когда большая часть суток проходит во мраке, автолюбители на форумах частенько задаются вопросами из серии: предусмотрена ли ответственность за включенный в кабине свет во время езды, и как освещение внутри автомобиля влияет на зрение водителя? Портал «АвтоВзгляд» в этом разобрался.
Иван Флягин

В ПДД нигде не запрещено включать свет а кабине машины ни днем ни ночью, так что никто вас за это не оштрафует. А вот на зрение водителя, а следовательно на безопасность дорожного движения, освещенный салон в темное время суток действительно влияет.

С одной стороны, это снижает чувствительность сетчатки глаза к свету, благодаря чему ухудшается острота зрения. При таких условиях водитель хуже различает неосвещенные предметы. С другой стороны, по той же причине при включенном в кабине в вечерние и ночные часы свете глаза меньше устают от ярких вспышек фар.

Чтобы меньше слепило глаза, не обязательно включать всю иллюминацию — достаточно одной лампочки над водительским или передним пассажирским сидением. На оживленных трассах в темное время суток так делают многие водители, но злоупотреблять этим не стоит, потому что зрение действительно притупляется, и риск не заметить в потемках препятствие гораздо выше.

Вечером или ночью от включенной лампочки ситуация существенно усугубится, если у вас в машине затертое или испачканное лобовое стекло, на котором будут играть блики не только от встречных фар, но и от любых других источников света. Следует учитывать, что при использовании старых дворников, которые более или менее сносно работают днем, в темное время обзорность будет почти нулевая. Также неизбежны блики, если лобовое стекло затонировано, так что это запрещено у нас законом не случайно.

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22 декабря 2017
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