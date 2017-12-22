Могут ли оштрафовать за включенное при движении ночью освещение салона

В ПДД нигде не запрещено включать свет а кабине машины ни днем ни ночью, так что никто вас за это не оштрафует. А вот на зрение водителя, а следовательно на безопасность дорожного движения, освещенный салон в темное время суток действительно влияет.

С одной стороны, это снижает чувствительность сетчатки глаза к свету, благодаря чему ухудшается острота зрения. При таких условиях водитель хуже различает неосвещенные предметы. С другой стороны, по той же причине при включенном в кабине в вечерние и ночные часы свете глаза меньше устают от ярких вспышек фар.