Самые распространенные ошибки водителей в зимний период

Многие «рулевые» считают, что лучше не стоит выезжать на проезжую часть зимой. Однако бытует и другое мнение — экстремальные условия наоборот принципиальным образом отражаются на водительских навыках. Главное — соблюдать ряд неотъемлемых правил, и не только прописанных в ПДД. Кому-то они помогут сохранить «права», а кому-то — жизнь.

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЗВОЛЕННОСТИ

Превышение скоростного режима — одна из наиболее распространенных ошибок за рулем. По мере увеличения скорости, угол обзора сужается, тормозной путь увеличивается, а реакции водителя при этом заметно снижаются. А уж в условиях плохой видимости и на скользком покрытии — риск попасть в ДТП существенно возрастает. Нельзя забывать, что последствия аварий могут быть очень серьезными. Обращаемся к «шашечникам» и лихачам: убивая себя, вы можете убить других! Зачем спешить на тот свет, даже если этот итог неизбежен?