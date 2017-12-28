Самые распространенные ошибки водителей в зимний период

Фото: Геннадий Черкасов
Езда на автомобиле в зимний период даже от опытных водителей с большим стажем требует повышенного внимания. А для новичков скользкие дороги, снег, метель и плохая видимость — испытание из тех, что раз и навсегда могут поставить точку в желании управлять автомобилем.
Мирон Горин

Многие «рулевые» считают, что лучше не стоит выезжать на проезжую часть зимой. Однако бытует и другое мнение — экстремальные условия наоборот принципиальным образом отражаются на водительских навыках. Главное — соблюдать ряд неотъемлемых правил, и не только прописанных в ПДД. Кому-то они помогут сохранить «права», а кому-то — жизнь.

ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЗВОЛЕННОСТИ

Превышение скоростного режима — одна из наиболее распространенных ошибок за рулем. По мере увеличения скорости, угол обзора сужается, тормозной путь увеличивается, а реакции водителя при этом заметно снижаются. А уж в условиях плохой видимости и на скользком покрытии — риск попасть в ДТП существенно возрастает. Нельзя забывать, что последствия аварий могут быть очень серьезными. Обращаемся к «шашечникам» и лихачам: убивая себя, вы можете убить других! Зачем спешить на тот свет, даже если этот итог неизбежен?

Фото: Наталья Мущинкина

В ХОЛОДНОЙ ПРОБКЕ — ГОРЯЧИЙ ЛАЙК

Кто сегодня не пользуется мобильными устройствами? А за рулем? Да, таких персонажей хватает — скажем спасибо социальным сетям и горячим красоткам, которые так и ждут заветного лайка после очередного селфи в авто. Одни водители фотографируются, другие — эти самые фотографии рассматривают. А потом их всех вместе взятых рассматривают и оценивают прибывшие на место аварии гаишники. Поберегите друг друга: пробок на предновогодних улицах и без вас хватает.

ИСКАЖЕННАЯ ОЦЕНКА ДОРОЖНОЙ СИТУАЦИИ

Понижение температуры, внезапно выпавший снег или появление коварной ледяной пленки на дорожном полотне становятся следствием массовых ДТП. А все потому, что водители после эксплуатации авто в теплое время года, как правило, привыкают к определенным реакциям машины на нажатия педалей и упражнения рулем. Зимой поведение транспортного средства становится менее стабильным. Как, впрочем, и нервная система драйвера.

Фото: Геннадий Черкасов

ПЕРЕОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ НАВЫКОВ

Многие водители зачастую пренебрегают ремнями безопасности, полагаясь на собственное шоферское мастерство. Лучшая «отмазка» — с ними неудобно и тесно. А еще: «да лучше я вылечу через лобовое стекло, чем меня зажмет в искореженном автомобиле в случае ДТП». И та, и другая — не более, чем миф! Как раз при аварии именно ремни и помогают избежать травматизма и — не дай Бог — летального исхода.

ДЕРЖИСЬ ОТ МЕНЯ ПОДАЛЬШЕ

Несоблюдение дистанции — типичная ошибка водителей, чаще всего проявляющаяся зимой. Причем не важно, на трассе ты едешь или в городе. При резком торможении «паровоза» вагоны будут мгновенно догонять друг друга. Да и в заторе при недостаточном расстоянии до впереди «толкающейся» машины есть риск стать стать виновником аварии. А что — в «пробках» водители расслабляются, внимание снижается, а скользкую поверхность и обновления ленты в Инстаграме никто не отменял.

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28 декабря 2017
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