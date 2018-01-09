Как сдавать задним ходом без боковых зеркал и парктроников

Кстати, именно выступающие по бокам автомобиля «ушки» можно считать одним из самых хрупких элементов экстерьера. Зачастую, чтобы сберечь их в целости и сохранности при разъезде со встречными машинами на суженных сугробами дорожках или в тесных заснеженных дворах, требуется большой опыт и отличные навыки вождения.

Всякое бывает: например, вы потеряли боковые зеркала — их украли, они разбились или отломились — а на вашей скромной «ласточке» никогда не было ни парктроников, ни тем паче камеры заднего вида. Хорошо, если салон машины украшает широкое панорамное зеркало, которое вам обеспечит обзор тыла со всех сторон. А если нет?

В такой ситуации — как бы вы ни были в себе уверены — прежде, чем выезжать задним ходом из гаража или с парковки, лучше подстраховаться и позвать кого-нибудь на подмогу. Грамотный регулировщик за кормой сориентирует вас лучше любых парктроников. Для машины без боковых зеркал это самый надежный способ сдать задом.

Еще один выход из положения — временно «приклеить» отломившийся корпус зеркала с помощью скотча. На морозе это будет сделать нелегко, но тут главное, чтобы запаса прочности хватило на путь до магазина или автосервиса.