Как сдавать задним ходом без боковых зеркал и парктроников

Фото www.autoservicecosts.com
Как известно, коварный мороз беспощаден к разного рода материалам — при минусовых температурах повышается их ломкость и хрупкость. Именно зимой на лобовом стекле быстрее ветвятся трещины, чаще ломаются пластиковые детали, а случается, что и отваливаются боковые зеркала заднего вида.
Иван Флягин

Кстати, именно выступающие по бокам автомобиля «ушки» можно считать одним из самых хрупких элементов экстерьера. Зачастую, чтобы сберечь их в целости и сохранности при разъезде со встречными машинами на суженных сугробами дорожках или в тесных заснеженных дворах, требуется большой опыт и отличные навыки вождения.

Всякое бывает: например, вы потеряли боковые зеркала — их украли, они разбились или отломились — а на вашей скромной «ласточке» никогда не было ни парктроников, ни тем паче камеры заднего вида. Хорошо, если салон машины украшает широкое панорамное зеркало, которое вам обеспечит обзор тыла со всех сторон. А если нет?

В такой ситуации — как бы вы ни были в себе уверены — прежде, чем выезжать задним ходом из гаража или с парковки, лучше подстраховаться и позвать кого-нибудь на подмогу. Грамотный регулировщик за кормой сориентирует вас лучше любых парктроников. Для машины без боковых зеркал это самый надежный способ сдать задом.

Еще один выход из положения — временно «приклеить» отломившийся корпус зеркала с помощью скотча. На морозе это будет сделать нелегко, но тут главное, чтобы запаса прочности хватило на путь до магазина или автосервиса.

Имейте в виду, что управление автомобилем с ограниченной обзорностью чревато возникновением экстремальной ситуации на дороге и повышением риска попасть в серьезное ДТП.

Не случайно наличие боковых зеркал на машине регламентируется ПДД (пункт 7.1), ссылающимися на ГОСТ Р 51709−2001 (пункт 4.7). Согласно установленным нормативам в легковом автомобиле обязательно должно быть в наличии левое наружное зеркало. В то же время, правое требуется лишь «при недостаточном обзоре через внутреннее зеркало, а в остальных случаях — допускается». За нарушение этих правил гаишник вправе выписать вам штраф в размере 500 рублей, а может просто ограничиться предупреждением в соответствии с пунктом 12.5 КоАП.

Но даже если в машине все на своих местах, морозным утром она покрывается плотным слоем инея, а еще хуже — наледи. Многие водители решаются сыграть в «русскую рулетку», спеша скорее процарапать смотровую щель на заднем стекле, чтобы сдать задним ходом, ориентируясь при этом в пространстве фактически интуитивно — авось пронесет. Конечно, многое зависит от опыта водителя, его навыков вождения и от того, насколько хорошо он чувствует габариты своей машины. Но в любом случае разумнее не рисковать, а выезжать в условиях полноценной обзорности. В этом случае очень кстати придется функция обогрева боковых зеркал.

парковка, штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения
9 января 2018
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