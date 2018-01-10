Что будет, если на ходу включить заднюю передачу

Этот дурацкий вопрос рано или поздно приходит в голову почти каждому водителю. Но устраивать подобное испытание своему авто практически никто не решается. Что же на самом деле произойдет, если «воткнуть заднюю» в момент, когда машина едет вперед на полном ходу?
Евгений Банько

Включить «задний ход» во время движения вперед теоретически можно на любой машине — что с «автоматом», что с «механикой». А вот последующие за этим актом события будут совершенно разные. Начнем с МКП.

На некоторых современных механических коробках положения рычага одной из высших передач и «задней скорости» расположены рядом и можно случайно при переключении попасть, как говорится, не туда. Хотя, заметим, на большинстве современных МКП для включения заднего хода требуется снять блокировку — как правило, для этого нужно потянуть вверх специальное «колечко» на рычаге КП. То есть случайное включение тут исключено. Но существуют и трансмиссии, где ничего подобного нет — просто автопроизводитель рассчитывает на здравомыслие водителя.

Так или иначе, но включить «заднюю скорость» на машине с «механикой», которая едет вперед, теоретически можно. На практике же, при попытке сделать это, из недр машины раздается жуткий треск и скрежет, а рычаг КП вырывается из руки, стремясь в нейтралное положение. Это вполне объяснимо: включая заднюю на скорости, мы пытаемся ввести в зацепление две шестерни коробки, вращающиеся в разные скорости. На этой стадии опыта большинство пытливых умов в испуге прерывают эксперимент. Но на самом деле, при наличии изрядной физической силы у водителя, «лысой» резине и достаточно изношенных зубцов у шестерней КП «воткнуть заднюю» на ходу все-таки можно.

При этом ведущие колеса немедленно начнут вращаться в противоположную сторону. На заднеприводном авто это быстро закончится остановкой машины, а на переднеприводной — мгновенной и полной потерей управляемости со всеми вытекающими последствиями. Если при этом руль будет хотя бы слегка повернут от прямолинейного положения в сторону, машина начнет еще и крутиться волчком — продолжая при этом двигаться по инерции вперед. В общем, на дороге лучше не пытаться вытворять такое.

В случае с автоматической КП все произойдет совершенно иначе. Ее селектор можно переводить в положение «R» при движении на любой скорости. Правда, на некоторых моделях авто это сделать не выйдет — электроника заблокирует такое движение селектора АКП. Но на многих — без проблем. И, как ни странно, ничего с машиной не случится — она продолжит ехать вперед с прежней скоростью. Встроенная в электронные мозги авто «защита от дурака» просто заблокирует эту команду водителя «коробке». Таким образом, перевод джойстика автоматической КП в положение «R» при движении вперед лишь включит белый фонарь заднего хода в задних блок-фарах и камеру заднего вида — если она имеется, конечно. На движение задним ходом машина с «автоматом» по-настоящему переключится лишь при полной остановке и нажатой педали тормоза.

превышение скорости, двигатель, безопасность дорожного движения
10 января 2018
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