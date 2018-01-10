Что будет, если на ходу включить заднюю передачу

Включить «задний ход» во время движения вперед теоретически можно на любой машине — что с «автоматом», что с «механикой». А вот последующие за этим актом события будут совершенно разные. Начнем с МКП.

На некоторых современных механических коробках положения рычага одной из высших передач и «задней скорости» расположены рядом и можно случайно при переключении попасть, как говорится, не туда. Хотя, заметим, на большинстве современных МКП для включения заднего хода требуется снять блокировку — как правило, для этого нужно потянуть вверх специальное «колечко» на рычаге КП. То есть случайное включение тут исключено. Но существуют и трансмиссии, где ничего подобного нет — просто автопроизводитель рассчитывает на здравомыслие водителя.

Так или иначе, но включить «заднюю скорость» на машине с «механикой», которая едет вперед, теоретически можно. На практике же, при попытке сделать это, из недр машины раздается жуткий треск и скрежет, а рычаг КП вырывается из руки, стремясь в нейтралное положение. Это вполне объяснимо: включая заднюю на скорости, мы пытаемся ввести в зацепление две шестерни коробки, вращающиеся в разные скорости. На этой стадии опыта большинство пытливых умов в испуге прерывают эксперимент. Но на самом деле, при наличии изрядной физической силы у водителя, «лысой» резине и достаточно изношенных зубцов у шестерней КП «воткнуть заднюю» на ходу все-таки можно.