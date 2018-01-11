Что будет если одновременно нажать педали газа и тормоза

Нажать одновременно и газ, и тормоз можно не только случайно. Автогонщики, например, применяют подобны прием для правильного прохождения поворота или, скажем, для выполнения некоторых трюков. Но что будет если просто «до упора» нажать на педали газа и тормоза в обычных условиях? Если коротко, то ничего хорошего для машины. При этом, фактически, мы полностью блокируем колеса и одновременно раскручиваем двигатель. Поскольку колеса вращаться не могут, весь поток мощности от мотора «упирается» в трансмиссию, создавая в ее элементах запредельные нагрузки.

В случае механической КП мы подразумеваем, что «коробка» стоит не на нейтрали, а на какой-нибудь передаче. При нажатии на педаль газа обороты двигателя растут и фрикционные диски сцепления начнут проскальзывать друг относительно друга и «гореть», распространяя специфический запах. Дальнейшее издевательство над машиной может привести к поломке шестерней в самой коробке. Но скорее всего, прежде полностью разрушатся диски сцепления. В общем случае это справедливо и для машин с роботизированными КП и вариаторами.