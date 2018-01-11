Что будет если одновременно нажать педали газа и тормоза

Вопрос, что же происходит при одновременном нажатии на на педали газа и тормоза — рано или поздно возникает в голове многих водителей. Но редко кто из них готов сознательно провести подобный эксперимент над собственным авто опасаясь поломок. И это правильно.
Евгений Банько

Нажать одновременно и газ, и тормоз можно не только случайно. Автогонщики, например, применяют подобны прием для правильного прохождения поворота или, скажем, для выполнения некоторых трюков. Но что будет если просто «до упора» нажать на педали газа и тормоза в обычных условиях? Если коротко, то ничего хорошего для машины. При этом, фактически, мы полностью блокируем колеса и одновременно раскручиваем двигатель. Поскольку колеса вращаться не могут, весь поток мощности от мотора «упирается» в трансмиссию, создавая в ее элементах запредельные нагрузки.

В случае механической КП мы подразумеваем, что «коробка» стоит не на нейтрали, а на какой-нибудь передаче. При нажатии на педаль газа обороты двигателя растут и фрикционные диски сцепления начнут проскальзывать друг относительно друга и «гореть», распространяя специфический запах. Дальнейшее издевательство над машиной может привести к поломке шестерней в самой коробке. Но скорее всего, прежде полностью разрушатся диски сцепления. В общем случае это справедливо и для машин с роботизированными КП и вариаторами.

project-jk.com

По большому счету, разница будет лишь в стоимости устранения последствий дерзкого эксперимента: МКП и с этой точки зрения оказывается более экономичным вариантом. Заметим также, что возможен и другой исход — двигатель просто заглохнет остановленный неподвижной трансмиссией. Когда мы попытаемся, зажав тормоза, давить на педаль газа, произойдет примерно то же. Только вместо сцепления основной удар придется на гидротрансформатор АКПП.

Его насосное колесо будет бешено раскручиваться двигателем, а ведомый «пропеллер» — не двигаться. Повышенное трение в рабочей жидкости КП, возникшее из-за этого, быстро приведет перегреву коробки. На АКПП старых моделей это может привести к поломке гидротрансформатора. На большинстве же современных «автоматов» электроника если и не «задушит» мотор, едва заметив ситуацию «газ-тормоз-в-пол», то уж зафиксировав признаки перегрева КП сделает это наверняка. Благодаря этому трансмиссия, скорее всего, не пострадает.

двигатель, ремонт, техническое обслуживание, мототехника
11 января 2018
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