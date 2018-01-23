Десять признаков того, что вы грамотный водитель

Фото www.wikipedia.org
Узнать, что вы уже состоявшийся водитель довольно просто. Для этого необязательно оканчивать школу экстремального вождения и демонстрировать свое мастерство, устраивая в городе гонки с препятствиями. Главный признак того, что вы автолюбитель, а не автовладелец — умение ездить безопасно и не создавать помех окружающим.
Иван Флягин

Управляя автомобилем, человек отвечает не только за себя, но и за жизнь и имущество большого количества окружающих людей, поэтому грамотный водитель всегда осознает всю полноту ответственности, которая на него ложиться. Отношение к требованиям безопасности дорожного движения для него не простая формальность, и он не только знает все ПДД, но и в точности их исполняет.

Собранность, наблюдательность и адекватная реакция — также неотъемлемые условия безопасности, поэтому состоявшийся водитель никогда не пожалуется на рассеянность, и у него всегда хватит внимания зафиксировать все попутные дорожные знаки.

В обязанность каждого автовладельца, как минимум, входит своевременное техобслуживание машины и забота об исправном техническом состоянии каждой мельчайшей детали. Ведь это тоже вопрос безопасности. Но у настоящих автолюбителей, как у людей особой касты, внимание к своей «ласточке» этим не ограничивается — они привыкли ездить на чистой машине и всегда стараются поддерживать порядок в салоне и багажнике.

Прежде чем садиться за руль, каждому неплохо иметь хотя бы поверхностное представление об устройстве своего автомобиля, уметь отличить расширительный бачок от емкости с тормозной жидкостью, и быть в курсе о мощности мотора своей машины и типе ее привода. Но настоящий автолюбитель всегда знает о технике немножко больше, чем простой автовладелец, и уж точно умеет пользоваться механической коробкой, даже если давно ездит на машине с «автоматом».

Еще одно неотъемлемое качество состоявшегося водителя — спокойствие и доброжелательность. Он внимателен к другим участникам, снисходителен к их ошибкам, вежлив ко всем без исключения и всегда готов уступить дорогу ближнему. Спокойствие помогает ему не только справиться со стрессом и в экстремальных условиях принять правильное решение, но и не поддаваться на чужие провокации, гасить чужую агрессию и не идти на конфликт.

Грамотный водитель всегда хорошо ориентируется в родном городе, способен выбрать правильный маршрут, знает различные пути объезда пробок и может позволить себе не пользоваться навигатором. Кроме того, он владеет большим количеством полезных хитростей, о которых регулярно пишет портал «АвтоВзгляд», всегда готов применить свои знания в реальной жизни и помочь окружающим. Для всего этого необходимо две вещи — опыт и пламенная любовь к автомобилю.

водительское удостоверение, экзамены в ГАИ, ПДД, безопасность дорожного движения, авария, техническое обслуживание, автотуризм
23 января 2018
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