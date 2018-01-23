Десять признаков того, что вы грамотный водитель

Управляя автомобилем, человек отвечает не только за себя, но и за жизнь и имущество большого количества окружающих людей, поэтому грамотный водитель всегда осознает всю полноту ответственности, которая на него ложиться. Отношение к требованиям безопасности дорожного движения для него не простая формальность, и он не только знает все ПДД, но и в точности их исполняет.

Собранность, наблюдательность и адекватная реакция — также неотъемлемые условия безопасности, поэтому состоявшийся водитель никогда не пожалуется на рассеянность, и у него всегда хватит внимания зафиксировать все попутные дорожные знаки.

В обязанность каждого автовладельца, как минимум, входит своевременное техобслуживание машины и забота об исправном техническом состоянии каждой мельчайшей детали. Ведь это тоже вопрос безопасности. Но у настоящих автолюбителей, как у людей особой касты, внимание к своей «ласточке» этим не ограничивается — они привыкли ездить на чистой машине и всегда стараются поддерживать порядок в салоне и багажнике.