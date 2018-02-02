Что делать, если на ходу слетело колесо

Причин, по которым это может случиться, бывает несколько: недостаточно затянутые или перетянутые колесные болты, неисправность поворотной цапфы колеса, ослабление и откручивание гайки оси. Почти всегда вышеперечисленное является следствием человеческой халатности и невнимательности. Увы, это происходит не только по вине владельца автомобиля, но и в результате ошибок и недосмотра мастеров в автосервисе, что можно расценивать, как лишний повод задуматься, кому мы отдаем на ремонт свою машину.

Последствия зависят от того, какое колесо слетело — переднее, заднее, ведущее. Также важным фактором считается скорость машины, направление передних колес в момент инцидента. Определенную роль играет тип привода и характер дорожного покрытия.

Прежде всего, усугубить ситуацию может высокая скорость, опасны также кочки и ямы, попавшиеся на пути, поскольку на них автомобиль теряет устойчивость. В большинстве случаев потеря колеса предсказуема, и этому предшествует ряд очевидных симптомов, которые трудно не заметить.