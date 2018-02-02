Что делать, если на ходу слетело колесо

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Лопнувшее во время движения колесо — ночной кошмар для большинства начинающих водителей. Конечно, такая ситуация малоприятна, но бывают случаи и посерьезней. Например, когда на ходу колесо попросту отлетает, и машина становится неуправляемой…
Иван Флягин

Причин, по которым это может случиться, бывает несколько: недостаточно затянутые или перетянутые колесные болты, неисправность поворотной цапфы колеса, ослабление и откручивание гайки оси. Почти всегда вышеперечисленное является следствием человеческой халатности и невнимательности. Увы, это происходит не только по вине владельца автомобиля, но и в результате ошибок и недосмотра мастеров в автосервисе, что можно расценивать, как лишний повод задуматься, кому мы отдаем на ремонт свою машину.

Последствия зависят от того, какое колесо слетело — переднее, заднее, ведущее. Также важным фактором считается скорость машины, направление передних колес в момент инцидента. Определенную роль играет тип привода и характер дорожного покрытия.

Прежде всего, усугубить ситуацию может высокая скорость, опасны также кочки и ямы, попавшиеся на пути, поскольку на них автомобиль теряет устойчивость. В большинстве случаев потеря колеса предсказуема, и этому предшествует ряд очевидных симптомов, которые трудно не заметить.

Как правило, снижение прочности крепления диска при движении сопровождается вихлянием колеса и нарушением балансировки автомобиля. Это легко и просто заметить на малых скоростях по ощутимой тряске, беспорядочным толчкам и характерным звукам, похожим на постукивание. Возможно, благодаря этим признакам, предупреждающим водителя об опасности, подобные ситуации возникают не так часто.

Почувствовав перечисленные симптомы во время движения, вы должны попытаться аккуратно вывести автомобиль из дорожного потока. Если же колесо все-таки слетело, машина чаще всего становится неуправляемой. В худшем случае ее закрутит, она может пойти юзом и даже перевернуться, но если автомобиль продолжает двигаться прямо, ни в коем случае не стоит пытаться резко давить на тормоз и крутить рулем.

Оптимальный вариант действий звучит устрашающе: следует свести контроль за машиной до минимума и позволить ей двигаться в ее естественном направлении. Если дорога пустая, можно попытаться аккуратными движениями руля вывести автомобиль с полосы движения. При плотном трафике лучше не рисковать, а дождаться полной остановки на проезжей части. В этом случае благодарите Бога, глушите мотор, ставьте авто на ручной тормоз и включайте аварийную сигнализацию. Не забудьте выставить знак аварийной остановки и вызвать спецтехнику для эвакуации.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, техническое обслуживание, дорога, трасса
2 февраля 2018
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