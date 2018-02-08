Что означает термин «подрезать»

Даже мелкая авария — это время, нервы, а иногда и деньги. Тем более в случившемся ДТП виноваты именно вы. Ведь согласно пункту 8.1 ПДД, вы стали помехой для другого участника дорожного движения. И не важно, специально, из-за вредности, он дал по газам и сократил безопасную дистанцию или по неопытности — закон по-любому на его стороне. Но для вас-то очевидно, что изначально никакой помехи вы создавали и в других обстоятельствах это расценивалось бы как подстава.

А теперь представьте противоположную ситуацию. Вы ускоряетесь в вялотекущей пробке, при этом не замечаете в соседнем ряду машину, которая перестаивается в вашу полосу с включенным «поворотником». Столкновение происходит именно потому, что вы не успели среагировать на возникшую помеху и вовремя затормозить. В этой ситуации вы будете искренне и горячо доказывать, что вас подрезали.

Но одно дело, когда с обеих сторон конфликта все по совести, ни у кого нет злого умысла и причина столкновения — банальная неопытность. Зачастую тот, кто действительно нагло подрезает, считает, что водитель соседнего автомобиля должен притормозить, чтобы его, любимого, пропустить. Хотя в обратной ситуации он нажмет на педаль газа и сократит дистанцию до минимума, чтобы никто не влез. Да еще нагрубит. Причем если такой лихач подрежет, и ему въедут в корму, а не в борт, формально на нем вины не будет. Если, конечно, не удастся доказать, что он нарушил пункт 8.1 ПДД и перестроился, создав соседям помеху.

Выход один — перестраиваясь в другую полосу, следует быть предельно внимательным и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А если вы видите, что соседняя машина пытается занять перед вами место, старайтесь ее пропустить. Даже если вам показалось, что ее водитель не совсем вежлив — ради собственной безопасности.