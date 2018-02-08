Что означает термин «подрезать»

Причиной большинства словесных перепалок, мордобоев и перестрелок, ежедневно случающихся на наших дорогах, является именно этот пресловутый маневр. Мало того, он провоцирует массу аварий, и не только мелких. Термин «подрезать» взят совсем не из юридического лексикона, но сформулирован в пункте 8.1 ПДД — перестроение с созданием помех другим участникам движения.
Вся беда в том, что в плотном потоке помехой может служить любой автомобиль, меняющий полосу движения. Во время движения безопасная дистанция становится опасной за долю секунды, и здесь важны мастерство, стаж вождения и реакция. Возможно, поэтому понятие «подрезать» — очень относительное. Обычно тот, кого в этом обвиняют, считает, что никакой помехи не создавал, а тот, у кого встали на пути, уверен, что его подрезали. Искренне они это говорят или лукавят — вопрос другой.
Представьте ситуацию, что вы — малоопытный водитель, и решили в вялотекущей пробке перестроиться в соседний правый ряд. В соответствии с правилами вы заблаговременно включаете сигнал поворота, убеждаетесь, что совершаемый маневр безопасен, и никакого препятствия для другой машины не будет. Но когда вы начинаете движение в соседнюю полосу, тот самый автомобиль внезапно ускоряется, и в следующий миг вы чувствуете скользящий удар в правый борт.